Почему холодная вода бодрит, а теплая — расслабляет тело?

Холодный душ и теплая ванна могут быть полезны для вашего организма, но чем именно?В июне 2021 года температура воздуха в России бьет 100-летние рекорды. Почти на всей территории нашей страны наблюдается аномальная жара — днем термометры показывают +36 градусов и этот показатель вполне может повыситься. Считается, что причиной жарких дней является антициклон, который блокирует перенос воздуха с запада на восток и тем самым удерживает тепло. В такую погоду людям тяжело концентрироваться на работе, а некоторые вовсе испытывают недомогания. Люди, которые не имеют дома кондиционера ищут разные способы убежать от жары. Часто спасением становится принятие холодного душа, который не только освежает, но и дает заряд бодрости. Задумывались ли вы о том, почему холодная вода обладает бодрящим эффектом, а теплая — расслабляет и помогает легче уснуть? У ученых уже давно есть объяснение этому явлению, поэтому давайте разбираться.Интересный факт: согласно санитарным нормам, температура холодной воды в жилых домах должна быть не ниже 20 градусов Цельсия. А температура горячей воды обычно колеблется в районе от 60 до 75 градусов.Бодрящий эффект холодной водыНа самом деле, объяснение бодрящему эффекту холодной воды звучит очень просто. Оказавшись в холодной среде каждый человек хочет поскорее из нее выбраться, чтобы не понижать температуру тела. Так уж устроен наш организм — когда он чувствует риск сильного охлаждения тела, срабатывает инстинкт самосохранения. Чтобы человек смог скорее выбраться из потенциально опасной среды, организм вырабатывает адреналин, который быстро приводит мышцы в тонус. Это очень полезный механизм, который может спасти человеку жизнь при попадании в прорубь и так далее.Холодная вода помогает организму выработать адреналинПримерно то же самое происходило в случаях, когда люди видели попавшего в беду человека и своими силами могли поднять даже тяжелую машину. Все это возможно благодаря выбросу адреналина.В пределах квартиры человек осознает, что никакой опасности холодная вода не несет. Поэтому тело довольно быстро привыкает к холодному душу, а выработанная энергия может использоваться в других целях. Помимо бодрящего эффекта холодный душ помогает:сохранить здоровье волос и кожи. Например, в этой статье говорится, что холодная вода помогает коже восстановить естественный жировой баланс;избавиться от стресса. В научном журнале Free Radical Biology and Medicine есть статья о том, что воздействие низких температур снижает уровень мочевой кислоты и увеличивает количество глутатиона, запускающего восстановление останавливающих окислительные процессы веществ;улучшить кровообращение. Во время обливания холодной водой у людей учащаются дыхание и пульс, вследствие чего кровь начинает лучше доходить до всех органов;укрепить иммунитет. Во время холодного душа тело охлаждается и впоследствии пытается быстрее согреться. Это приводит к увеличению количества лейкоцитов — белых кровяных клеток, которые помогают противостоять вирусам простуды. Это было доказано в ходе исследования немецких ученых.Как видно, в принятии холодного душа помимо бодрящего эффекта есть еще много плюсов. Однако, перед такого рода закаливанием своего организма лучше сначала проконсультироваться с врачом.Читайте также: Безопасно ли купаться во время пандемии коронавируса?Почему теплая вода расслабляет?Объяснение этого явления тоже довольно простое. Оказавшись в теплой среде, наш организм пытается остудиться до нормальных 36,6 градусов. Для этого ему нужно достичь хорошего водообмена в организме и впоследствии выделить пот. Водообмен происходит через кровь и лимфу, поэтому организм расслабляет мышцы для лучшей проходимости воды. Это очень краткое, но предельно понятное объяснение — само собой, если говорить на научном языке, под воздействием теплой воды внутри человеческого организма происходит много сложных процессов.Теплая ванна тоже несет в себе много пользыТеплую ванну лучше всего принимать перед сном — расслабление мышц помогает быстрее уснуть. Издание Harper’s Bazaar выделяет еще несколько полезных свойств теплой воды:повышение настроение за счет «прекрасного сочетания спокойствия и комфорта»;снятие боли в мышцах благодаря улучшению кровообращения;укрепление здоровья сердца, что является следствием снижения кровяного давления;сжигание калорий, потому что в теплой воде человек выделяет пот;облегчение симптомов простуды за счет вдыхания теплых паров воды (важно проконсультироваться с врачом!);успокоение раздраженной кожи, при условии добавления различных масел.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Стоит отметить, что вода в ванной должна быть не горячее температуры вашего тела. Чтобы не допустить перегрева, важно оставлять голову и руки над водой — важно, чтобы тело дышало. Ну и конечно же, перед употреблением ванны в оздоровительных целях необходимо посоветоваться с врачом.

Источник: hi-news.ru