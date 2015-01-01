Найдена загадочная болезнь, которая ослепляет и убивает птиц

Загадочная болезнь часто поражает граклов (Quiscalus)В США участились сообщения о загадочной болезни, которая приводит к гибели большого количества птиц. Главными симптомами заболевания являются опухшие глаза с твердыми выделениями и проблемы с равновесием. На данный момент считается, что возбудителями этого недуга являются бактерии, но какие именно — пока неизвестно. Жителям некоторых штатов настоятельно рекомендуется держать своих домашних животных подальше от мертвых птиц. Не будет лишним и самим обходить эти тела стороной потому что болезнь может быть заразной. Давайте выясним, что на данный момент известно ученым о новом заболевании птиц, и что могло стать причиной его распространения? Есть одна очень интересная теория, которая кажется наиболее правдоподобной.Загадочная болезнь птицПо данным издания Treehugger, сведения о первых зараженных птицах появились 1 мая. Больные пернатые были найдены сразу в нескольких американских штатах и на данный момент официально зарегистрировано 325 случаев заболевания. Практически у всех птиц опухают глаза и из них стекают выделения. Также у животных наблюдается потеря равновесия. Ученые считают, что это очень явный признак нарушения работы нервной системы. Но на данный момент исследователи не могут понять, что могло стать причиной возникновения всех этих симптомов.Одна из пораженных болезнью птицВпрочем, одна версия есть — возбудителями заболевания могут быть бактерии класса микоплазмы (Mollicutes). Некоторые микоплазматические бактерии опасны для людей и часто становятся причиной пневмонии и других заболеваний органов дыхания. Но среди них есть и те, которые поражают организмы птиц. Наибольшую угрозу для пернатых представляют бактерии вида Mycoplasma gallisepticum. Обычно ими заражаются домашние птицы и дикие индейки. При поражении мексиканских чечевиц (Carpodacus mexicanus), они вызывают конъюнктивит — воспалительное заболевание наружной оболочки глазного яблока.Мексиканская чечевицаЧитайте также: Почему китоглав — самая необычная птица в мире?Нашествие цикад в СШАНекоторые люди считают, что распространение загадочного заболевания связано с нашествием цикад. Так называются крупные летающие насекомые, которые из-за своей способности к громкому стрекотанию получили название «певчие». Они обитают практически во всех теплых частях света и живут на деревьях и кустарниках. В конце мая издание El Pais сообщило, что недавно на территории США из 17-летней спячки вышли цикады из некоего «Великого восточного выводка». Миллиарды самцов вышли для спаривания и начали издавать громкие звуки наподобие стрекотания кузнечиков. Но их пение настолько громкое, что может достигать уровня 90 децибел.Цикады проводят 17 лет своей жизни под землейОжидайте увидеть и услышать огромное количество цикад, завершающих свой 17-летний жизненный цикл. Оказавшись на поверхности земли, они сбрасывают внешнюю оболочку, производят много шума, спариваются, откладывают яйца и умирают, оставляя после себя следующее поколение и тонкие груды хрустящей выброшенной кожи, — говорится в твиттере Национальной аллеи в штате Вашингтон.Местных жителей предупредили, что цикады полностью безвредны и они являются ценным источником пищи для многих животных. Людям рекомендуется игнорировать их полеты и шум, потому что это не будет длиться вечно. Так как они не приносят никакого вреда и просто находятся на одной из стадий своего существования, их ни в коем случае нельзя убивать. Тем более не нужно использовать ядовитые вещества против насекомых, потому что они могут навредить другим животным.Видео про цикад от BBC EarthНе исключено, что некоторые люди все-таки стали использовать химикаты и тем самым нанесли вред упомянутым выше птицам. Пока это всего лишь предположение, но такое стечение событий вполне могло произойти. Также существует версия, что цикады сами являются распространителями опасной болезни, ведь они пролежали под землей целых 17 лет. На данный момент к мертвым птицам настоятельно не рекомендуется подходить и подпускать к ним домашних животных, потому что существует риск заражения.Цикады в шоколадеЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Но, судя по всему, некоторые люди не обращают внимания на эти предупреждения. Одна из кондитерских американского города Бетесда решила извлечь из нашествия цикад выгоду и начала изготовлять из цикад конфеты. Насекомые собираются рядом с заведением, после чего покрываются маслом и корицей, чтобы отправиться во фритюрницу. После этого необычная (и потенциально опасная) начинка для конфет обмакивается в шоколад.

Источник: hi-news.ru