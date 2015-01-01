Что такое лунатизм и чем он опасен?

Лунатизм вряд ли может навредить здоровью, но сам лунатик себе и окружающим — вполне можетЕсли верить статистике, около 7% людей хотя бы раз в своей жизни ходили во сне. В народе это явление называется лунатизмом, но если говорить на научном языке — это сомнамбулизм. Расстройство сна, при котором головной мозг пробуждает тело, но не останавливает сны, обычно возникает в детском возрасте. Но иногда оно наблюдается и у взрослых, что является большой проблемой. Дело в том, что мужчины и женщины во время хождения во сне способны нанести урон себе и окружающим, поэтому за ними нужен тщательный присмотр. Ученые до сих пор не могут объяснить точные причины возникновения лунатизма, но они знают много интересных фактов об этом явлении. Давайте выясним, из-за чего люди могут начать ходить во сне и что делать, если сомнамбулизм наблюдается у вас или ваших знакомых? Явление очень интересное и в какой-то мере опасное, поэтому об этом должны знать все.Интересный факт: название «лунатизм» происходит от латинского lunaticus (безумный) и luna (луна). Оно связано с тем, что многие древние народы верили во влияние лунных циклов на психику человека.Признаки лунатизмаЕсли человек во после отхода ко сну встал и начал заниматься обыденными делами, а потом ничего не вспомнил — скорее всего, он лунатил. Во время сомнамбулизма люди могут ходить по дому, убираться и даже разговаривать. Опаснее всего, когда лунатик начинает готовить еду или вообще выходит из дома и садится в автомобиль. Такие случаи редки, но все-таки случаются. Все это время глаза человека открыты, но его взгляд пуст и он будто бы смотрит сквозь остальных людей и не узнает их. На вопросы он может ответить коротко или сказать что-то бессмысленное. Обычно сомнамбулизм начинается в первые часы после отхода ко сну и продолжается около 10 минут. Иногда бывает такое, что лунатизм длится всего лишь несколько секунд. В очень редких случаях это продолжается больше часа.Считается, что склонность к лунатизму может передаваться по наследствуВажно отметить, что лунатизм возникает в фазе глубокого сна. Именно в это время происходит восстановление организма — сны человеку снятся, но после пробуждения он их уже не помнит. Сны обычно запоминаются в фазе быстрого сна.Причины лунатизмаУченые до сих пор не знают, из-за чего именно возникает лунатизм. Считается, что большое влияние на частоту хождения во сне оказывает наследственность — если в семье у кого-то наблюдался сомнамбулизм, он может проявиться и у других. Обычно это явления встречается в детском возрасте и со временем исчезает. Но у взрослых он может проявиться при следующих условиях:недостаток сна, потому что из-за отсутствия полноценного 6-часового отдыха в работе человеческого организма могут возникнуть нарушения;стресс и тревожность, которые сами по себе плохо влияют на качество сна;употребление антидепрессантов и других лекарств с большим количеством побочных эффектов;расстройство дыхания во сне вроде апноэ (кратковременное прекращение легочной вентиляции).Как правило, через какое-то время лунатизм проходит. Но если это явление носит регулярный характер, рекомендуется обратиться к врачу.Читайте также: В чем разница между сонливостью и усталостью?Что делать при лунатизме?Человек, который лунатит, сам себе помочь не может. Впрочем, зная свою склонность к хождению во сне, он может установить на дверь сигнализацию для пробуждения и заранее убирать хрупкие и опасные предметы. Дверь на ночь лучше запирать, а ключи положить в труднодоступное в сонном состоянии место. Также людям с лунатизмом рекомендуется соблюдать режим сна, обустроить комфортные условия для отдыха, ограничить употребление напитков перед сном и расслабиться в ванной или любым другим способом.Человека в состоянии лунатизма лучше не будитьЧто касается людей, которые встретили лунатика, лучшее что можно сделать — это просто проследить за ним. Необходимо убедиться, что ходящий во сне человек не поранится и не сотворит какую-либо глупость. А будить лунатиков лучше не стоит, потому что в этом состоянии они бывают агрессивными.Существует мнение, что во сне люди могут учиться. Некоторые ученые считают, что это правдаОпасность лунатизмаУ ученых нет никаких оснований предполагать, что лунатизм вредит человеческому организму. Опасность заключается только в том, что в таком состоянии люди могут навредить себе и окружающим.В истории даже есть случаи, когда во время сомнамбулизма люди совершали ужасные преступления. Например, в 1987 году 23-летний канадец Кеннет Джеймс Паркс лег спать со своей женой после того, как его уволили с работы. Посреди ночи из-за стресса у него произошел приступ лунатизма и он проехал на своем автомобиле 24 километра до дома родителей жены и убил тестя и тещу. Суд пришел к выводу, что у мужчины не было причин для этого ужасного поступка и присяжные оправдали его по причине «неконтролируемых действий в состоянии лунатизма».Кеннет Джеймс Паркс — человек, который совершил преступление во время снаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Сон является одним из самых загадочных явлений и ученые постоянно занимаются его изучением. Некоторые люди во время сна перестают двигаться и это состояние называется «сонным параличом». Подробнее о нем можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru