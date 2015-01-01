Лямбда, Дельта плюс и другие варианты коронавируса. Что нужно знать?

Коронавирус стремительно мутирует. Чего ожидать от новых штаммов?Коронавирус разгулялся. Если посмотреть на карту распространения инфекции на сайте Университета Джона Хопкинса, становится реально не по себе: количество зарегистрированных случаев превысило 180 миллионов. На сегодняшний день COVID-19 унес жизни около трех миллионов человек и продолжает становится все опаснее. Недавно эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о появлении нового варианта короавируса, который получил название Лямбда (сегодня штаммы называют буквами греческого алфавита). В еженедельном бюллетене ВОЗ упоминается, что вариант Лямбда был первоначально обнаружен в Перу в августе 2020 года и с тех пор был зарегистрирован в 29 странах по всему миру, в основном в Латинской Америке, включая Аргентину и Чили. Как отмечают специалисты, Лямбда ассоциируется с «существенными показателями передачи инфекции», причем со временем увеличивается как распространенность, так и увеличение заболеваемости Covid-19. Но самое важное, что необходимо знать о новом варианте заключается в том, что он более заразен и имеет повышенную устойчивость к нейтрализующим антителам.Новые варианты COVID-19Коронавирус SARS-CoV-2 постоянно эволюционировал с тех пор, как был впервые обнаружен у людей более года назад. Вирусы размножаются чрезвычайно быстро, и каждый раз, когда это происходит, есть небольшой шанс, что они мутируют. Это нормально. Особенно, если вы вирус.Но в последние несколько недель ученые исследовали варианты SARS-CoV-2 с несколькими мутациями, возникающими гораздо быстрее, чем ожидалось. Обычно каждые несколько месяцев в коронавирусе наблюдаются от одного до двух в значительной степени несущественных генетических изменений. Появляются новые варианты с целым рядом мутаций, все в одно и то же время. В декабре 2020 года Великобритания объявила о варианте коронавируса, а два других варианта позже были обнаружены в Южной Африке и Бразилии. Ученые внимательно следят за появлением новых штаммов и оценивают их, потому что они могут усугубить пандемию.Основные задачи вируса – распространение и выживание.Еще больше интересных статей о том, как в разных странах мира борются с пандемией, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Эпидемиологам, вирусологам и иммунологам теперь поручено понять, как эти мутации в новых вариантах могут изменить вирус и как наш организм реагирует на них. Мутации могут изменить SARS-CoV-2 таким образом, что он может даже избежать иммунного ответа, вызванного вакцинами. Предварительные исследования показывают, что существующие вакцины должны быть способны справиться с тремя наиболее опасными вариантами, но данные продолжают поступать.Эволюция коронавирусаУченые могут наблюдать эволюцию вируса в реальном времени и пытаются описать, как эта эволюция может повлиять на наш иммунитет и, в дальнейшем, на лечение и вакцины. Здесь мы делимся всем, что знаем о вариантах COVID-19 и различных эзотерических способах, которыми ученые обсуждают мутации и эволюцию.Ученые и исследователи выявляют мутации путем секвенирования SARS-CoV-2, выделенного от пациентов, просматривая все 30 000 букв его генома. Они сравнивают это с самыми ранними зарегистрированными вирусами, обнаруженными в Ухане и наблюдают за изменениями.Каждая частица SARS-CoV-2 покрыта шипами. Проникновение в клетку требует, чтобы клубообразные выступы фиксировались на белке на поверхности человеческой клетки, известном как ACE2, что облегчает проникновение вируса.Если исследователи увидят, что мутация становится все более распространенной в популяции, есть вероятность, что она изменила характеристики SARS-CoV-2. Любые мутации в геноме коронавируса приводят к вариантам вируса, но некоторые из них вызывают больше беспокойства, чем другие.Читайте также: Всё плохо. В Индии обнаружили еще одну мутацию COVID-19 — «Дельта плюс»Новый вариант – ЛямбдаПо данным ВОЗ, Лямбда ассоциируется с «существенными показателями передачи инфекции» во многих странах, причем со временем увеличивается увеличение заболеваемости Covid-19 и распространенность варианта. Примечательно, что в геноме «лямбда-штамма» присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.Недавно группа бразильских медиков впервые зафиксировала следы присутствия «лямбда» вариации SARS-CoV-2 на территории Бразилии и обнаружила новую разновидность этой версии вируса. Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем молодого жителя одного из приграничных городов штата Рио-Гранде-ду-Сул, который в начале июня вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину. Через несколько дней после возвращения он почувствовал недомогание и обратился в больницу, где у него был выявлен COVID-19.в геноме «лямбда-штамма» присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вирусаКогда медики расшифровали геном вируса, то обнаружили, что он обладает всеми восемью ключевыми мутациями, характерными для перуанского штамма SARS-CoV-2, а также выявили два десятка других изменений в структуре генома, не характерных для большинства других разновидностей «лямбда» штамма коронавируса.Вам будет интересно: Что нужно знать о новом варианте коронавируса «Дельта»?Как отмечают исследователи, пока непонятно, как открытые ими новые мутации влияют на поведение вируса внутри организма человека и темпы его распространения в популяции. Последующие наблюдения и опыты, как надеются ученые, помогут прояснить ситуацию. А как вы думаете, во что в итоге мутирует новый коронавирус? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье!

Источник: hi-news.ru