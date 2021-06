Чем глобальное потепление отличается от изменения климата?

Человеческая деятельность — не единственный фактор, влияющий на климат Земли.Сегодня мало кто сомневается в том, что стремительное изменение климата происходит по вине человека. Таяние ледников, повышение уровня моря, волны жары, каждый год накрывающие Европу и рост экстремальных погодных явлений – лишь малая часть последствий глобального потепления. Или изменения климата? Какой термин в итоге правильный? Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения ученых, то окажется, что глобальное потепление описывает повышение средней температуры поверхности, которое мы наблюдаем в результате выбросов человеком парниковых газов. Таким образом, говоря об изменении температуры поверхности, исследователи говорят о «глобальном потеплении». Но, как мы знаем сегодня, одним повышением температур из-за стремительно меняющегося климата дело не обходится. И все же не стоит полагать, что все чаще встречающийся термин «изменение климата» означает, что глобального потепления не существует: как и изменение климата, так и глобальное потепление являются реальностью.Разница между глобальным потеплением и изменением климатаВ далеком 1896 году шведский ученый по имени Сванте Аррениус пришел к выводу, что если мы удвоим уровень углекислого газа в атмосфере, то температура поверхности вырастет на несколько градусов. Сам термин «глобальное потепление» впервые применил в 1975 году климатолог Уоллесом Брокером в статье для журнала Science под названием «Изменение климата: находимся ли мы на грани ярко выраженного глобального потепления?»Позже, летом 1988 года термин глобальное начал обретать популярность. Причиной послужил исследователь из NASA Джеймс Хансен – он заявил Конгрессу на широко освещаемых слушаниях, что «Глобальное потепление достигло такого уровня, что мы можем с высокой степенью уверенности приписать причинно-следственную связь между парниковым эффектом и наблюдаемым потеплением».Глобальное потепление относится к наблюдаемому потеплению планеты из-за антропогенных выбросов парниковых газов, а изменение климата касается различных долгосрочных изменениям в климате планеты.Таяние ледников и вечной мерзлоты представляют серьезную угрозу для мировых экосистем.Интересно, что термин «изменение климата» восходит, по крайней мере, к 1939 году. Он получил распространение после публикации научной статьи в 1955 году под названием «Теория изменения климата на основе углекислого газа» Гилберта Пласса. К 1970 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована работа под названием «Углекислый газ и его роль в изменении климата».Это интересно: СМИ сообщают об утечке доклада ООН об изменении климата. Что в нем написано?В 1988 году был создан консультативный орган из ведущих ученых и других экспертов по климату для обзора научной литературы каждые несколько лет. С тех пор «Межправительственной группа экспертов по изменению климата» (МГЭИК) регулярно публикует доклады о состоянии нашей планеты. Отметим также, что изменение климата или глобальное изменение климата, как правило, считается «более научно точным термином», чем глобальное потепление.Как объяснили эксперты из NASA в 2008 году, причина отчасти заключается в том, что «Изменения в структуре осадков и уровне моря, вероятно, окажут гораздо большее воздействие на человека, чем только более высокие температуры».Последствия изменения климата могут оказаться по-настоящиему ужасающими.Если учесть все последствия, которые ученые наблюдали в последние десятилетия (включая окисление океанских вод, усиление лесных пожаров и более интенсивные наводнения), ученые климатологи, вероятно, будут отдавать предпочтение термину изменение климата.Еще больше интересных статей о том, как меняется климат на нашей планете и чем это грозит, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят посты, которых нет на сайте!Последствия глобального изменения климатаПоследние новости о последствиях стремительно меняющегося климата, увы, тревожные. Так, согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, более трети смертей от жары в мире ежегодно происходит непосредственно из-за глобального потепления.Расчет, проведенный авторами научной работы, показал, что это лишь малая часть последствий стремительных изменений климата — еще больше людей умирает от других экстремальных погодных явлений, усиливающихся глобальным потеплением, таких как штормы, наводнения и засуха. А число погибших от жары будет расти экспоненциально с повышением температуры. Ранее мы рассказывали о том, как жара влияет на организм, рекомендую к прочтению.В 2019 году исследователи посчитали, что в одной только Франции из-за рекордно высоких температур скончались почти 1500 человек.Читайте также: Земля получает беспрецедентное количество тепла из космосаДесятки исследователей, которые изучали смертность от жары в 732 городах по всему миру с 1991 по 2018 год, подсчитали, что 37% смертей были вызваны более высокими температурами в результате потепления, вызванного антропогенной деятельностью. Самый высокий процент смертей от жары, вызванных изменением климата, наблюдался в городах Южной Америки. Исследователи также обнаружили, что в бразильском Сан-Паулу, количество смертей связанных с жарой в среднем составляет 239 человек в год.Изменение климата, если его не остановить, в конечном итоге может погубить нашу цивилизацию.В ходе исследования ученые данные о смертности за десятилетия в 732 городах, чтобы построить кривые, детализирующие, как уровень смертности в каждом городе меняется в зависимости от температуры и как кривые тепловой смертности варьируются от города к городу.Затем исследователи взяли наблюдаемые температуры и сравнили их с 10 компьютерными моделями, моделирующими мир без изменения климата. Применив эту научно принятую методику к индивидуальным кривым тепловой смертности для 732 городов, ученые рассчитали дополнительную тепловую смертность от изменения климата.Больше об изменении климата: Как изменение климата влияет на тело и здоровье человека?«Люди продолжают требовать доказательств того, что изменение климата уже влияет на наше здоровье. Новая работа напрямую отвечает на этот вопрос с использованием современных эпидемиологических методов. Объем данных, собранных авторами для анализа, впечатляет» – сказал доктор Джонатан Патц, директор Института глобального здравоохранения в Университете Висконсина, который не принимал участия в исследовании.Примечательно, что новое исследование является одним из первых, подробно описывающих смертность от жары, связанную с изменением климата.

Источник: hi-news.ru