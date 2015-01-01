Как выглядят самые редкие олени в мире и почему они вымирают?

Можно сказать, что ученым удалось заново открыть гигантских мунтжаковНа сегодняшний день в списке исчезающих животных насчитывается около 90 000 видов. Большинство из них, из-за риска быть пойманными, ведут очень скрытный образ жизни. Иногда они не попадаются на глаза людям на протяжении десятилетий, из-за чего защитники природы даже объявляют их вымершими видами. Как правило, чтобы убедиться в существовании скрытных животных, ученые устанавливают в лесах фотоловушки. Они работают круглосуточно и время от времени перед ними пробегают лесные жители — иногда среди них как раз встречаются редкие создания. Недавно таким образом ученым удалось запечатлеть на фотографии одного из самых непримечательных оленей на нашей планете. Речь идет о гигантском мунтжаке (Muntiacus vuquangensis), который весит до 50 килограммов и находится на грани полного уничтожения. Давайте выясним, чем интересны эти животные и как они выглядят?Интересный факт: в 2019 году ученые выяснили, что информация в Красной книге не всегда является точной. Эксперты из Международного союза охраны каждый год обновляют список вымирающих видов, но им часто не хватает времени чтобы учесть всех животных, находящихся на грани исчезновения. По данным Conservation Biology, в Красной книге не хватает как минимум 600 видов вымирающих видов.Самые редкие олени в миреОдними из самых редких и крупных оленей в мире считаются гигантские мунтжаки. Они были открыты только в 1994 году, причем уже тогда ученым стало понятно, что это очень редкие создания. В те времена ученым удалось поймать, изучить и отпустить на волю всего лишь 38 гигантских мунтжаков. В ходе наблюдений ученые выяснили, что эти крупные олени обитают в вечнозеленых лесах Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Масса их тела может достигать 50 килограммов, шерсть окрашена в красновато-коричневый цвет. В природе их естественными врагами являются хищники вроде тигров и леопардов. Но самую большую опасность для них, конечно же, представляет человек.Гигантский мунтжакСправедливости ради стоит отметить, что эти олени не являются самыми большими в истории Земли — на фотографиях они вообще выглядят маленькими. Самыми крупными представителями семейства оленевых являются лоси, масса тела которых может достигать 655 килограммов. Также тысячи лет назад жили широколобые лоси (Cervalces latifrons) массой до 1400 килограмм.Считается, что причиной сокращения их популяции является вырубка лесов для создания сельскохозяйственных территорий. Также гигантские мунтжаки являются ценной добычей для охотников — в 1990-е годы люди часто замечали их рога на рынках Камбоджи. Так как эти создания уже давно не попадались на глаза людей, Международный союз охраны природы дал им статус находящихся на грани полного исчезновения (Critically Endangered). Чтобы выяснить, остались ли огромные олени в живых, ученые установили в лесах Камбоджи фотоловушки. Оказалось, что все не так плохо, как считалось ранее.Череп гигантского мунтжакаЧитайте также: Как животные обманывают хищников?Поиск вымирающих животныхПо данным издания Khmer Times, ранее на территории Камбоджи обнаруживались только рога гигантских мунтжаков. В надежде найти живую особь, защитники решили установить фотоловушки в национальном парке Вирачи — там есть все условия для жизни этих созданий. Оказалось, что они все еще живы, потому что в поле зрения камеры попала как минимум одна особь. Посмотреть на нее вы можете на фотографии ниже. Это открытие удивило ученых, потому что значительная часть лесов Камбоджи после 1998 года была вырублена. Казалось, что это должно привести к гибели и без того редких животных. Но они оказались более живучими, чем казалось.Гигантский мунтжак в кадре фотоловушкиНаучные исследования с использованием фотоловушек часто делают сюрпризы. При помощи них в 2018 году ученым удалось переоткрыть вьетнамских оленьков (Tragulus versicolor), которые раньше обитали во вьетнамских лесах, но после начали считаться вымершими. Последний раз свидетельство существования этих оленьков было найдено в 1990 году — речь идет о случайно обнаруженной шкурке. С тех пор их никто не видел, что могло быть обусловлено небольшими размерами этих созданий и окраской, которая хорошо маскирует их под окружающую среду. Но, по данным научного журнала Nature Ecology & Evolution, благодаря фотоловушкам этих скрытных созданий всего за 3 месяца удалось заснять более 200 раз.Вьетнамские оленькиЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!А иногда животные считаются вымершими на протяжении миллионов лет, а потом оказываются живыми. Недавно я рассказывал именно о таком случае — считавшиеся вымершими 270 миллионов лет назад морские лилии и шестилучевые кораллы были найдены на 100-метровой глубине. Подробнее об этом научном открытии вы можете почитать тут.

Источник: hi-news.ru