Могут ли мутации вируса бешенства привести к вспышке «зомби» инфекции?

Агрессивные, плотоядные зомби не так уж далеки от реальности, как можно подумать. Кадр из сериала «Ходячие мертвецы».Если среди наших читателей есть поклонники фильмов про зомби, эта новость, им, вероятно, понравится. Ну или нет. Дело в том, что в просмотре фильмов и сериалов про ходячих мертвецов есть кое-что умиротворительное – какие бы ужасы не происходили на экране, мы знаем, что в реальности такого точно не случится. Теперь же ученые выяснили, что вспышка зомби инфекции все-таки может произойти. Результаты нового исследования показали, что мутация вируса бешенства может привести к агрессивному поведению вследствие повреждения вирусом нейронов ствола головного мозга, таламуса, базальных ганглиев и спинного мозга. Авторы работы пришли к выводу, что создание вируса с энцефалитическим бешенством, превращающего людей в традиционных «зомби» возможно с помощью естественной или искусственной вирусной инженерии. Но и это еще не все – результаты еще одной научной работы показали, что паразит Toxoplasma gondii также может превратить человека в «зомби».Бойтесь зомби-апокалипсисаВ научной литературе упоминания о «зомби» встречаются, в основном, в упоминаниях про Гаити (где и появился термин). Состояния живого трупа там добивались с помощью приема тетродотоксина и/или дурмана страмония. Но встречаются и другие упоминания. Например, недавно в США после массового отравления синтетическими наркотиками, которые продавались в виде соли для ванн, поступили сообщения об агрессивном поведении.Как пишет британская The Independent, летом 2016 года полиция Флориды оттащила 19-летнего студента от тел двух его предполагаемых жертв, одну из которых он, как сообщается, укусил в лицо. Подобные случаи, однако, встречались и раньше – под воздействием дизайнерских наркотиков люди творят жуткие вещи.Кадр из фильма «Поезд в Пусан».Но вернемся к живым мертвецам – о том, что вспышка зомби вируса может запросто уничтожить человечество известно давно – все мы видели фильмы Джорджа Ромера, «Войну миров Z» и сериал «Ходячие мертвецы». Но неужели вспышка вируса, разрушающего мозг и делающего его носителей агрессивными кусачими тварями действительно может погубить человечество?Это интересно: Осы превращают пауков в «зомби» при помощи стероидного гормонаЧтобы проверить так ли это, в 2017 году студенты-физики из Лестерского университета решили изучить возможность выживания при подобной вирусной инфекции. Полученные результаты мало назвать удручающими – работа предполагает, что через сто дней после распространения зомби-инфекции во всем мире останется в живых менее 300 человек. Однако, учитывая убийства зомби людьми и темпы воспроизводства населения, человеческую популяцию в конечном итоге можно будет восстановить.Вычислить распространение гипотетического вируса зомби удалось с помощью SIR – эпидемиологической модели, которая описывает распространение болезни среди населения. Отмечу также, что студенты исходили из предположения о том, что зомби превратят других в нежить с вероятностью в 90%. (Так как зомби может находить одного человека каждый день и заражать его с 90%-ой вероятностью, всего лишь через сто дней после начала эпидемии в живых останется всего 273 человека).Кадр из фильма «Война миров Z».Интересно, что модель делит население на три категории – восприимчивые к инфекции, инфицированные и те, кто либо умер, либо выздоровел. Модель также учитывает темпы распространения и исчезновения инфекций по мере того, как отдельные представители популяции вступают в контакт друг с другом.Студенты также изучили временные рамки, в течение которых отдельные представители популяции сталкиваются друг с другом и пришли к выводу, что «без способности человечества дать отпор ордам нежити ( и если бы население планеты было распределено поровну менее чем за год), человеческая раса могла бы быть уничтожена».Читайте также: В США найдены новые виды ос, способных превращать своих жертв в зомбиРезульты исследования показали, что гипотетический зомби вирус оставит в живых менее 300 человек.В более обнадеживающем последующем исследовании студенты применили модель SIR и ввели новые параметры, такие как скорость, с которой зомби могут быть убиты, и люди у которых родятся дети. Это повысило шансы цивилизации на выживание – в таких условиях человечество сможет пережить эпидемию, а популяцию зомби в конечном итоге удастся истребить.Идеальный убийцаРезультаты более раннего исследования, посвященные попыткам выяснить истребят ли толпы живых мертвецов человечество, было опубликовано в 2009 году. Тогда ученые из Канады пришли к выводу, что «вспышка зомби инфекции, вероятно, будет катастрофической, если только против нежити не будет применена чрезвычайно агрессивная тактика».«Крайне важно, чтобы с зомби разобрались быстро, иначе мы все окажемся в большой беде,» – пишут авторы научной работы.Исследователи отмечают, что если вспышка произойдет и сдержать ее не удастся, результатом станет сценарий конца света: зомби приведут нашу цивилизацию к гибели, ведь в конечном итоге заражен или мертв будет практически каждый. Полученные в ходе работы результаты показали, что если в городе с населением 500 000 человек разразится инфекция, примерно через три дня число зомби превысит число живых. Конец.Не пропустите: Ученые обнаружили в мозге «зомби-гены», которые активны после смертиМогут ли мутации вируса бешенства превратить человека в зомби?Если вы хотите краткий ответ на обозначенный в заголовке вопрос, то звучит он следующим образом – да. Доктор Бен Нойман, профессор вирусологии в Университете Рединга считает, что такой вирус, как бешенство, может эволюционировать и привести к катастрофическим последствиям. В интервью Yahoo он отметил, что в мире существуют паразиты, которые близки к тому, чтобы превращать людей в зомби. Но настоящие чудаки, мастерски скрытые матерью-природой – это вирусы.«На нашей планете больше вирусов, чем мы, вероятно, когда-либо обнаружим, и я держу пари, что где-то в природе происходит нечто подобное. Внимательно посмотрев на бешенство можно увидеть, что оно полностью меняет поведение собаки. Инфекция передается при укусах, приводит к безумию, конвульсиям, и ее вероятная вспышка среди людей не так уж надуманна,» – считает профессор.Если учесть, что как вид Homo Sapiens агрессивен, то во вспышке инфекции, вызывающей желание кусаться, нет ничего удивительного.Слова Рединга подтверждает и научное исследование, несколько месяцев назад опубликованное в журнале Acta Biomedica. Авторы работы пришли к выводу, что вспышка зомби инфекции возможна благодаря мутации вируса бешенства и появления новых штаммов, характеризующихся облегченной передачей от человека к человеку, быстрым инкубационным периодом, повышенной нейротоксичностью и предрасположенностью к развитию высокоагрессивного поведения.Больше про зомби: Болезнь зомби-оленей, возможно, уже передалась людямВирус бешенства – основные фактыИтак, если мутации вируса бешенства потенциально угрожают выживанию нашего вида, то что представляет собой эта болезнь? По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно бешенство уносит жизни десятков тысяч человек, преимущественно в Азии и Африке. Самое коварное в вирусе то, что на этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%.Переносчиками инфекции как правило являются собаки, но бешенству подвержены и дикие животные. Вирус передается людям и животным через укусы или царапины, как правило посредством слюны. Наиболее эффективным методом борьбы с бешенством является вакцинация домашних животных и профилактика собачьих укусов.Вам будет интересно: Самые опасные инфекционные болезни на планетеБешенство – это очень страшная болезнь, которая попадает непосредственно в мозг, оказывая на него разрушительное воздействие. Инкубационный период как правило длится около двух-трех месяцев, но в некоторых случаев растягивается до года. Поводом для беспокойства (если вас укусило больное животное) может стать повышение температуры тела, боль, покалывания и неприятные ощущения в области раны. Если не обратиться за помощью, вирус проникнет в центральную нервную систему, способствуя воспалению головного и спинного мозга.Так выглядит вирус бешенства под микроскопом.Исследователи выделяют два типа бешенства – буйное и паралитическое. Первое проявляется в виде возбужденного поведения, боязни воды и воздуха, а смерть наступает через несколько дней в результате остановки сердечно-легочной деятельности.Паралитическое бешенство встречается в 20% всех случаев заболевания у людей. Эта форма протекает дольше и не так выраженно – паралич мышц происходит постепенно, затем развивается кома и в конечном итоге смерть. При паралитической форме бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о болезни. Отмечу, что встречаются описания редких случаев заражения бешенством – при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, или при трансплантации инфицированных органов. Передача инфекции от человека человеку при укусе или со слюной теоретически возможна, но не встречается в научных исследованиях.Еще больше увлекательных статей о будущем нашей цивилизации и не только читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Как может мутировать вирус бешенства?Вирус бешенства, как и подавляющее большинство других патологических микроорганизмов, пытается закрепиться с помощью общих и специфичных для хозяина механизмов, которые в конечном итоге придают вирусу эпидемиологическую пластичность. Результаты работы, посвященной возможным мутациям бешенства также рисуют мрачную картину – симуляция воображаемой вспышки зомби показывает, что большая часть населения США превратится в агрессивных монстров в течение одной недели с момента первого случая.Мутация вируса бешенства, превращающая человека в зомби. Рисунок представлен в научной работе.В заключение авторы научной пишут, что хотя превращение вируса бешенства в «вирус зомби» всегда будет оставаться ощутимой угрозой для будущего человечества, необходимо предпринять усилия для распространения знаний и профилактики потенциально опасных вирусов. А ведь нам с вами, скорее всего, предстоит пережить не одну пандемию, так что к выводам исследователей стоит прислушаться.Могут ли паразиты превращать людей в зомби?Ну и поговорим о паразитах – результаты еще одной крайне увлекательной научной работы показали, что паразит под названием toxoplasmosa gondii (который может манипулировать поведением грызуна) намного опаснее чем считалось раньше. Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета показало, что токсоплазма опасна.Ученых беспокоит то, насколько похожи крысы и люди – именно поэтому их используют для тестирования лекарств и медицинских прорывов. Считается, что сегодня у половины людей во всем мире в организме присутствует дремлющая версия паразита в мозге в виде безвредных кист.«Зараженные Toxoplasma gondii, – пишут исследователи, – более склонны к риску, у них чаще развиваются самые разные психические болезни, в том числе шизофрения. В подавляющем количестве случаев наш иммунитет успешно справляется с этим паразитом, но если организм ослаблен, то токсоплазма может взять верх», — заявили представители Калифорнийского университета.Зомби-вирус идеально подходит для полного уничтожения нашей цивилизации.Напомню, что паразит может перемещаться от животного к человеку, чаще всего заражение происходит в результате контакта с кошачьими фекалиями, а зараженный токсоплазмой организм теряет контроль над инстинктом самосохранения и отправляется прямиком в пасть врага. Результаты работы, опубликованной в журнале Journal of Clinical Psychiatry, показали, что перенесенный ранее токсоплазмоз может вызывать у человека неконтролируемые взрывные приступы гнева.Еще по теме: Кошки могут заразить человека инфекцией, поражающей зрениеКак пережить зомби-апокалипсис – пошаговая инструкцияКак думаете, каковы ваши шансы на выживание в зомби апокалипсис? Учитывая описанные выше результаты целого ряда научных исследований, они не велики. Сами подумайте – если выживут порядка 300 человек, окажетесь ли среди них вы? Оказывается, чтобы увеличить свои шансы на выживание, достаточно прочитать руководство по выживанию в зомби-апокалипсис.Да-да, такое есть – недавно Центр по контролю заболеваемости США обновил руководство, в котором подробно описывается, какие действия необходимо предпринять если на вас движется толпа голодных мертвецов. На самом деле причина публикации руководства такого рода проста – его авторы указывают, что зомби-апокалипсис был выбран исключительно для привлечения внимания широкой общественности. Ну как еще объяснить людям правила поведения в опасной ситуации?Выжить во время зомби апокалипсиса реально. Нужно просто знать что делать.Что же до хороших новостей во всей этой истории, то они тоже есть – на сегодняшний день не существует данных о том, что мертвые могут вставать из могил и тем более что-то или кого-то есть.Так что фильмы и сериалы про зомби можно смотреть спокойно. Пока, конечно, кто-нибудь не снимет до жути правдоподобное кино про вспышку бешенства, мутацию токсоплазмы или прионной «зомби-болени», которая поражает оленей. Вот тогда будет действительно страшно.Ну и напоследок, раз уж статья получилась такая большая – недавно на Netflix вышел сериал под названием «Кусь». В нем к коронавирусу SARS-CoV-2 присоединился искусственно созданный вирус под названием Sun-9, в результате чего наступил зомби-апокалипсис. Всем любителям жанра рекомендую к просмотру. Ну а о том, где лучше всего спрятаться во время апокалипсиса, я рассказывала в этой статье.

Источник: hi-news.ru