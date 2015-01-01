Разработан «замок» для рта, помогающий похудеть

Устройство для похудения DentalSlim выглядит как средневековое орудие пытокПо данным Всемирной организации здравоохранения, в период между 1980 и 2008 годом количество людей с ожирением увеличилось вдвое. Скорее всего, это связано с распространением фастфуда и другой нездоровой пищи, а также с малой физической активностью современных людей. Так как ожирение многократно увеличивает риск смерти и отдаляет человека от стандартов красоты, многие люди хотят как можно быстрее и легче избавиться от жира и тем самым сбросить лишний вес. К сожалению, иногда зависимость от еды оказывается слишком сильной и обычные занятия спортом и режимы питания не помогают. В таких случаях пациенты прибегают к самой крайней мере — хирургической операции, при которой их желудок уменьшают в несколько раз. Из-за нехватки места для еды, человек меньше страдает от голода и впоследствии становится стройным. Но недавно ученые из Новой Зеландии придумали чуть менее страшный способ похудения при помощи устройства, которое не позволяет полностью раскрыть рот для употребления твердой пищи.Интересный факт: раздел хирургии, занимающейся лечением ожирения, называется бариатрией. К бариатрическим методикам прибегают в случаях, когда ожирение ставит здоровье человека под серьезную угрозу.Экстремальный метод похуденияПричиной ожирения обычно является то, что люди в чрезмерно больших количествах употребляют нездоровую пищу. Держать себя под контролем бывает очень сложно, поэтому даже дав себе и друзьям обещание, человек с ожирением рано или поздно срывается и снова наполняет свой желудок высококалорийной пищей. В качестве решения этой проблемы новозеландские ученые представили устройство DentalSlim, которое не позволяет в полной мере открыть рот. Носитель этого устройства может только пить воду и употреблять жидкие смеси. Считается, что такая диета позволяет достичь хороших результатов за очень короткое время.При ношении DentalSlim получится употреблять только жидкую пищуПо данным издания New Atlas, устройство крепится к первым молярам — задним зубам с левой и правой стороны челюсти. Для установки конструкции используется ортодонтический цемент, так что после ношения ее можно снять безо всяких последствий. Суть изобретения заключается в том, что оно удерживает верхнюю и нижнюю челюсти в полузакрытом состоянии при помощи магнитов. Человек может открыть рот всего лишь 2 миллиметра, что мешает поеданию жесткой пищи. Вместо нее можно только пить воду и употреблять жидкие смеси.Читайте также: Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?Похудение при сильном ожиренииВнешне устройство DentalSlim выглядит как средневековое орудие пыток, но эффект от нее есть. В научном журнале British Dental Journal опубликованы результаты теста новинки на 7 добровольцах с ожирением. Они носили устройство на протяжении 2 недель и питались жидкой пищей — ежедневно они получали 1 200 килокалорий. В конечном итоге, благодаря экстремальному методу похудения за двухнедельный срок они сбросили около 6 килограммов. Конечно, каждый человек худел по-своему и достиг индивидуального результата, поэтому авторы научной работы огласили средний показатель.Устройство DentalSlim позволяет за две недели сбросить до 6 килограммов весаПользователи Интернета назвали данный метод похудения очень жестоким. У многих возник вопрос — как при ношении этой конструкции чистить зубы? Официального ответа нет, однако он наверняка заключается в использовании специальных щеток или ирригатора — устройства, которое чистит зубы мощной струей воды. Также интересно, что происходит с человеком во время чихания, потому что при невозможности открыть рот может возникнуть травма. Разработчики устройства отметили, что в распоряжении людей будет инструмент для разблокировки системы. Но это все равно очень сложно, потому что при чихании нужно действовать очень быстро.Видео про DentalSlim с большим количеством фотографий (многие из них неприятные)Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Авторы научной работы надеются, что при помощи их устройства люди с ожирением будут худеть не прибегая к хирургическим операциям. Но, справедливости ради стоит отметить, что примерно такое же устройство было упомянуто в научном журнале The Lancet в далеком 1977 году. Тогда группе людей из 17 человек были установлены брекеты, при помощи которых нижние и верхние челюсти были притянуты с помощью железной проволоки. Добровольцы отметили, что система практически не приносит неудобств. А результаты показали, что они «худеют со скоростью, сопоставимой с похудением после хирургического уменьшения желудка».

Источник: hi-news.ru