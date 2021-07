Virgin Galactic успешно запустила ракету LauncherOne. Зачем она нужна?

Момент полета LauncherOneНа нашем сайте время от времени мелькают новости о компании Virgin Galactic — в основном они касаются темы космического туризма. Так, в 2020 году она показала миру интерьер своего космического корабля VSS Unity, внутри которого в будущем люди смогут увидеть нашу планету с высоты 100 километров. Мало кто знает, что у этой компании есть ответвление Virgin Orbit, которое занимается производством ракеты-носителя LauncherOne. Она предназначена для вывода на околоземную орбиту небольших спутников по заказу сторонних компаний — можно сказать, это конкурент ракеты Falcon 9 от SpaceX. Первый успешный запуск этой ракеты был произведен в январе 2021 года и все до сих пор идет хорошо. Недавно компания использовала свою ракету для выполнения нескольких коммерческих заказов. Давайте выясним, какую именно ответственность взяла на себя ракета LauncherOne и как она справилась со своей задачей?Интересный факт: первый запуск ракеты-носителя Virgin Orbit состоялся в 2020 году. Но испытание завершилось неудачей из-за отключения двигателя. Ракета упала в воды Тихого океана.Характеристики ракеты-носителя LauncherOneРазработка ракеты-носителя LauncherOne ведется с 2007 года. Она с самого начала предназначается для вывода на околоземную орбиту малых спутников весом около 300 килограмм. Запуск ракеты производится не с земли, потому что компания Virgin Orbit (как и Virgin Galactic), предпочитает воздушный старт. Такой способ запуска подразумевает, что ракета набирает высоту при помощи грузового самолета и только потом своими силами выходит в космическое пространство. В 2015 году было решено, что для поднятия ракеты будут использоваться модифицированные версии самолета Boeing 747, которые обладают большей грузоподъемностью.Ракета-носитель LauncherOne под модифицированным самолетом BoeingУспешный полет ракеты от Virgin OrbitОб очередном успешном запуске ракеты-носителя LauncherOne было рассказано на страницах NASA Spaceflight. Этот запуск был особо примечателен тем, что не является испытательным — компания выполнила несколько коммерческих заказов. Как всегда, запуск был совершен при помощи модифицированного самолета Boeing 747. Местом запуска стал космический порт в калифорнийской пустыне Мохаве. Непосредственно перед стартом ракету-носитель закрепили под крылом летательного аппарата. После набора достаточной высоты, ракета LauncherOne отделилась от самолета и включила двигатели. Выйдя в космос, он вывел на орбиту семь разных спутников. Одна часть была гражданского назначения, а другая — военного.Release and liftoff!Virgin Orbit's 747 jet "Cosmic Girl" drops the LauncherOne rocket, which fires its engine and begins the trip to space: https://t.co/tWbdHucAyR #TubularBells pic.twitter.com/IMJOov8ISs— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) June 30, 2021Еще одной особенностью этого события является то, что это первый запуск, который компания Virgin Orbit решила произвести публично. Как я уже отметил выше, первый запуск ракеты LauncherOne прошел неудачно. Первый успешный запуск совершился в январе 2021 года — тогда компания тоже использовала улучшенную версию самолета Boeing 747, а местом старта была выбрана территория Калифорнии. Новый запуск продемонстрировал, что ракета LauncherOne уже вполне пригодна для выполнения коммерческих заказов. Ожидается, что в 2022 году компания Virgin Orbit будет выполнять больше заказов.Читайте также: Космический корабль Virgin Galactic поднялся на высоту 90 километров. Космический туризм уже близко?Плюсы и минусы воздушного стартаКомпании Virgin Galactic и Virgin Orbit, которые основаны миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), одни из немногих, кто использует систему воздушного старта. У этого способа есть несколько преимуществ перед запуском с космодрома. Во-первых, ракета не зависит от условий космодрома — все необходимые действия компания может выполнить сама. Во-вторых, такой способ запуска ракет обходится дешевле, потому что перед включением двигателей ракеты уже имеют некоторую скорость, благодаря чему потребляют меньше топлива.Метод воздушного стартаОднако, у воздушного старта ракет есть и недостатки. Самый главный минус состоит в том, что компания не может выполнить заказ по выводу на орбиту тяжелых грузов. Для запуска ракет общей массой от 100 тонн без использования космодрома не обойтись, потому что самолеты не могут поднять такую тяжесть. Второй же минус заключается в необходимости придания ракетам дополнительной прочности, чтобы они не сломались во время поднятия на высоту.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На данный момент это все, что известно о недавнем запуске ракеты LauncherOne. Напоследок хочется узнать, есть ли у метода воздушного старта ракет еще какие-нибудь минусы? Своими вариантами делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru