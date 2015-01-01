Может ли недорогой телефон быть красивым

Смотрится этот телефон очень стильно.Сейчас, когда все телефоны стали настолько похожими друг на друга, говорить о какой-то их уникальности не приходится. Именно поэтому очень приятно, когда находится компания, способная сделать хоть что-то не так, как все. Я не первый раз сталкиваюсь с телефонами, выпущенными под брендом Tecno, и понимаю, что их есть, за что уважать. Пусть название компании пока не такое известное, как у некоторых других, но она делает добротные и недорогие телефоны, которые пользуются большой популярностью. Не так давно мы закупили несколько телефонов для редакционных целей и одним из них оказался Tecno Pova 2. Учитывая мой опыт общения со смартфонами это бренда, я просто не мог не обратить на него внимание и не попробовать его в деле. Спустя несколько дней я много о нем понял, а через примерно полторы недели я решил поделиться своими впечатлениями на нашем сайте.Обзор Techo Pova 2Продается смартфон в плотно сбитой коробке. В ней ничего не болтается, а пленка натянута без лишних швов и сборок. Я всегда обращаю на это внимание, так как уверен, что это является признаком качества смартфона. Как компания относится к упаковке, так она относится и к смартфону, а в конечном счете и к клиентам.Хорошая, качественная коробка.В коробке лежит сам смартфон, адаптер питания на 18 Вт и кабель. Но кроме этого стандартного набора, предлагается еще чехол и пленка для защиты экрана. Странно только то, что пленку предложили наклеить мне, а не наклеили ее на заводе, как это делают некоторые другие бренды. Чехол, кстати, имеет на себе логотип футбольного клуба Manchester City, с которым компания работает уже довольно давно.Такой чехол будет царапаться, как и все силиконовые, но зато он почти эксклюзивный.Сам Tecno Pova 2 внешне похож на другие смартфоны, но структура задней стенки у него сделана настолько особенной, что это сразу бросается в глаза. В итоге, заметив это, несколько десятков секунд просто сидишь и разглядываешь ее. Под внешним глянцем у нее есть какой-то очень глубокий узор в виде мелкой текстуры карбона или чего-то подобного. Глянцевая полоса по середине тоже обращает на себя внимание.При разном освещении эта полоса или однотонная или переливается разными цветами.Смартфон с хорошим экраномНо куда больше внимания привлекает к себе экран Tecno Pova 2. Он имеет огромную диагональ 6.9 дюйма. Разрешение при этом составляет FullHD+, чего более чем достаточно, чтобы наслаждаться играми, сериалами или продолжающимся чемпионатом Европы по футболу. Поспособствует этому и выдающаяся батарея на 7 000 мАч, что примерно в полтора раза больше, не только в сравнении с другими смартфонами, но и с флагманами рынка.На таком экран можно смотреть все, что угодно.Яркость красок экрана на высоком уровне. Но не менее интересна яркость подсветки. Она более чем достаточная для того, чтобы пользоваться смартфоном даже на самом ярком солнце — проверено. Правда, автоматический режим лучше отключать. Возможно, это исправят в новой версии прошивки, но мне не понравилось, что при включении экран почти всегда более тусклый, чем надо, но за 1-2 секунды быстро поднимает уровень яркости. Кому-то это даже понравится, но я отказался от функции автоматической регулировки яркости.Присоединяйтесь к нам в Telegram!Android 11 и HiOS 7.6Что касается программного обеспечения, установленного в Tecno Pova 2 ”из коробки”, тут все на высоком уровне. Мы сразу имеем актуальную версию Android 11 с фирменной оболочкой HiOS 7.6. Ее можно назвать немного специфической, но это опять же говорит о том, что компания старается быть не как все.Сразу замечаешь, что кнопки управления в нижней части имеют не привычный вид треугольника, квадратика и стрелочки, а выполнены в виде каких-то закорючек. Это немного непривычно, но забавно. С другой стороны, если вам это не нравится, вы сможете просто переключиться на управление жестами. К остальным плюсам фирменной оболочки можно отнести удобное расположение приложений с поиском по алфавиту, боковое меню часто используемых приложений и экран с основной информацией и сетевыми лентами.К таким элементам управления надо привыкнуть.Можно ли играть не недорогом телефонеПроизводительность Tecno Pova 2, естественно, нельзя сравнивать с флагманской, но благодаря настройке игрового режима и мощному процессору MediaTek Helio G85 с частотой 2 ГГц, работает он быстро. Даже если вы любите играть в игры, то все равно получите одно из самых производительных устройств в классе.Оперативной памяти Tecno Pova 2 тоже достаточно — 4 ГБ. Постоянной памяти на выбор предлагается 64 ГБ или 128 ГБ. Если этого мало или вы купите младшую версию, а потом поймете, что надо было брать больше, есть поддержка карт памяти. Тут отдельное спасибо, что создатели смартфона нашли место для полноценного лотка. Кроме карты памяти, в него можно вставить две симки. Не надо мириться с комбинированными лотками, когда приходится выбирать между второй SIM-картой и картой памяти.Можно установить две SIM-карты и карту памяти.Телефон со сканером отпечатков пальцевДля удобной разблокировки смартфона сбоку предусмотрена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Срабатывает он просто моментально, а для включения смартфона до состояния главного экрана достаточно просто коснуться его — кнопку нажимать не надо. Нажать кнопку надо только для того, чтобы заблокировать устройство.Есть так же функция разблокировки по лицу, но я ей почти не пользовался. При всей моей любви к ней, проще коснуться сканера. Тем более, расположен он очень удобно, а когда ты находишься в магазине в маске, то это единственный способ разблокировки. Есть, конечно, еще ввод пароля, но кому это надо.Сканер отпечатков в кнопке питания. Именно тут он и должен быть на всех смартфонах.Как часто надо заряжать телефонВыше я уже упомянул про огромный аккумулятор емкостью 7 000 мАч. Это действительно много и позволит полноценно пользоваться телефоном около двух дней. Я так и делал. При постоянном общении в Telegram по работе, использовании браузера, прослушивании музыки и просмотре видео, у меня к концу второго дня оставалось примерно 20% заряда. Скорость зарядки я не засекал, но мощный адаптер питания на 18 Вт за ночь с легкостью справляется со своей задачей, и с утра вы получаете заряженный смартфон. Подпитка в течение дня тоже должна быть довольно быстрой.Зарядка через USB Type-C.Камера бюджетного телефонаБез сомнения, для многих самым интересным в любом смартфоне является камера. Тут она получила разрешение 48 Мп, чего более чем остаточно для детализированных снимков. Правда, для использования такого разрешения надо выбрать отдельный режим. Наверное, это сделано для того, чтобы не забивать память смартфона гигабайтами фотографий, которые потом придется перебирать. Тем более, что 12 Мп — максимального разрешения, которое доступно в обычном режиме — тоже более чем достаточно. Особенно для фотографий, которые вы потом будете долго хранить.Примеры фото на основную камеру Tecno Pova 2:Есть два дополнительных модуля на 2 Мп каждый. Один нужен для снимков с 2х кратным увеличением, а второй — для макросъемки с минимального расстояния. Еще один отдельный модуль я для себя назвал ”глазом искусственного интеллекта”. Он позволяет определить сцену и выставить под нее собственные настройки. Например, когда вы снимаете природу, еду, домашних животных или что-то другое, для этого нужны свои параметры. Они и будут выставляться на камере. Если и этого мало, есть еще встроенное в камеру приложение Google Lens, чтобы можно было определять предметы и сразу искать их в Google.Пример макросъемки на Tecno Pova 2:Фронталка имеет разрешение 8 Мп, что тоже достаточно неплохо для такой цены. Особенно учитывая, что она предлагает полноценную двухмодульную вспышку на передней панели и отдельно вынесенные улучшалки. Для себя я отметил, что вынос их в отдельное меню является большим плюсом смартфона. Я ими не пользуюсь и мне они постоянно мешают. Тут же можно открыть режим ”Красота” и настроить все, что нужно из нескольких параметров.Пример фото на фронтальную камеру Tecno Pova 2:Максимальное разрешение видео — 2K. Это больше, чем у многих конкурентов, которые ограничиваются только FullHD. При этом такое разрешение доступно как для основной, так и для фронтальной камер.Есть несколько режимов съемки, включая ”Короткие ролики”. В этом режиме максимальная продолжительность будет ограничена 15 секундами. Так проще снимать короткие видео для сторис в Instagram. Именно 15 секундами ограничена максимальная длина клипа при загрузке. А чтобы украсить такие короткие видео, можно включить специальные эффекты, вроде дрожащего видео или эффекта съемки на старую камеру.А вот так выглядит сама основная камера.Скачать оригиналы фотографий с камеры Tecno Pova 2Стоит ли покупать Tecno Pova 2В итоге мы получили еще один отличный телефон, который выгодно выделяется в своем бюджетном сегменте. При цене меньше 14 000 рублей едва ли получится найти то, что будет лучше работать и при этом хотя бы так же хорошо выглядеть.Приятно, когда название телефон написано на корпусе красиво.Есть модели с большей памятью, с более производительным процессором или с более оптимальной конструкцией камер, но именно в Tecno Pova 2 найден очень неплохой баланс всего и сразу. Хотя каждый компонент по отдельности тоже близок к максимуму в своем сегменте или даже превосходит его. Даже NFC есть, на котором некоторые продолжают экономить по непонятной мне причине.Подробнее о Tecno Pova 2

Источник: hi-news.ru