Летающий автомобиль совершил междугородний перелет. Почему это — просто баловство?

Летающий автомобиль AirCarВ фантастических фильмах нам часто показывают будущее, где города заполнены летающими в воздухе автомобилями. Кажется, мы уже находимся на самом пороге одного из таких футуристических миров, потому что недавно летающий автомобиль AirCar совершил свой первый полет между двумя городами Словакии. Изначально машина представляет собой обычную машину, но всего за пару минут превращается в летательный аппарат. Во время тестового полета он разогнался до 170 километров в час, а после приземления снова превратился в обыкновенную машину и поехал по асфальтированной дороге. Звучит круто и у производителя очень большие планы на будущее, но насколько сильно нам нужны летающие автомобили? Если хорошенько подумать, то вся эта концепция является сплошным баловством.Автомобиль-трансформер AirCarУдивительный автомобиль разработан словацкой компанией Klein Vision. Известно, что внутрь него установлен немецкий двигатель от BMW, работающий на бензине. Ранее сообщалось, что автомобиль способен взлетать на высоту около 2 500 метров и преодолевать расстояния длиной в тысячи километров. Его мощности хватает на поднятие двух человек с общей массой 200 килограмм. Прототип автомобиля AirCar в свое время проработал в воздухе 40 часов. Теперь же, практически финальная версия летательного аппарата, совершила свой первый междугородний полет.Первые летные испытания AirCar прошли в 2019 годуИнтересный факт: превращение AirCar из обычного автомобиля в летающий занимает 2 минуты и 15 секунд. Чтобы не мешаться на обычных дорогах, узкие крылья аппарата складываются по бокам. Он не умеет взлетать вертикально, поэтому для начала полета всегда требуется взлетно-посадочная полоса.Междугородний перелет на автомобилеОб историческом полете автомобиля-трансформера AirCar было рассказано в издании BBC News. Местом вылета стал словацкий город Нитре, а местом прибытия оказалась Братислава. Всего автомобиль провел в воздухе 35 минут и разогнался до скорости 170 километров в час. За рулем находился непосредственно его создатель — Стефан Кляйн (Stefan Klein). После совершения мягкой посадки он превратил летательный аппарат обратно в обыкновенную машину и отправился по асфальтированной дороге на встречу с журналистами.Видео о совершенном историческом полетеБудущее летающих автомобилейИзвестно, что на разработку трансформера AirCar ушло около двух лет. За это время компания Klein Vision привлекла более 2 миллионов долларов инвестиций. По словам советника Антона Раджака (Anton Zajac), если созданный ими летающий автомобиль сможет хотя бы частично заменить существующие самолеты, это можно будет считать большим успехом. Но сбудутся ли надежды компании? В это верится с трудом.Летающий автомобиль «сложенном» состоянииСтарший научный сотрудник в области авионики Университета Западной Англии Стивен Райт (Stephen Wright) признал, что автомобиль-трансформер выглядит очень круто. Однако у него есть опасения, что летательный аппарат не сможет пройти сертификацию и мы никогда не увидим летающего такси. Он отметил, что создать самолет может любой желающий — нужны только сильное желание и знания. Однако, сможет ли летательный аппарат работать, ни разу не попав в аварию? Маловероятно, но эксперт по авионике смотрит в будущее с оптимизмом:Я не могут дождаться, когда увижу листок бумаги с подтверждением того, что летать на таком аппарате между городами полностью безопасно, — отметил он.С опасениями Стивена Райта можно согласиться. И дело не только в том, смогут ли такие аппараты обеспечить такой же уровень безопасности, как самолеты и вертолеты. На данный момент совершенно не понятно, в чем заключается удобство автомобиля AirCar. Можно допустить, что в будущем его сможет купить себе любой желающий и при необходимости через воздух быстро перебираться из одного места в другое. Но даже сам производитель подтверждает, что для взлета требуется взлетно-посадочная полоса, то есть взлететь двигаясь по дороге общего пользования так просто не получится. Стоить такой автомобиль будет дорого, да и услугой летающего такси явно будет недешевой. Так не проще ли для небольших расстояний выбрать наземный транспорт, а если хочется полетать — купить билет на самолет?Автомобиль AirCar выглядит очень маленьким, так что внутри него наверняка тесно, что тоже весомый минусИменно из-за всех перечисленных выше спорных моментов производство летающих автомобилей сегодня кажется просто дорогим баловством. Другое дело, когда создатели таких аппаратов с самого начала говорят, что они предназначены для развлечений. Например, недавно летающий аппарат Alauda Aeronautics Mk3 совершил свой первый полет — он предназначен для участия в эффектных гонках. Подробнее о нем можно почитать в этом материале.Летающий гоночный автомобильAlauda Aeronautics Mk3Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Ну и в завершении материала хочется узнать ваше мнение: как вы думаете, есть ли будущее за летающими автомобилями, или это действительно баловство? Свой ответ пишите в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru