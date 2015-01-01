Ученые нашли ныне живущих потомков Леонардо да Винчи

Возможно, в будущем все секреты личности Леонардо Да Винчи будут раскрытыЛеонардо да Винчи является великим итальянским художником и ученым, личность которого окутана тайнами. Он считается одним из первых людей, которые задумались об изобретении самолета. Также он разработал первый в мире телескоп, занимался созданием разного рода оружия и, конечно же, рисовал удивительные картины вроде «Мона Лизы». Считается, что Леонардо да Винчи умер в 1519 году и был похоронен внутри французского замка Амбуаз, однако его останков в могиле нет — где они могут находиться, пока никто не знает. Начиная с 1970 года пара искусствоведов и несколько исторических учреждений занимаются поиском родственников великого деятеля. К 2016 году им удалось проследить за 16 поколениями семьи Да Винчи и найти двух его ныне живущих потомков. Недавно исследователи поделились более свежими результатами своих работ — на этот раз интересной информации оказалось намного больше.Интересный факт: Леонардо да Винчи считается ярким примером «универсального человека». Так принято называть людей, которые добиваются значительных успехов сразу в множестве разных сфер деятельности. В истории России таким человеком можно считать Михаила Ломоносова.Потомки Леонардо да ВинчиВедущими авторами исследования жизни Леонардо да Винчи являются искусствоведы Алессандро Веццози (Alessandro Vezzosi) и Аньезе Сабато (Agnese Sabato). По данным издания Gizmodo, на сегодняшний день они смогли раздобыть информацию о 21 поколении семьи Да Винчи. Всего они охватили временной промежуток длиной 690 лет и смогли найти 14 ныне живущих потомков всемирно известного художника и ученого. Самому младшему потомку всего лишь 1 год, а старом исполнилось 85 лет. Можно было бы подумать, что потомки такого человека сплошь будут гениями. Но нет — авторы научной работы поделились, они являются вполне обычными людьми, которые работают в офисах или занимаются разного рода ремеслом. Личности потомков Леонардо да Винчи не раскрываются по соображениям защиты их конфиденциальности.Примечательно, что Леонардо да Винчи в основном считал себя изобретателем. Рисованием он занимался редко и медленноСуществуют ли какие-либо «гены гениальности», ученые пока не знают. Но если есть, то потомкам Да Винчи они точно не передались. И в этом нет ничего странного, потому что у деятеля не было ни одного ребенка. Зато его род продолжался благодаря 22 сводным братьям. В ходе изучения собранных за многие годы данных ученым удалось найти даже информацию о его дедушке Микеле, который родился в 1331 году. Несмотря на это, генеалогическое древо Леонардо Да Винчи начинается не с деда, а с его отца Пьеро и сводного брата Доменико.Читайте также: Ученые разгадали одну из самых странных загадок Леонардо да ВинчиИзучение жизни и смерти Да ВинчиВ ходе дальнейшей работы ученые хотят взять у потомков художника генетические анализы. Особенно сильно их интересует Y-хромосома, которая передается только по мужской линии и остается неизменной на протяжении 25 поколений. Считается, что благодаря генетическим данным, ученым удастся узнать больше об истории семьи Да Винчи: кем они были, как распространялись по земному шару и были ли среди них такие же гениальные личности. Но больше всего авторы проекта надеются на то, что в конечном итоге им удастся найти останки Леонардо да Винчи — это будет новость мирового масштаба. Для подтверждения подлинности костей, кстати, генетические данные тоже очень понадобятся.Предполагаемая могила Леонардо Да Винчи во французском замке АмбуазНа нашем сайте уже есть подробная статья о «Проекте Леонардо». В его рамках ученые со всего мира хотят использовать ДНК живых родственников (которых уже немало), картины и записи, чтобы узнать о великом художнике как можно больше информации. Ведь никто до сих пор не может точно ответить, как именно он выглядел, какой вел образ жизни, чем питался и так далее.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В заключении хочется сказать, что Леонардо да Винчи был изобретателем одного из самых первых роботов в истории человечества. В 1950-е годы ученые нашли чертежи, судя по которым изобретатель пытался создать человекоподобного робота в 1495 году. По сути, робот представлял собой подвижный каркас, поверх которого надевалась рыцарская броня. Подробнее об этом изобретении я рассказывал в статье про самых первых роботов в истории. Там же вы можете узнать подробности про первого советского робота, созданного школьниками.

Источник: hi-news.ru