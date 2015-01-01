Ученые нашли ныне живущих потомков Леонардо да Винчи
Возможно, в будущем все секреты личности Леонардо Да Винчи будут раскрыты
Леонардо да Винчи является великим итальянским художником и ученым, личность которого окутана тайнами. Он считается одним из первых людей, которые задумались об изобретении самолета. Также он разработал первый в мире телескоп, занимался созданием разного рода оружия и, конечно же, рисовал удивительные картины вроде «Мона Лизы». Считается, что Леонардо да Винчи умер в 1519 году и был похоронен внутри французского замка Амбуаз, однако его останков в могиле нет — где они могут находиться, пока никто не знает. Начиная с 1970 года пара искусствоведов и несколько исторических учреждений занимаются поиском родственников великого деятеля. К 2016 году им удалось проследить за 16 поколениями семьи Да Винчи и найти двух его ныне живущих потомков. Недавно исследователи поделились более свежими результатами своих работ — на этот раз интересной информации оказалось намного больше.
Интересный факт: Леонардо да Винчи считается ярким примером «универсального человека». Так принято называть людей, которые добиваются значительных успехов сразу в множестве разных сфер деятельности. В истории России таким человеком можно считать Михаила Ломоносова.
Потомки Леонардо да Винчи
Ведущими авторами исследования жизни Леонардо да Винчи являются искусствоведы Алессандро Веццози (Alessandro Vezzosi) и Аньезе Сабато (Agnese Sabato). По данным издания Gizmodo, на сегодняшний день они смогли раздобыть информацию о 21 поколении семьи Да Винчи. Всего они охватили временной промежуток длиной 690 лет и смогли найти 14 ныне живущих потомков всемирно известного художника и ученого. Самому младшему потомку всего лишь 1 год, а старом исполнилось 85 лет. Можно было бы подумать, что потомки такого человека сплошь будут гениями. Но нет — авторы научной работы поделились, они являются вполне обычными людьми, которые работают в офисах или занимаются разного рода ремеслом. Личности потомков Леонардо да Винчи не раскрываются по соображениям защиты их конфиденциальности.
Примечательно, что Леонардо да Винчи в основном считал себя изобретателем. Рисованием он занимался редко и медленно
Существуют ли какие-либо «гены гениальности», ученые пока не знают. Но если есть, то потомкам Да Винчи они точно не передались. И в этом нет ничего странного, потому что у деятеля не было ни одного ребенка. Зато его род продолжался благодаря 22 сводным братьям. В ходе изучения собранных за многие годы данных ученым удалось найти даже информацию о его дедушке Микеле, который родился в 1331 году. Несмотря на это, генеалогическое древо Леонардо Да Винчи начинается не с деда, а с его отца Пьеро и сводного брата Доменико.
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Изучение жизни и смерти Да Винчи
В ходе дальнейшей работы ученые хотят взять у потомков художника генетические анализы. Особенно сильно их интересует Y-хромосома, которая передается только по мужской линии и остается неизменной на протяжении 25 поколений. Считается, что благодаря генетическим данным, ученым удастся узнать больше об истории семьи Да Винчи: кем они были, как распространялись по земному шару и были ли среди них такие же гениальные личности. Но больше всего авторы проекта надеются на то, что в конечном итоге им удастся найти останки Леонардо да Винчи — это будет новость мирового масштаба. Для подтверждения подлинности костей, кстати, генетические данные тоже очень понадобятся.
Предполагаемая могила Леонардо Да Винчи во французском замке Амбуаз
На нашем сайте уже есть подробная статья о «Проекте Леонардо». В его рамках ученые со всего мира хотят использовать ДНК живых родственников (которых уже немало), картины и записи, чтобы узнать о великом художнике как можно больше информации. Ведь никто до сих пор не может точно ответить, как именно он выглядел, какой вел образ жизни, чем питался и так далее.
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В заключении хочется сказать, что Леонардо да Винчи был изобретателем одного из самых первых роботов в истории человечества. В 1950-е годы ученые нашли чертежи, судя по которым изобретатель пытался создать человекоподобного робота в 1495 году. По сути, робот представлял собой подвижный каркас, поверх которого надевалась рыцарская броня. Подробнее об этом изобретении я рассказывал в статье про самых первых роботов в истории. Там же вы можете узнать подробности про первого советского робота, созданного школьниками.
Источник: hi-news.ru