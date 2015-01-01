Кто такие «суперстарики» и почему у них хорошая память?

Если коротко, «суперстариками» называются пожилые люди с феноменальной памятьюС возрастом практически все органы человеческого организма начинают работать хуже. Головной мозг не является исключением — связи между его разными отделами ослабевают, из-за чего люди теряют память и в целом начинают туго соображать. Но у некоторых пожилых людей когнитивные способности сохраняются настолько хорошо, что они могут потягаться умом даже с 25-летними молодыми людьми. В научной среде таких людей принято называть «суперстариками» (superagers) и ученые очень давно заинтересованы в их изучении. Недавно исследователям из американского штата Массачусетс удалось выяснить, какие именно процессы обеспечивают некоторым пожилым людям удивительную способность запоминать все до мельчайших деталей. Чтобы найти ответ на вопрос, они провели довольно простой эксперимент.Интересный факт: в 2018 году ученые изучили головной мозг 112-летней женщины и выяснили, что самой хорошо сохранившейся частью ее тела является мозжечок. Так называется отдел головного мозга, который отвечает за координацию движений и мышечный тонус.Здоровье головного мозгаВ том, что некоторые пожилые люди обладают памятью на уровне 25-летней молодежи, ученые убедились в 2018 году. По данным научного журнала Cerebral Cortex, тогда исследователи во главе с профессором Александры Турутоглу (Alexandra Touroutoglou) собрали группу из 65 «суперстариков» и просканировали их мозги при помощи компьютерной томографии. Оказалось, что структура самого главного органа и качество его нейронных связей практически не отличались от таковых у молодых добровольцев. Но на этом их исследование закончилось и ничего более интересного ученые представить не смогли.Память некоторых пожилых людей так же крепка, как у 25-летней молодежиИсследование человеческой памятиОднако, недавно эта же группа ученых решила выяснить, в чем именно заключается схожесть мозгов пожилых и молодых людей. По данным статьи, опубликованной в Cerebral Cortex, они собрали группу из 40 «суперстариков» в возрасте около 67 лет. Также они нашли 41 добровольца в возрасте 25 лет.К сожалению, статистики «суперстариков» не существует, и назвать их точное количество невозможноОбеим группам было дано довольно сложное задание на память. На первом этапе эксперимента им показали 80 изображений лиц и сцен, каждое из которых сопровождалось прилагательным. Например, на изображении могла быть показана природа, а надпись снизу могла гласить «чистая». Задачей участников эксперимента было определить, соответствует надпись изображению или нет.Ким Пик — человек с феноменальной памятьюИнтересный факт: человеком с самой феноменальной памятью считается Ким Пик (Kim Peek). За раз он читал по 2 страницы книг и запоминать до 98% прочитанной информации. Он является прототипом Дастина Хоффмана из фильма «Человек дождя» 1988 года.Через 10 минут после конца первого этапа началась вторая часть эксперимента. Испытуемым показали те же 80 изображений, но смешанные с новыми картинками и теми же, но с поменяными местами словами. В ходе этого этапа людям было нужно определить, какие изображения они уже видели, какие являются совершенно новыми, а какие — уже были, но сейчас фигурируют с новой комбинацией слов.Читайте также: Как интернет влияет на вашу память?Что такое зрительная кора?Во время прохождения заданий ученые постоянно следили за активностью их головного мозга. Оказалось, что самую высокую активность показывала зрительная кора — она обрабатывает информацию, которая поступает из глаз. Как правило, именно эта область мозга стареет быстрее всего. Из-за старения этого отдела пожилые люди не могут вспомнить лица людей, различные места и так далее. В конечном итоге получается, что память пожилых людей во многом зависит от зрительной коры.Расположение зрительной коры головного мозгаНо почему она остается молодой настолько длительное время только у определенных людей, ученым пока не ясно. На данный момент они только предполагают, что это связано с изначальным хорошим развитием головного мозга «суперстариков». В очередной раз результаты исследования подводят нас к тому, что для крепкой памяти в старости необходимо тренировать ее с молодости.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Относительно недавно у моей коллеги Любви Соковиковой вышла статья с интригующим заголовком «Почему плохая память – это хорошо?». В ней она рассказала про удивительные способности человеческой памяти и про то, каким образом мы запоминаем события. Советую к прочтению каждому!

Источник: hi-news.ru