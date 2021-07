Где прятались неандертальцы во время ледникового периода?

Неандертальцы выжили в Ледниковом периоде благодаря своей находчивостиНа протяжении сотен тысяч лет неандертальцы жили на территории Европы. Ученые считают, что примерно 110 000 лет назад на континенте начался ледниковый период, который сильно повлиял на жизнь древних людей. Воздух стал холоднее и они начали искать теплые места для проживания. Также климатические изменения повлияли на их рацион питания: на поиск растительной пищи уходило больше времени, а охота на животных отнимала много сил. Но при этом неандертальцы каким-то образом смогли выжить. Недавно исследователи из Италии и Франции предположили, что им здорово помогли рефугиумы — территории, на которых они могли переждать неблагоприятное время. В ходе научной работы они выяснили, какой именно регион в Европе оказался наиболее благоприятным для жизни и насколько сильно изменились их «трудовые будни». Также они попытались узнать, почему после окончания ледникового периода неандертальцы вымерли.Слово рефугиум произошло от латинского refúgium, что можно перевести как «убежище». Так называются не только благоприятные для пережидания тяжелых времен участки земной поверхности, но и участки Мирового океана.Неандертальцы в ледниковый периодРезультаты научной работы, проведенной учеными из Италии и Франции, были опубликованы на страницах Journal of Quaternary Science. Исследователи изучали территорию Южной Италии и нашли много свидетельств того, что на этих землях долгое время обитали неандертальцы. Они находились на этой территории даже в эпоху позднего плейстоцена, который начался примерно 2,5 миллиона лет назад и закончился 11,7 тысячи лет назад. На протяжении 2 миллионов лет на планете чередовался очень холодный климат с периодами малозаметных потеплений. Холодные промежутки продолжались по 40 тысяч лет — они называются ледниковыми периодами.Для древних людей добыча крупных животных была большой удачейИзлюбленным местом неандертальцев явно была Апулия, область на юго-востоке Италии. По мнению ученых, древние люди жили небольшими группами и жили внутри пещер Санта-Кроче, Кавалло, Оскурушуто и Поццо Куку. Исследователи отметили, что внутри убежищ очень много останков мелких животных и птиц — скорее всего, они редко употреблялись неандертальцами в пищу. Зато в пещерах ученые нашли останки большого количества крупных животных вроде зубров и лошадей. Причем анализ костей показал, что животные были далеко не молодыми, то есть неандертальцы охотились на пожилых особей.Места, где неандертальцы пережидали ледниковый периодКроманьонцы против неандертальцевПримерно 45 тысяч лет назад ледниковый период начал отступать. Судя по останкам, с потеплением на территории Апулии начали появляться кроманьонцы — наиболее близкие к нам древние люди. Они начали охоту на тех же животных, что и неандертальцы. Различие состоит только в том, что кроманьонцы предпочитали охотиться на молодых особей и почти не употребляли в пищу их кости. Это значит, что у наших близких предков не было особых проблем с добычей мяса и они были явно более развитыми.Кроманьонцы могли косвенно повлиять а гибель неандертальцевСамое интересное, что после появления кроманьонцев, неандертальцы очень быстро вымерли. У ученых пока нет весомых поводов чтобы с полной уверенностью полагать, что представители двух разных видов древних людей воевали между собой. Но есть основания полагать, что кроманьонцы повлияли на их исчезновение косвенно — они оказались более развитыми и, следовательно, легче добывали пищу. Неандертальцем могло не хватать еды и это стало причиной их полного вымирания. Версию о том, что они вымерли из-за холодов, ученые отклонили. Ведь каким-то образом им удалось пережить ледниковый период?Впрочем, встречи неандертальцев и кроманьонцев наверняка время от времени случалисьТакже ученые приняли во внимание результаты другого исследования, которое доказало, что неандертальцы жили очень небольшими группами. В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было упомянуто, что в одной из живших на территории нынешней Франции групп было всего лишь около 10 человек. Всего лишь пара-тройка из них были взрослыми, а остальные оказались детьми и подростками. Так как в группах не было генетического разнообразия, неандертальцы могли вымереть из-за отсутствия возможности создать семью и родить здоровых детей.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Постоянные читатели нашего сайта уже наверняка знают, насколько много открытий в плане изучения древних людей совершают ученые. Недавно ими была найдена пещера, внутри которой неандертальцы оказались жертвами диких зверей. Судя по описанию исследователей, наши далекие предки жили в очень суровых условиях — почитать о «пещере смерти» можно в этом материале.

Источник: hi-news.ru