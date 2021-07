В Каспийском море произошел взрыв. Кто в этом виноват?

Взрыв на территории Каспийского моряВ прошлое воскресенье, 4 июля 2021 года, в Каспийском море произошел взрыв. Он был настолько сильный, что огонь был виден с вертолета и не угасал на протяжении нескольких дней. Сначала в новостях предполагалось, что причиной всего этого фейерверка стало возгорание танкера или другой грузовой техники. Но власти Азербайджана почти сразу же опровергли этот слух объявив, что с их кораблями все в полном порядке. После этого сразу стало понятно, что во взрыве никто не виноват — это просто природное явление. На данный момент уже совершенно ясно, что причиной взрыва было извержение грязевого вулкана. Он начал извергаться в месте, где находится большое количество подводных залежей нефти и газа, из-за чего огня и дыма было необычайно много. Давайте разберемся, что из себя представляют грязевые вулканы и выясним как можно больше подробностей о произошедшем событии? Иногда в ходе такого природного явления возникают совершенно новые острова.Что такое грязевой вулкан?По своей сути, грязевые вулканы отличаются от обычных только тем, что помимо газов, камней и пепла извергают огромное количество раскаленной грязи. Иногда во всей этой смеси находится место нефти и обыкновенной воде. Как правило, грязевые вулканы образовываются в нефтеносных областях. На данный момент на нашей планете насчитывается около 3 000 грязевых вулканов, примерно 400 из которых располагается на территории Азербайджана. И их извержения происходят довольно часто и с очень давних времен. Извергающиеся газы иногда воспламеняются и образуют собой факелы. Когда венецианский путешественник Марко Поло в XIII веке побывал в Азербайджане, он назвал ее «страной огней».Грязевой вулкан на сушеСамые большие грязевые вулканы могут достигать высоты в 700 метров и иметь диаметр около 10 километров. Когда они возникают в сельских районах и взрываются, могут уничтожить урожай и стать причиной массового голода. И это не просто предположения — в истории человечества уже были случаи, когда грязевые вулканы создавали людям огромные хлопоты. Например, в 2006 году в индонезийском округе Сидоарджо начал извергаться вулкан, который не прекращает свою деятельность до сих пор. В 2008 году он начал проваливаться под собственным весом, в результате чего возникла котловина глубиной до 146 метров.Последствия извержения грязевого вулкана в СидоарджоЧитайте также: В Африке началось извержение Ньирагонго, одного из самых опасных вулкановГрязевые вулканы в АзербайджанеПо словам австралийского геофизика Марка Тингея (Mark Tingay), грязевые вулканы в Азербайджане являются самыми крупными и активными в мире. Каждый год возникает по несколько извержений и многие из них провоцируют возникновение пожаров. События сложились так, что одно из самых сильных извержений произошло именно в 2021 году. Огня и дыма было особенно много, потому что вулкан начал активничать в области, богатой нефтью и газом. По расчетам исследователей, он находится неподалеку от острова Дашлы, на расстоянии около 30 километров от берега. Очаг извержения располагается на глубине примерно 1,5 километров.Big jet of fire in the Caspian Sea off Azerbaijan at ~9:30pm local time on the 4th of July.First official reports say its a big offshore mud volcano eruption.This may be the Makarov Bank mud volcano, which did exactly this in 1958.Let's start a quick evolving thread! https://t.co/a38xdBGvPz— Mark Tingay (@CriticalStress_) July 5, 2021По словам руководителя Азербайджанского сейсмологического центра Гурбана Етирмишли, когда извержения грязевых вулканов происходит на суше, в воздух сначала выбрасывается огромное количество огня, а потом из жерла начинает литься грязь с примесями в виде нефти и так далее. То же самое происходит и под водой, но мы просто не можем этого увидеть. В распоряжении ученых даже нет видеороликов такого явления, потому что погружение под воду в ходе опасного природного явления равно смерти. К тому же, на такую глубину люди вряд ли могут погрузиться без сложного оборудования, защищающего от сильного давления воды. Отправлять туда роботов тоже проблематично, потому что предсказать точное время извержения вулкана практически невозможно. Но при этом ученые уже хорошо определяют скорые извержения, что помогает вовремя эвакуировать население близлежащих населенных пунктов.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Иногда в результате извержения грязевых вулканов образуются целые острова. Например, в 2019 году я рассказывал об извержении вулкана на территории Аравийского моря. Вырывающейся из недр грязи было настолько много, что в конечном итоге там образовался остров высотой 20 метров и шириной до 180 метров. О том, что произошло с ним в дальнейшем, можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru