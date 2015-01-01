Создан очиститель воздуха для ношения на голове. Для чего он нужен?

Примерно так персональный очиститель воздуха Air-Ring выглядит на лице человекаПо данным Роспотребнадзора за 2021 год, самыми загрязненными городами России являются Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск. В загрязненном воздухе содержится большое количество раздражителей и веществ, которые приводят к развитию онкологических заболеваний и генетическим мутациям. Чтобы хотя бы немного защитить себя от них, некоторые люди носят медицинские маски, но тем самым они также лишают себя кислорода. Недавно в качестве решения этой проблемы компания Biotlab представила устройство Air-Ring — по сути, это персональная система очистки воздуха. Любой желающий может купить ее и носить на своей шее, вдыхая очищенный от всех примесей свежий воздух. Также многим может понравиться, что устройство выглядит как нечто из фантастических фильмов. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, как работает новое устройство и в каких ситуациях его можно использовать. Ну и конечно же, узнаем, способен ли он защитить от опасных вирусов?Портативный очиститель воздухаО необычном изобретении рассказало издание New Atlas. По своей конструкции Air-Ring напоминает портативные наушники — те модели, которые оснащены дугой для шеи. Вся электроника находится в задней части шейной дуги, а аккумулятор свисает спереди. При ношении две трубки, из которых выводится свежий воздух, удерживаются прямо у рта человека. Они оснащены магнитами для крепления защитных масок: можно ходить без них, но также есть возможность установить защитный экран на область рта или даже на все лицо. Также компания опубликовала картинку, на которой человек полностью облачен в защитное покрытие.Из Air-Ring можно сделать настоящий скафандрКак работает очистка воздуха?Принцип работы системы очистки довольно прост. Загрязненный воздух втягивается внутрь сзади, через через вентилятор с электроприводом. После этого он проходит через HEPA — воздушный фильтр, который используется в пылесосах и системах вентиляции для фильтрации небольших частиц вредных веществ. После этого воздух направляется в камеру с ультрафиолетовым излучением, который убивает бактерии. На последнем этапе очистки воздух проходит через угольные фильтры, которые устраняют неприятные запахи. После всех этих манипуляций очищенный воздух направляется в рот и область носа человека.Составные части Air-RingРазработчики уверяют, что одного заряда батареи устройства хватает на 8 часов работы. При желании его можно подключить к блоку питания, который помещается в карман куртки. Во время работы устройство светится разными цветами, но толка от этого нет — сделано это только ради красоты. Именно благодаря этому освещению устройство и похоже на противогаз будущего из фантастических фильмов. Можно ли его выключить, пока неизвестно, но иметь такую возможность наверняка хотелось бы многим. Ведь подсветка не только потребляет заряд аккумулятора, но и просто отвлекает внимание (или излишне его привлекает).Как видно, устройство действительно можно носить по-разномуКак и говорилось выше, при помощи магнитных вставок к устройству можно прикрепить защитные экраны. Они могут покрывать как область рта и носа, так и все лицо. К этой детали возникают вопросы. Во-первых, насколько прочно они держатся? Во-вторых, насколько удобно со всей этой конструкцией двигать головой? В-третьих, не болят ли после ношения этого устройства плечи? К сожалению, ответов пока нет.Варианты ношения устройства Air-RingЧитайте также: Насколько сильно загрязнился воздух в России за последние годы?Для чего нужен очиститель воздуха?Сразу стоит предупредить, что устройство Air-Ring не позиционируется как средство защиты от коронавируса и других заболеваний. Нет никаких весомых доказательств того, что вирусные частицы не могут проникнуть через защитный барьер. Конечно, в нынешнее время лучше ходить с огромной конструкцией на лице, чем без нее. Но полагаться на нее полностью точно не стоит.Air-Ring не рекомендуется использовать как средств защиты от вирусовНо очистителю воздуха можно найти много других применений. Например, его можно использовать во время пробежки по загрязненному воздуху — конечно, при условии, что он хорошо удерживается на теле. Также устройство может пригодиться аллергикам, потому что результаты исследований гласят, что при наличии в комнате очистителя воздуха (даже самого обыкновенного), неприятные симптомы аллергии хотя бы временно отступают. А так, во время цветения растений можно постоянно носить такой фильтр и не знать горя.Демонстрация возможностей Air-RingК сожалению, на данный момент цена очистителя воздуха Air-Ring неизвестна, как и дата старта продаж. Более того, компания Biotlab даже не начала массовое производство — на данный момент она только собирается запустить сбор средств на краудфандинговой платформе Indiegogo.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В целом, при своем необычном внешнем виде это устройство может заметно улучшить состояние здоровья многих людей. Например, грязный воздух может стать причиной многих заболеваний. Относительно недавно моя коллега Любовь Соковикова писала о том, что грязный воздух негативно влияет на интеллект. Подробнее об этом можете почитать тут.

Источник: hi-news.ru