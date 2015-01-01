И снова об эффективности «Спутника V»: новое исследование подтверждает безопасность вакцины

Отечественные ученые создали эффективную и безопасную вакцину против COVID-19. Быть может, хватит сомневаться?Ну что, друзья, ни дня без коронавируса? Кстати, в солнечном Сан Марино сейчас именно так – вот уже две недели в стране не регистрируется ни одного случая COVID-19. А все почему? «Спутник V» дамы и господа – в стране на сегодняшний день привито 80% населения. К слову, в не менее солнечном Израиле прививку сделали 60% населения и что вы думаете? Заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Правда, там прививают Pfizer, но суть не в самой вакцине, а в том, чтобы одержать победу над пандемией. На момент написания статьи количество умерших от ковида в мире превысило четыре миллиона человек. В России на 7 июля из-за COVID-19 скончались 747 человек – рекордное количество с начала эпидемии в стране. Как-то не торопятся россияне на прививку, а зря: об эффективности и безопасности «Спутника» написали во всемирно известном (и уважаемом) научном журнале Nature. В статье, в частности, сообщается, что ВОЗ и ЕМА готовятся к регистрации вакцины. Шах и мат, противники вакцинации!Россияне не верят ученымСитуация в нашей стране сложная, это ни для кого не секрет. С одной стороны мы наблюдаем торжество лженауки и недоверие к отечественной медицине, с другой – победу научного знания и выдающиеся достижения. Может быть, у нас всегда было так: в советские времена в эпоху покорения космоса и рассвета космонавтики отечественная генетика была практически уничтожена в результате «лысенковщины».Лысенковщина – практика идеологической борьбы с научными оппонентами в естественных науках, сложившаяся в СССР в 1933—1965 годы.Это двоякость присутствует и сегодня – с одной стороны закон о просветительской деятельности, с другой – объявление 2021 года годом науки и технологий. Изобретение эффективной и безопасной вакцины в кратчайшие сроки (мы сделали это первыми в мире, это ли не повод для гордости?), имеющей международное и общечеловеческое значение в результате превратилось для россиян в красную тряпку и символ недоверия к науке.«Что это вы собираетесь вводить нам в организм?» – вопрошают миллионы россиян. «Если так быстро изобрели вакцину, то она точно не работает,» – вторят им соотечественники в социальных сетях. «В вакцине содержится вирус или еще чего похуже, вон Витька из соседнего подъезда привился и умер через неделю,» – поддакивают сознательные граждане, забывая упомянуть о том, что умер Витька потому что на него упал рояль.После второй нъекции Спутника вы получите вот такой сертификат.Вы не подумайте, я не шутки ради – в нашей стране полностью привиты 12% населения, одну инъекцию получили чуть больше 17%. При этом смертность от ковида бьет рекорды, а люди часами стоят в очередях за справкой о смерти близких. Кажется, что-то пошло не так.Обязательно к прочтению: Мифы и факты о вакцинации против COVID-19. Разбираем на пальцах«Спутник V» – что точно известно о вакцине?Но шутки и размышления в сторону – давайте говорить по фактам. Начнем с того, что на сегодняшний день результаты клинических исследований вакцины против COVID-19, разработанной учеными из Центра им. Гамалеи, находятся в открытом доступе. Хотите почитать о российской вакцине в самом уважаемом медицинском научном журнале мира The Lancet? Пожалуйста! Хотите статью в Nature (этот журнал вроде все знают)? Пожалуйста! Хотите читать статьи на русском языке? Извольте, все к вашим услугам.В целях экономии вашего времени позвольте мне кратко пересказать, к каким выводам пришли исследователи, которые не принимали участия в разработке и изготовлении вакцины. Согласно статье в The Lancet, промежуточный анализ 3-й фазы испытаний российской вакцины показал многообещающие результаты:«Промежуточный анализ рандомизированного контролируемого исследования 3 фазы испытаний вакцины Gam-COVID-Vac в России показал высокую эффективность, иммуногенность и хороший профиль переносимости у участников в возрасте 18 лет и старше», – пишут исследователи.Российские ученые – лучшие в мире!Читайте также: Лямбда, Дельта плюс и другие варианты коронавируса. Что нужно знать?Полученным результатам вторит и новое исследование, опубликованное в июле в журнале Nature. Так, данные, опубликованные министерством здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов для 81000 человек, получивших две дозы вакцины «Спутник», говорят об эффективности 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелых заболеваний.Недостаточно убедительно? В исследовании также говорится о пока не опубликованном исследовании министерства здравоохранения Буэнос-Айреса в Аргентине с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных людей в возрасте от 60 до 79 лет. Полученные результаты показали, что единственна доза Sputnik Light снижает вероятность симптоматической инфекции на 78,6%, количество госпитализаций – на 87,6%, а летальных исходов — на 84,7% соотвественно.Что же до побочных эффектов, то и они становятся яснее; исследования, проведенные на данный момент, предполагают, что они аналогичны другим аденовекторным вакцинам, за исключением редких нарушений свертывания крови.Привика против новой коронавирусной инфекции защищает от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.«При этом в отличие от вакцин Oxford – AstraZeneca и Johnson & Johnson, никаких сообщений о подобных осложнениях не было ни от органов здравоохранения России, ни от других стран, использующих Sputnik V», – говорится в работе.Хотите всегда быть в курсе ситуации с COVID-19. в России и в мире? 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Источник: hi-news.ru