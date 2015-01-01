Когда и как древние люди начали рыбачить?

Древние рыболовы в представлении художникаВ древние времена наши далекие предки питались растительной пищей, мясом диких животных и рыбой. Добыча растительности не доставляла особых хлопот — люди просто собирали и ели пригодные для употребления ягоды и другую подобную пищу. Для добычи мяса наши предки пользовались копьями и топорами, которые помогали ловить не только кроликов и других беззащитных зверей, но и опасных львов и гиен. Но что насчет ловли рыбы, которая является очень важным источником белка? По мнению ученых, рыболовство возникло в позднем палеолите, примерно 12 000 лет назад. В те времена люди уже расселились по всей территории Земли и изготавливали разного рода инструменты из камня. Сначала они просто голыми руками хватали рыб на мелководье, но потом начали изобретать приспособления, которые в разы облегчали это дело. Недавно ученые нашли древний инструмент, который позволял ловить даже осьминогов. Но давайте не будем забегать вперед и разберемся во всем по порядку.О том, каким образом наши предки охотились на диких зверей, я писал в этом материале. Если вы пропустили эту статью, рекомендую прочитать. Но сейчас мы поговорим о рыболовстве, это тоже интересная тема.Рыболовство в древностиО том, что рыбная ловля начала развиваться в позднем палеолите, ученые узнали в ходе изучения древних останков. Например, на расположенной в Воронежской области стоянке Костенки 1 археологи однажды нашли изготовленное из рыбьих позвонков ожерелье. Исходя из этого они и предположили, что в те времена люди уже без особых проблем ловили рыбу. Причем она использовалась не только как источник белковой пищи, но и в качестве материала для изготовления украшений. Скорее всего, сначала наши предки ловили рыбу голыми руками на перекатах — мелководных участках русла реки. И уже потом в ход пошли изощренные рыболовные инструменты.Раскопки на одной из костенковских стоянокПо мнению ученых, самыми первыми рыболовными инструментами были костяные гарпуны. Также археологи находили рыболовные крючки, поплавки и грузила, которые тоже были сделаны из костей диких животных. На сайте истории рыболовства сказано, что очень большое количество костяных крючков было найдено на стоянке близ российского города Муром. Как только древние люди научились обрабатывать дерево, в мире появились лодки-долбленки. Как можно понять из названия, они были сделаны из единого ствола дерева — используя топоры, люди выдалбливали посередине ствола выемку, куда могли сесть и поплыть по воде. На них рыбаки могли доплывать до середины водоемов и ловить рыбу при помощи удочек. Рыболовные снасти разнились в зависимости от региона, но постоянно совершенствовались.Древние рыболовные инструментыЧитайте также: Как люди готовили еду до изобретения огня?Самые первые рыболовные снастиНедавно исследователям из США и Австралии удалось найти очень необычную приманку. По их расчетам, эти приспособления использовались в 1500–1100 годах до нашей эры жителями Марианских островов, которые располагаются в Тихом океане. Они представляют собой просверленные кусочки раковин, которые принадлежат каури — морским брюхоногим созданиям. Эти раковины располагались поверх рифленых каменных грузил. Считается, что древние рыбаки опускали эту конструкцию под воду на веревочке — под воздействием течения эти раковины «играли» и привлекали внимание добычи. Считается, что эта приманка использовалась для ловли осьминогов, потому что они как раз любят моллюсков каури. После того, как осьминоги выходили на поверхность, люди забивали их копьями или же ловили при помощи сетей. Не исключено, что иногда они просто вылавливали их руками.Древняя приманка для осьминоговПо данным научного журнала World Archaeology, ученые могут иметь дело с самыми первыми в мире приманками для ловли осьминогов. Эта находка позволяет по-новому взглянуть на диету древних людей. Для кого-то это может стать большим открытием, но осьминоги употребляются в пищу с очень давних времен. В Японии осьминоги вовсе являются обычным ингредиентом для многих блюд вроде суши. Иногда этих скользких созданий едят живьем — быстро режут и съедают до того момента, как щупальца не перестанут двигаться. Но перед этим их тщательно очищают от слизи и остатков чернил, которые они прыскают при возникновении опасности.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Важно отметить, что осьминоги хоть и являются беспозвоночными созданиями, у них очень развитая нервная система. Если учесть, что их можно считать одними из самых умных животных в мире, можно предположить, что они осознанно чувствуют боль. Так что люди, даже сами этого не подозревая, могут быть причиной их страданий.

Источник: hi-news.ru