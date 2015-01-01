Почему все еще не существует «умной одежды»?

Ученые с разных концов мира рассказывали про изобретение «умной» одежды, но почему ее все еще нет в магазинах?Ученые уже давно пытаются разработать «умную» одежду. Например, в 2014 году американские исследователи представили миру женское платье, которое помогает устранить зависимость от социальных сетей. Обычно такие новости подаются так, как будто высокотехнологичная одежда вот-вот появится в магазинах — пойди и купи. Но на деле, даже спустя почти целый десяток лет на улице невозможно встретить ни одного человека в напичканной электроникой одежде. Обычно вся «умная» начинка такой одежды встроена в ткань, из-за чего ее и так сложно пустить в массовое производство. Своими характеристиками такой материал сильно уступает натуральному хлопку и так далее, из-за чего его неприятно носить на теле. Также одежду с электроникой сложно стирать, она не долговечна и обладает другими минусами. Возможно, в будущем мы все-таки начнем носить одежду нового поколения, потому что недавно ученые из Англии придумали, как свести на нет почти все упомянутые выше недостатки.«Умная» одежда будущегоО новом изобретении было рассказано в научном журнале Engineering and Technology. Сотрудники Университета Бата (Англия) наконец-то додумались, что электронику можно внедрять не в саму ткань, а в соединяющие разные части одежды швы. В зависимости от своего местоположения они могут сообщать о том, насколько быстро двигается человек и какие именно части его тела активны в разные периоды времени. Используемые учеными нитки имеют пропускающую электрический ток сердцевину. При сдавливании и деформация напряжение в проводах меняется — это и является сигналом того, что человек что-то делает.«Умные» нитки соединяются в едином блоке управленияПо словам одного из авторов исследования Оливии Растон (Olivia Ruston), такие нитки могут быть использованы в совершенно разных целях. Например, скрепленная ими одежда может быть надета на профессиональных спортсменов, чтобы следить за их физической активностью. Также «умными» нитками можно контролировать состояние пациентов больниц. Само собой разумеется, одними нитками в этом деле не обойтись, потому что для изучения собранных данных нужен компьютер. На фотографии выше видно, что «умные» нитки подключаются к блоку управления. Выглядит круто, но было бы хорошо, если в будущем проводное подключение будет заменено на беспроводное. Так управлять одеждой можно было бы при помощи смартфона. Также отсутствие на одежде компьютера явно повысило бы ее долговечность.Презентация новой технологииЧитайте также: Как одежда из натуральной кожи вредит природе и чем ее заменить?Кому нужна «умная» одежда?Давайте допустим, что «умная» одежда все-таки появилась в магазинах — кому она нужна? Первыми покупателями явно будут спортсмены или же просто любители активного образа жизни. Дело в том, что большая часть датчиков в такой одежде будет предназначена для подсчета шагов, слежения за частотой сердечных сокращений и так далее. В общем, набор функций в «умной» одежде будет практически таким же, как у современных фитнес-браслетов. Вполне достойный повод для покупки, но возникает другой вопрос — зачем нужна одежда, если можно просто купить фитнес-браслет?«Умная» одежда могла бы очень понравиться спортсменамКак вариант, «умную» одежду можно использовать как экипировку рабочих на опасных предприятиях. В 2019 году я рассказывал о том, что американским ученым удалось разработать одежду, которая реагирует на возникновение в воздухе опасных газов изменением цвета. Ткань такой одежды пропитана веществами, которые защищают чувствительную к газам краску от воды. В ходе экспериментов было выяснено, что чем больше в воздухе содержится опасных веществ, тем ярче становится одежда. Это изобретение может спасти немало жизней — подробнее о ней читайте в этой статье.Нитки, которые меняют цвет при взаимодействии с глазами. Никакой электроники, только химияА в первой половине 2021 года китайские ученые разработали ткань, на которую можно выводить различные изображения. Если из нее сшить футболку, можно хоть каждый день менять на нем изображение — если обзавестись только такой одеждой, можно сэкономить довольно много денег. Также разработчики предлагали другой сценарий использования, при котором из ткани шьется одежда для глухонемых людей. Выводя на ткань разные сообщения, они смогли бы общаться с окружающими людьми. Звучит довольно интересно, поэтому предлагаю почитать и об этом проекте. Подробности вы найдете по этой ссылке.Также новую ткань можно использовать для вывода уведомлений со смартфонаЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Напоследок интересно узнать, купили бы вы себе «умную» одежду? Какая цена оказалась бы для вас приемлемой и как бы вы ее использовали? Пишите в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru