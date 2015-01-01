Тайна главного изобретения Николы Тесла

Никола Тесла — ученый-изобретатель сербского происхождения. Был ярым приверженцем теории эфира.Никола Тесла выдающийся ученый XIX-XX веков, которого называют Леонардом да Винчи в электротехнике. Ему принадлежит более 700 изобретений, среди которых микроволновая печь, устройство дистанционного управления, переменный ток и многое другое. Но самое неоднозначное и фантастическое — генератор свободной энергии, предназначенный для получения энергии из эфира. Споры о нем ведутся среди ученых и по сей день. Долгое время понятие “эфир” воспринималось общественностью как что-то сродни алхимии и к науке отношения вообще не имеющее. Ведь существует опыт Майкельсона-Морли и теория относительности. Однако в последнее время все больше ученых вновь говорят об эфире, как о научно обоснованном факте, среди них есть и лауреаты нобелевской премии. Неужели бесконечный источник бесплатной энергии, над которым работал Никола Тесла, действительно существует?Что такое эфир и откуда взялось понятиеИзучением эфира занимались многие выдающиеся ученые вплоть до начала XX века. Среди них был Дмитрий Менделеев, Хендрик Лоренц, Клерк Максвелл и многие другие. Первым же о теории эфира заговорил Рене Декар. Однако больше всего с эфиром связывают Николу Тесла, который не просто верил в существование эфира, но и проводил практические опыты.Ученые давали разное определение эфиру, но большинство из них этим понятием называли некую материю, которая заполняет собой пространство между атомами и другими частицами. Соответственно, эфир заполняет собой всю вселенную.Особый интерес к эфиру возник в XIX веке в рамках изучения волновой оптики. Открывая для себя свойства свет, ученые пришли к выводу, что он имеет волновую природу. А волна не может распространяться в полном вакууме. Ей нужна определенная среда, в которой микрочастицы могут “плыть” точно так же, как и звуковые или любые другие волны. В итоге они приходили к выводу, что эфир — это неосязаемое, всепроникающее нечто, сверхтонкая материя.Дмитрий Менделеев добавил эфир в периодическую таблицу химических элементов. В XX веке Ньютоний был удаленК примеру, Менделеев описывал его как сверхлегкий газ (самый легкий во вселенной). Его частицы обладают предельно высокой для газов скоростью поступательного движения. Еще одна особенность вещества, по мнению химика — сверхвысокая степень проницаемости. Не сомневаясь в его существовании, Менделеев добавил частичку эфира в свою таблицу и назвал ее “Ньютоний”.В результате теория эфира стала не просто центральной темой научных изысканий, но и смогла объяснить многие явления. К слову, некоторые из них, после отказа от теории эфира, до сих пор не имеют научных объяснений.Никола Тесла и свободная энергия эфираКонец всем исследованиям вещества положила теория относительности Альберта Энштейна, так как многие ученые уверовали в ее незыблемость. Однако, были и те, кто указывал на ряд несостыковок этой теории, поэтому отвергать существование эфира не спешили. К ним относится и Никола Тесла, который активно проводил опыты по беспроводной передаче электроэнергии. также у него было огромное количество опережавших время работ и изобретений в других областях. И самое примечательное, что большинство из них основаны на теории эфира. Подробнее о самых удивительных изобретениях ученого мы уже рассказывали ранее.Схема генератора свободной энергии Николы Тесла для получения свободной энергии.Ученый не сомневался, что эфир является бесконечным источником энергии. Поэтому одним из самых нашумевших проектов Теслы, как уже было сказано выше, стал генератор свободной энергии для получения бесплатной энергии буквально их воздуха. Ученый оставил после себя даже схему работы устройства, но по своей традиции, без подробной схемы и чертежей.Многие современники утверждали, что опыты Теслы в этой области были весьма успешны. Марк Твен, ставших их очевидцем, даже назвал ученого “Повелителем молний”. Даже сейчас многие ученые приписывают результатам опытов Теслы “последствия Тунгусского метеорита”.Напомним читателям, что ни воронки от столкновения этого небесного тела с землей, ни самого метеорита или его осколков так и не было найдено. Зато известно, что незадолго до события Тесла искал подробные карты Сибири. А в одной из недавно найденный рукописей он даже лично признается, что катастрофа была вызвана его опытами. Правда, подлинность рукописи не доказана.К сожалению, воплотить в жизнь генератор свободной энергии Тесле так и не удалось. Когда ученый находился на пороге свершения революции в области электротехники, завершить работу ему не дал пожар в лаборатории в 1895 году. Он уничтожил все оборудование и документацию. Однако, это не единственная причина, по которой мир так и не увидел бесплатной энергии, но об этом чуть ниже.Кроме эфира, существует множество других альтернативных источников энергии, которые не опровергает официальная наука. Информацию о них вы можете найти на нашем Telegram-канале.Теория энергетического заговораВ начале XX века после появления теории относительности Эйнштейна на эфир в научном сообществе было наложено табу. Любые упоминания о нем в учебниках химии и физики были незамедлительно удалены. Сами же ученые, которые не спешили отвергать наличие этого вещества, подвергались жесткой цензуре и, фактически, лишались возможности добиться успехов и признания в научном сообществе.Существует теория, согласно которой за этим стояли крупные корпорации и бизнесмены-нефтяники. Причем сам Эйнштейн, согласно этой теории, лоббировал их интересы в научном мире. Доводом послужила тесная связь ученого с домом Ротшильдов и его финансирование банкирами.В то же время известно, что противником Тесла был другой, не менее известный банкир — Морган. Примечателен тот факт, что последний финансировал Николу Тесла до тех пор, пока не выяснил, что изобретатель работает, фактически, над крахом его бизнес-империи. После этого он приложил все усилия, чтобы Теслу больше вообще никто не финансировал. Разумеется, бесплатная энергия могла поставить крест не только на бизнесе отдельных корпораций, но и экономике целых стран.Первый в мире электромобиль, разработанный Генри ФордомТакже сторонники теории заговора проводят аналогии с электромобилями Генри Форда. Совместно с Томасом Эдиссоном им было построена и успешно испытана как минимум одна машина, хотя некоторые источники указывают не несколько автомобилей с электродвигателями. Сам Генри рассказывал о перспективности этих проектов в СМИ и обещал в скором будущем начать массовое производство таких машин. Однако, с определенного момента СМИ перестали вообще упоминать об Edison-Ford. Мастерские были уничтожены пожаром, а и сам Генри Форд к идее электромобилей больше никогда не возвращался.Отказ от них в пользу ДВС связывают с договором между Фордом и нефтяными картелями, которые прекрасно понимали перспективность автомобилестроения и выгоду, которую они получат от машин, потребляющих нефтепродукты. Но, уже сейчас можно с уверенностью говорить, что выбор в пользу ДВС был абсолютно неверным решением. К примеру, электромобиль Тесла бесшумно разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды, при этом стоит всего 130.000$. Такие же динамические показатели имеет Bugatti Chiron, вот только разгоняется с грохотом, а его стоимость достигает 2,5 млн. долларов. Потребляет такой суперкар десятки литров высокооктанового топлива на 100 км.Какие еще теории ученых, граничащие с фантастикой, получили научное подтверждение? Больше материалов на эту темы вы найдете на нашем Дзен-канале.Современное подтверждение теории эфираВ последнее время ученые все чаще вспоминают теорию эфира. К примеру, лауреат нобелевской премии Роберт Б. Лафлин сказал, что в самой теории относительности присутствует необходимость в пространстве как среде. В то же время в исходной предпосылке необходимости в такой среде нет, что является парадоксом. Также он подчеркивает, что фактически теория Эйнштейна ничего не говорит о существовании или отсутствии материи, которая заполняет собой вселенную. Но ученые об эфире не говорят, так как на это есть табу.Лауреат Нобелевской премии Роберт Б. Лафлин, сторонник теории эфира.Еще больше об эфире заговорили после того, как ученые оксфордского университета связали его с темной материей и темной энергией. С помощью компьютерной программы они установили, что эти невидимые «вещества» представляют собой текучую субстанцию, обладающую отрицательной массой. Если, к примеру, оттолкнуть вещество с отрицательной массой, оно не отдалится, а наоборот приблизится.Согласно официальной науке, темная материя не участвует в электромагнитном воздействии. Поэтому она недоступна прямому наблюдению.Также ученые внесли изменения в современную стандартную космологическую модель. Согласно корректировкам, за темную энергию и темную материю была принята единая текучая субстанция, обладающая отрицательной массой. Программа показала, что «вещество» рождается непрерывно и отталкивается само от себя. В результате возникает ускорение расширения Вселенной. Все это прекрасно вписывается в теорию эфира, о которой до конца жизни говорил Тесла.Напоследок отметим, что сразу после кончины ученого все его работы были изъяты ФБР, где находятся и по сей день. А верите ли вы в теорию заговора? 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Источник: hi-news.ru