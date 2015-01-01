Как «костюм робота» может помочь восстановиться после инсульта?

Устройство NCyborg может помочь быстрее справиться с последствиями инсультаИнсульт — это острое нарушение кровообращения в головном мозге человека. Если верить статистике, каждый год в России от этой патологии страдает около 450 тысяч человек. Можно сказать, что случаи инсульта регистрируются каждые 1,5 минуты и эта информация ужасает. Примерно в 80% случаев люди, которые пережили инсульт, в конечном итоге становятся инвалидами. После нарушения кровообращения за пациентами нужно тщательно следить и обеспечить должное лечение, потому что в противном случае они могут умереть. У перенесших инсульт людей часто возникают проблемы с координацией движений: они не могут не то что ходить, а даже поднять руку, чтобы поесть. Но недавно китайские ученые разработали «костюм робота», который должен помочь людям с инсультом быстрее восстановиться и начать двигаться. Как и во многих современных технологиях, не обошлось без внедрения в мозг электродов и использования искусственного интеллекта.Интересный факт: риск возникновения инсульта начинает увеличиваться с 30-летнего возраста. По статистике, 95% инсульта случается после 45 лет. Смертность у мужчин выше, чем у женщин.Причины и симптомы инсультаСуществует два вида инсульта: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт обычно возникает из-за возникновения в артериях головного мозга сгустка крови, также именуемого как тромб. Причиной геморрагического инсульта считается разрыв сосуда головного мозга, в результате которого в соседних тканях начинает скапливаться кровь и оказывать давление.Виды инсульта. Слева показан геморрагический инсульт, а справа — ишемическийПричинами образования тромба и разрыва сосуда, в свою очередь, могут быть:перепады кровяного давления, которые нарушают эластичность сосудов;перебои сердечного ритма (аритмия), которые могут привести к образованию тромбов;большое количество холестерина в крови, который закупоривает сосуды;повышение сахара в крови, которое тоже нарушает целостность сосудов;вредные привычки вроде употребления алкоголя и курения.Симптомы инсульта тоже бывают разными. В первую очередь у человека с инсультом возникают проблемы с движениями — они чувствуют слабость и двигаются очень неловко. Также возникают нарушения речи и памяти, возникают головная боль и тошнота. У некоторых людей можно заметить нарушения сознание и почти у всех учащенное дыхание.При инсульте важно сразу же вызвать скорую помощьВ интернете очень популярен способ распознавания инсульта из 4 шагов:попросить человека улыбнуться. В случае инсульта он не сможет этого сделать, или улыбка окажется кривой;попросить произнести простое предложение вроде «сегодня хорошая погода». Речь человека с инсультом будет замедлена так, как будто он вспоминает слова;попросить поднять вверх обе руки. В случае нарушения кровообращения в мозге человек либо не сможет сделать этого, либо ему это дастся с трудом;попросить показать язык. Если он не ровен, это тоже признак инсульта.В случае возникновения проблем, необходимо сразу же позвонить в скорую помощь.Читайте также: Какие виды инсульта существуют и из-за чего они случаются?Восстановление после инсультаНарушения координации движений связаны с тем, что у людей после инсульта возникают трудности с передачей команд из головного мозга в другие части своего тела. Но недавно китайские ученые разработали «костюм робота» под названием NCyborg, который помогает восстановить все свои двигательные способности. По данным издания New Atlas, устройство разработано совместно с компанией BrainCo, которая занимается созданием интерфейса мозг-компьютер. Тем же самым занимается организация Илона Маска Neuralink. Относительно недавно она смогла подсоединить к компьютеру мозг обезьяны и она смогла поиграть в игру при помощи силы мысли.Разработкой интерфейса мозг-компьютер помимо Neuralink занимаются и другие компанииУстройство NCyborg состоит из трех частей. Во-первых, это повязка на голову, которая способна считывать информацию об активности определенных отделов головного мозга. Во-вторых, это повязка на руку для считывания мышечных сигналов от предплечья. В-третьих, это роботизированная перчатка с электроприводом.Комплектация устройства NCyborgКогда восстанавливающийся после инсульта человек пытается выполнить определенное движение рукой, повязка на голове определяет, какая область головного мозга при этом активируется. Эти данные отправляется в компьютер с искусственным интеллектом, который уже знает, за какое движение отвечает определенная часть мозга. После этого компьютер передает команды на роботизированную руку, который помогает человеку выполнить нужное движение. Считается, что компьютер сможет определять движения с точностью до 90% и реагировать за 300 миллисекунд.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Считается, что при долгом использовании устройство люди смогут восстановить большую часть поврежденных нервных путей. При этом важно понимать, что в ходе восстановления инсульт также нужно лечить. Для этого в 2019 году инженеры разработали специального робота, о котором можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru