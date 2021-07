Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон слетал в космос. Как прошел полет?

Космический корабль VSS Unity совершил свой первый полет с туристами на бортуМиллиардер Ричард Брэнсон и несколько других сотрудников компании Virgin Galactic успешно побывали на орбите Земли в рамках туристической миссии «Unity 22». Самолет-носитель VMS Eve поднял космический корабль VSS Unity на высоту 20 километров, после чего отсоединился и позволил летательному аппарату включить свои двигатели. При помощи них корабль с четырьмя туристами на борту (+2 пилота) достиг 80-километровой высоты — это почти граница между Землей и космосом. Там космические туристы несколько минут наслаждались красивыми видами на нашу планету и после этого вернулись обратно. Все прошло просто замечательно, так что этот момент можно считать началом эпохи космического туризма . Скорее всего, уже совсем скоро в космос смогут полететь и обычные люди. Главное, чтобы у них была лишняя пара сотен долларов. Это исторически важное событие, так что давайте разберемся в подробностях. Есть один нюанс, который важно учитывать.Нюанс заключается в том, что по определению Международной авиационной федерации (ФАИ), граница между Землей и космосом находится на высоте 100 километров над уровнем моря. Так что по сути, Ричард Брэнсон и его команда не были в космосе. Однако, в зарубежных изданиях полет называют «космическим».Полет Ричарда Брэнсона в космосПервый туристический полет Virgin Galactic транслировался на ее официальном YouTube-канале. Ведущим трансляции оказался американский комик Стивен Кольбер, более известный как лицо ток-шоу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Сначала старт трансляции был отложен на полтора часа из-за погодных условий, но потом миссия наконец-то началась.Запись трансляции полета Ричарда БрэнсонаКак и предполагалось, самолет VMS Eve поднял самолет на высоту более 20 километров. При этом скорость его полета достигала 600 километров в час. После достижения нужной высоты носитель и космический корабль отделились друг от друга. Аппарат VSS Unity с людьми на борту включил свои двигатели и достиг высоты более 80 километров — все прошло так, как все и задумывалось. При этом скорость полета превышала 1500 километров в час.Take-off! The #Unity22 crew including @RichardBranson leave Spaceport America, New Mexico for #VirginGalactic’s first fully-crewed spaceflight. pic.twitter.com/RxGYp90nu8— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021На корабль VSS Unity были установлены камерыПосле достижения необходимой высоты космический туристы несколько минут смотрели на Землю с необычайной в большой высоты. На фотографии ниже видно, как Ричард Брэнсон поздравляет инженера Колина Беннетта, держа за ногу. Впрочем, может это и инженер поздравлял главу Virgin Galactic.Фотография салона космического корабля Virgn GalacticВ целом, весь полет прошел как по маслу. На конечном этапе полета корабль начал снижаться и в конечном итоге приземлился как обычный самолет. К кораблю приехали автомобили, чтобы забрать космических туристов. Скорее всего, после этого они пройдут медицинский осмотр, потому что они были далеко не в привычных для человеческого организма условиях.Момент посадки космического корабля VSS UnityСообщение Ричарда Брэнсона с борта космического корабляЧто вы думаете по поводу этого полета? Оправдана ли цена в 250 000 долларов за такой полет? Пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате.Подготовка к полету Virgin GalacticКомпания Virgin Galactic была основана в 2004 году и очень долго готовилась к этому полету. Долгое время для суборбитальных полетов использовался космический корабль VSS Enterprise, но в октябре 2014 года он потерпел крушение. В результате катастрофы погиб 39-летний Майкл Олсбери, а второй пилот Питер Сиболд смог выжить благодаря парашюту. После этого испытания пришлось отменить на несколько лет, потому что репутация компании была сильно подпорчена.Фотография с места крушения космического корабля VSS EnterpriseНо уже в 2016 году работа над популяризацией космического туризма была возобновлена. В 2016 году компания представила миру новый космический корабль VSS Unity и успешно провела первый тестовый полет. Уже в 2017 году миллиардер Ричард Брэнсон начал говорить о том, что они уже практически готовы к коммерческим полетам. Но дело затянулось вплоть до 2021 года. Зато компания смогла тщательно к нему подготовиться и даже разработала комфортный салон корабля с удобными креслами и огромными окнами для хорошего вида на красоты Земли. Узнать больше об удобствах слона VSS Unity можно по этой ссылке.Интересный факт: компания Virgin Galactic также занимается разработкой ракеты-носителя LauncherOne. О том, зачем она нужна, я рассказывает в этом материале.Космический туризм в 2021 годуА вообще, 2021 год будет очень богат на космические полеты. Уже совсем скоро, 20 июля, в космический туризм полетит глава компании Blue Origin (более известный как основатель Amazon) миллиардер Джефф Безос. Для полета будет использован корабль New Shepard, который тоже прошел через огромное количество испытаний. Последний тест был проведен в середине апреля — благодаря ему нам стало предельно понятно, как будет проходить грядущий полет. Если интересуетесь космосом, рекомендую к прочтению. Вот ссылка.В июне 2021 года в космос также полетит Джефф БезосЧтобы не пропустить ни один из этих полетов, подпишитесь на наш Telegram-канал. Мы всегда публикуем важную информацию обо всех важных событиях из мира науки и технологий!А в сентябре 2021 года свой первый заказ на космический туризм выполнит компания SpaceX. Полет будет совершен на деньги Джареда Айзекмана, который сколотил огромное состояние будучи генеральным директором платежной системы Shift4 Payments. Подробнее об этом полете можно почитать тут.

