Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля. Где смотреть трансляцию?

Ричард Брэнсон в преддверии полета в космосВ мае 2021 года компания Virgin Galactic успешно запустила свой космический корабль VSS Unity на высоту 90 километров. Он предназначен для туризма — все желающие смогут заплатить около 250 тысяч долларов и посмотреть на округлость Земли, при этом пребывая в состоянии невесомости. В статье про успешное испытание корабля я упомянул, что в следующем полете помимо пилотов примут участие сотрудники Virgin Galactic, включая самого его основателя — миллиардера Ричарда Брэнсона. Полет состоится 11 июля и нам уже стали известны точные имена тех, кто в нем поучаствует. Если позволят погодные условия и миссия действительно состоится, глава Virgin Galactic станет первым миллиардером, который побывает в космосе. В Интернете уже собралось достаточно много информации по поводу этого события, поэтому давайте ознакомимся с ними поближе.Интересный факт: до этого первым миллиардером в космосе хотел стать глава Amazon Джефф Безос, который также руководит частной аэрокосмической компанией Blue Origin. Его полет в космическом корабле New Shepard состоится 20 июля 2021 года. Подробнее об этом событии я писал тут, но это потом — сначала поговорим про Ричарда Брэнсона.Первый туристический полет Virgin GalacticПо данным издания Money Control, грядущий полет носит название «Unity 22». Для поднятия космического корабля VSS Unity на высоту 80 километров будет использован самолет-носитель White Knight Two, который в 2008 году был разработан специально для воздушного старта такого рода летательных аппаратов. После достижения нужной высоты, корабль будет отсоединен и туристы проведут несколько минут в условиях невесомости, а затем вернутся на Землю. Перед полетом Ричард Брэнсон и другие участники пройдут специальную подготовку.Самолет-носитель White Knight Two и космический корабль VSS UnityКакие именно испытания пройдут члены экипажа VSS Unity неизвестно. Но первый космический турист в мире Деннис Тито в 2001 году был вынужден пройти подготовку длительностью 8 месяцев. Ему пришлось продемонстрировать хороший уровень физической подготовки и научиться управлять космическим кораблем.Вместе с Ричардом Брэнсоном на борту корабля VSS Unity окажутся главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес (Beth Moses), операционный инженер Колин Беннетт (Colin Bennett) и глава отдела по связям с правительством Сириша Бандла (Sirisha Bandla). Также вместе с ними полетят два профессиональных пилота, так что экипажу вряд ли придется проходить обучение по управлению космическим кораблем.Участники миссии «Unity 22»Полет точно состоится 11 июля и причиной переноса могут стать только плохие погодные условия. Запуск корабля VSS Unity будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Virgin Galactic и YouTube-канале.Прямая трансляция миссии «Unity 22»Кто такой Ричард Брэнсон?Ричард Брэнсон является одним из самых богатых людей на Земле. В плане изучения космоса его стремления так же сильны, как у Илона Маска и упомянутого в начале статьи Джефа Безоса. Главным проектом Ричарда Брэнсона является корпорация Virgin Group, в которую входят около 400 разных компаний. Первым проектом предпринимателя стал студенческий журнал, который он начал выпускать в 1966 году. Потом он открыл магазин пластинок Virgin, студию звукозаписи Virgin Records и так далее. Кажется, предприниматель успел засветиться во всех сферах деятельности, вплоть до области компьютерных игр и освоения космоса.Ричард Брэнсон на презентации компании Virgin BridesИнтересный факт: Ричард Брэнсон с самого начала был скандально известной личностью и многим запомнился своими провокационными поступками. Например, на презентации своего салона для новобрачных Virgin Brides предприниматель появился в свадебном платье за 10 тысяч долларов. Впоследствии эта компания была закрыта.В аэрокосмической отрасли Ричард Брэнсон присутствует в качестве главы компаний Virgin Galactic и Virgin Orbit. Первая предоставляет услуги космического туризма, а вторая — запускает на околоземную орбиту небольшие спутники. Недавно Virgin Orbit успешно запустила ракету-носитель LauncherOne с семью разными спутниками.Воздушный старт ракеты-носителя LauncherOneСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В том, что предприниматель намерен отправиться в космос внутри собственного корабля, нет ничего удивительного. За свою жизнь он успел побывать в самых рискованных приключениях. Например, в 1986 году он всего лишь за 3 дня пересек Атлантический океан на моторной лодке. Будучи заядлым любителем острых ощущений, перед полетом 11 июня он объявил, что хочет сделать космические полеты доступными для как можно большего количества людей.

Источник: hi-news.ru