Вундеркинд из Бельгии хочет превратиться в киборга и стать бессмертным

Лорен Симонс — мальчик, который хочет стать бессмертным киборгомБельгиец Лорен Симонс (Laurent Simons) на данный момент считается одним из самых известных вундеркиндов в мире. Уже в 8-летнем возрасте он окончил старшую школу, а потом с отличием завершил курс физики в Антверпенском университете — это заняло у него всего лишь год вместо трех. Сейчас он хочет получить степень магистра, а затем и докторскую диссертацию в области физики. В его инстаграме насчитывается более 60 000 подписчиков и больше всего внимания он привлек своими громкими заявлениями. Например, в будущем он хочет как можно лучше изучить ткани человеческого организма и постепенно заменить все свои органы на механические аналоги. Вундеркинд считает, что таким образом он сможет обрести бессмертие. При этом он довольно подозрительно умалчивает о том, смогут ли другие люди стать такими же бессмертными, как он. Некоторые издания в шутку называют его маленьким суперзлодеем. Может быть, в будущем Лорен Симонс действительно станет кем-то известным вроде Илона Маска?Самые умные дети современностиВпервые вундеркинд заинтересовался физикой в апреле 2020 года. Тогда он просто по любопытству записался на несколько курсов по классической механике и квантовой физике. Эти темы настолько заинтересовали мальчика, что он отложил в сторону все другие увлечения и постарался узнать максимум интересующей его информации. Его усердие быстро дало свои плоды — он с отличием завершил учебу в Антверпенском университете (Бельгия). Важно отметить, что вундеркинд мог получить высшее образование гораздо раньше, но Технический университет Эйндховена (Нидерланды) не смог выдать ему диплом из-за возраста меньше 10 лет.Как видно, Лорен усваивает новую информацию очень быстроВ некоторых источниках сообщается, что ранее в настолько раннем возрасте высшее образование получал только американец Майкл Кирни (Michael Kearney). Он родился в 1984 году и научился разговаривать в 4 месяца. Среднюю школу он окончил в возрасте 6 лет, а потом заслуженно получил степень бакалавра по антропологии в Университете юга Алабамы — ему было всего лишь 10 лет. В 17 лет он уже работал преподавателем в университете, время от времени участвуя в интеллектуальных играх. Сегодня он предпочитает вести спокойную жизнь и редко дает о себе знать. Подробнее о нем и других людях с рекордными показателями IQ мы писали на нашем канале в Яндекс.ДзенМайкл Кирни — один из самых молодых преподавателей в современной историиЧитайте также: Действительно ли тесты IQ измеряют интеллект?Как стать бессмертным?Бельгийский вундеркинд стремится к знаниям далеко не ради рекордов. Он стремится к бессмертию, но не уточняет, для себя или ради всего человечества. И это не просто мечта, а полноценная цель. В первую очередь он намерен как можно лучше изучить материю, все ее мельчайшие частицы — именно поэтому он упорно изучает квантовую физику. После этого он намерен постепенно заменить все части тела на механические аналоги. В случае поломки он сможет легко их заменять и тем самым обрести полное бессмертие. Чтобы достигнуть своих целей он хочет поработать с лучшими учеными мира и каким-то образом «заглянуть в их мозг чтобы понять, как они думают».В 2019 году родителей Лорена Симонса обвинили в чрезмерном давлении на сынаБыло бы интересно узнать, как вундеркинд собирается влезть в головы ученым. Возможно, когда-нибудь такую возможность предоставит основанная Илоном Маском компания Neuralink — она разрабатывает технологию для подключения человеческого мозга к компьютеру. Относительно недавно ей удалось проследить за активностью мозга обезьяны и позволить ей сыграть в компьютерную игру при помощи мыслей. Почитать об этом подробнее можно тут.Бессмертие — вот моя цель. Я хочу иметь возможность заменить как можно больше частей своего тела механическими аналогами. Я уже наметил путь к достижению своей цели, — поделился Лорен Симонс во время беседы с журналистами из NewsWeek.По мнению вундеркинда, важно не только получать знания, но и уметь применять их на деле. На данный момент нельзя точно сказать, сможет ли он осуществить свою мечту и стать бессмертным киборгом. Но если он не сойдет с намеченного пути, он наверняка станет известным человеком и внесет большой вклад в науку. Тем временем киборги уже существуют и мы даже рассказывали о них на нашем сайте. Например, вы можете почитать про барабанщика Джейсона Барнса (Jason Barnes), который в 2012 году потерял нижнюю часть своей правой руки после несчастного случая с электрическим током. У нас даже есть несколько захватывающих видео с участием этого киборга! Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru