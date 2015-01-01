Во время туристического полета Virgin Galactic будет проведен эксперимент

В рамках туристического полета Virgin Galactic Сириша Бандла проведет эксперимент с растениямиГлава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июня. Вместе с ним в путешествие отправятся два пилота и еще 3 представителя аэрокосмической организации. Казалось бы, в рамках миссии «Unity 22» они должны полюбоваться на красоты Земли и вернуться обратно. Однако, как оказалось, все не так просто. В ходе миссии глава отдела по связям с правительством Сириша Бандла (Sirisha Bandla) проведет небольшой эксперимент по заказу одного из университетов американского штата Флорида. Вместе с собой она возьмет три капсулы с растениями и активирует их для выяснения того, как на них влияет невесомость. Это может показаться обычным баловством, но на самом деле результаты научной работы очень важны для ученых — от них зависит то, насколько успешно человечество сможет освоить другие планеты. Давайте узнаем больше подробностей об эксперименте?Эксперимент с растениями в космосеО том, что в рамках первого туристического полета Virgin Galactic будет проведет эксперимент, было рассказано на официальном сайте NASA. В рамках научной работы Сириша Бандла активирует три капсулы с резуховидкой Таля (Arabidopsis thaliana) и будет следить за ее состоянием до попадания в условия невесомости, во время пребывания в него и после. Первым делом ученые хотят узнать, как необычная окружающая среда влияет на растения — им вообще интересно, как космос влияет на разные организмы. Ранее ученые уже выяснили, что растения в невесомости ведут себя совершенно по-другому, чем на Земле.Капсула с растениями для проведения экспериментаОколо половины генов в нашем организме вырабатывают одни и те же белки, что и растения. Глядя на то, как растения ведут себя в условиях отсутствия гравитации, мы можем узнать, как примерно поведет себя человеческий организм, — объяснила соавтор научной работы Анна-Лиза Пол (Anna-Lisa Paul).Стоит отметить, что подобные эксперименты ведутся со второй половине XX века. Ученые выбирают в качестве объекта изучения резуховидку Таля потому, что она сыграла в истории генетики растений очень важную роль. Впервые это растение выращивалось в 1982 году, на советской станции «Салют-7» — как оказалось, в космических условиях она может пройти через все этапы своего развития. В 2019 году семена резуховидки Таля были отправлены на обратную сторону Луны внутри китайского аппарата «Чанъэ-4». Ученые хотели проверить, можно ли в космическом аппарате создать условия, подходящие для преобразования углекислого газа в кислород. Подробности об этом эксперименте вы можете почитать по ссылке.Резуховидки Таля часто используется в космических экспериментахЧитайте также: Что случилось с первым растением на Луне?Освоение космоса человекомЧто произойдет в резуховидкой Таля в рамках нового эксперимента, пока никому неизвестно. Случиться может что угодно — этапов, которые пройдет растение, будет несколько. А значит, и отреагировать на них она может по разному и ученые получат сразу несколько результатов. Какими бы они ни были, ученые узнают много важной информации, которая будет полезна при подготовке астронавтов к полетам на далекие планеты вроде Марса.На Марсе и других планетах растений пока не видно, так что при их освоении астронавтам придется заниматься садоводствомПервый полет человека на Марс должен произойти уже совсем скоро, в 2024 году. Организатором миссии является компания SpaceX, которой руководит всем известный Илон Маск. Казалось бы, все просто прекрасно — научный прогресс дошел до того, что скоро люди полетят на рекордное расстояние от Земли. Только вот никто не может гарантировать того, что миссия пройдет успешно. Во время беседы со своим старым товарищем Питером Диамандисом (Peter H. Diamandis), даже Илон Маск поделился, что первая миссия вряд ли пройдет без жертв. С уверенностью можно предполагать, что астронавты будут испытывать недомогания и питаться едой ужасного качества. Более того, неизвестно, как они перенесут марсианские условия — там очень мало кислорода и много радиации. Впрочем, проблему с недостатком кислорода можно решить.Илон Маск не отрицает, что во время полета на Марс могут погибнуть людиСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Трансляция полета Virgin Galactic 11 июля 2021 годаНо на данный момент никто летать дальше земной орбиты не собирается. В рамках первого туристического полета Ричард Брэнсон и его коллеги поднимутся на высоту 80 километров, посмотрят на красоту нашей планеты, проведут эксперимент и вернутся обратно. Все происходящее будет транслироваться на официальном YouTube-канале компании Virgin Galactic. После события мы обязательно напишем статью с итогами полета, так что рекомендую подписаться на наш Telegram-канал.

Источник: hi-news.ru