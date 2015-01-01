Это простое устройство способно защитить вас от шумных соседей

Верите ли вы, что небольшой винт может спасти от шумных соседей?Считается, что для комфортной жизни уровень шума дома не должен превышать 55 децибел днем и 45 децибел ночью. Но на деле в современных квартирах не так хорошо, как хотелось бы. Ученые уже давно подсчитали, что играющий в своем доме человек издает 80 децибел шума. Работающий пылесос тревожит еще сильнее — его громкость оценивается в 93 децибела. Но рекордсменами по уровню надоедливости считаются соседи, которые сверлят стену и издают шум на уровне 105 децибел. К сожалению, хорошую систему звукоизоляции сегодня мало кто может себе позволить. Но скоро ситуация может измениться, потому что шведские ученые разработали самое простое и дешевое устройство, которое умеет блокировать шумы. Оно представляет собой слегка измененный винт, используемый для скрепления между собой досок и других составных частей домов. В рамках данной статьи предлагаю вам выяснить, как именно оно работает, сколько стоит и когда может появиться в продаже.Интересный факт: если человек долгое время подвергается шуму на уровне 70-90 децибел, у него могут развиться заболевания нервной системы. А если уровень шума превышает 100 децибел, человек может полностью лишиться слуха. Так что громкая музыка это может быть и круто, но мы наносим себе сильный вред.Самая дешевая шумоизоляцияО необычайно простом но эффективном устройстве против шума было рассказано в издании New Atlas. Его разработчиками являются сотрудники Университета Мальме, который располагается на территории Швеции. Внешне оно похоже на обыкновенный винт, но в конструкции есть одно небольшое изменение. Сверху располагается обычная плоская головка, при помощи которой винт можно вкручивать в разные поверхности при помощи отвертки. Снизу есть всем привычная часть с резьбой. А вот часть посередине имеет пружину. Именно в ней и заключается весь секрет — он не дает звукам распространяться, за счет чего и улучшается шумоизоляция.Конструкция шведского винта для звукоизоляцииРазработчики уже испытали свое изобретение в реальных условиях. Они вкрутили несколько таких винтов стены деревянного дома с облицовкой из гипсокартона. Было очень важно, чтобы винт плотно засел в стене и его плоская головка была наравне со стеной. Звукоизоляция обеспечивается за счет того, что находящаяся посередине пружина образует зазор между деревянной стеной и гипсокартоном. Когда люди по соседству начинают шуметь, звуковые волны проходят через деревянную стену дома и попадают во звукопоглощающий винт. Пружинка не дает вибрациям передаться на гипсокартон и шум соседей становится заметно тише.Читайте также: Что такое белый шум и помогает ли он заснуть?Эффективность нового изобретенияПо расчетам исследователей, чудо-винт способен уменьшить уровень шума на целых 9 децибел. В некоторых источниках приводится один и тот же пример. Допустим, уровень шума на тихой улице оценивается в 50 децибел. А «громкость» тихой комнаты равен 40 децибелам. Получается, что разработанный шведскими учеными винт способен перевести квартиру из состояния тихой улицы в состояние тихой комнаты и это очень неплохо. Но лично мне кажется, что логичнее приводить другой пример. Выше я отметил, что пылесос издает шум на уровне 93 децибел. Получается, что использованные в домах шведские винты подавляют этот шум до 84 децибел. Будем говорить честно — если смотреть на результаты с такой стороны, то они впечатляют не так сильно.Разработчики уверяют в эффективности своего изобретения, но к нему есть много вопросТем не менее, исследователи также протестировали свое изобретение в парикмахерской. По их словам, звук поглощается очень хорошо. Новые винты стали заменой для обычных на потолке — наверное, ученые хотели спасти жителей нижних этажей от постоянного топота. По словам руководителя проекта Хокана Вернерссона (Hakan Wernersson), разработанные ими винты стоят дороже обычных, но точную цену он не назвал. Но если смотреть на их изобретение как на систему звукоизоляции, это не так уж и дорого. Вдобавок инженер подчеркнул, что стоимость их винтов будет снижаться, потому что постепенно их производство начнет занимать меньше времени.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Судя по результатам недавних исследований, такие винты понадобятся соседям одиноких людей. Недавно я рассказывал о том, что одиночки больше остальных предпочитают шум и поэтому обожают слушать громкую музыку. Считается, что громкие звуки помогают людям чувствовать себя в обществе. Это всего лишь самовнушение, но избавление от чувства одиночества очень важно, потому что оно приводит к депрессии.

Источник: hi-news.ru