Почему я – за обязательную вакцинацию?

Почему же, почему? Почему же в самом деле?Вторая прививка «Спутника» выбила меня из колеи почти на четыре дня. Если первую я перенесла относительно хорошо (температура не поднималась выше 37,8°C), то на этот раз прививку я ощутила, пожалуй, по полной. Вакцину ввели в районе шести вечера и где-то к четырем часам утра началось «веселье», которое сопровождалось температурой выше 39°C, головной болью, бессонницей и ломотой в теле. Следующие три дня прошли в режиме «вареной курицы» с периодическим повышением температуры (но не выше 38°C) и головной болью. К счастью, сейчас, когда я пишу эту статью, никаких неприятных ощущений нет и самочувствие в целом отличное. Но даже когда было совсем плохо, я думала о том, что это – не COVID-19, а реакция моего организма на вакцину. Само течение коронавирусной инфекции, увы, проходит крайне тяжело. Настолько, что смертность в России растет практически каждый день. В одном только мае ковид унес жизни почти 13 тысяч человек, а по данным оперштаба, за все время в стране умерли 142 253 человека. И это только официальные цифры. На фоне ухудшения ситуации власти всерьез обсуждают введение обязательной вакцинации. Но будет ли эффективна вакцинация из-под палки? Давайте разбираться.Как коронавирус атакует тело и причем здесь иммунитетВот уже полтора года никто на нашей планете не живет как прежде. С того самого момента, как с коронавирусом столкнулся Китай, весь остальной мир наблюдал за локдаунами, ужасаясь и осуждая действия властей, которые блокировали двери жилых домов, чтобы люди не могли выйти на улицу. Мировая пресса обращала на это много внимания, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла избыточные меры допустимыми. Почему?Проникая в организм, коронавирус SARS-CoV-2 взламывает клетки с помощью шиповидного белка. Затем, как показало исследование международной команды ученых, зараженные клетки отращивают "щупальца", захватывая здоровые клетки и меняя их поведение.С помощью тонких нитей, которые исследователи назвали щупальцами, коронавиурс протыкает клетки, ускоряя заражение.Как пишет Reuters со ссылкой на исследование, «у клеток вируса имеются «зловещие» нити, которые способны протыкать оболочки других клеток». Авторы научной работы предполагают, что щупальца ускоряют заражение. Также отмечается, что большинство вирусов не вызывают роста подобных «щупалец».Распространяясь по клеткам организма, в некоторых случаях коронавирус протекает крайне тяжело. Таких больных госпитализируют и в случае необходимости подключают к кислороду или аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К сожалению, выживаемость пациентов на ИВЛ составляет менее 20%.Это интересно: Мифы и факты о вакцинации против COVID-19. Разбираем на пальцахНеобходимо также отметить, что причиной тяжелого течения и смерти является не вирус сам по себе – поражая клетки организма, SARS-CoV-2 вызывает тяжелейшую аутоимунную реакцию, так что можно сказать, что убивает людей не ковид, а их собственный иммунитет.Как победить пандемию?На протяжении всей своей истории мы как вид боремся с вирусами. Именно эпидемии и пандемии определяли ход истории, унося жизни как простых рабочих, так и их господ. Испанка, например, распространилась по планете после первой мировой войны – солдаты, возвращавшиеся домой, приносили с собой смертельный вирус. Тогда, в период с 1918—1919 годы грипп H1N1 унес жизни по меньшей мере 30 миллионов человек. Общие потери исследователи оценивают в 50 миллионов.Но сто лет назад у ученых не было тех возможностей и знаний, что есть сегодня. За эти годы мы истребили с лица Земли оспу, остановили эпидемию полимилиета, кори, краснухи и множества других не менее опасных заболеваний. Как нам это удалось?Вакцинация предотвращает миллионы смертей в год.С помощью вакцинации. Дело в том, что прививки стимулируют иммунную систему, знакомя организм человека с вирусом и позволяя ему разработать механизмы защиты. По данным Всемирной организации здравоохранения вакцинация предотвращает несколько миллионов смертей в год по всему миру. Именно благодаря ей миллионы детей остались в живых, а население планеты достигло 7,878,939,594 человек.Больше по теме: Нужно ли делать прививки?Обязательная вакциная: когда, зачем и почему?На сегодняшний день обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни законодательно прописана в более чем 100 странах. Интересно, что история обязательной вакцинации насчитывает два с лишним столетия. Так, самый первый закон об обязательной вакцинации населения от ветряной оспы был издан в 1809 году в штате Массачусетс в США.Эксперимент удался и заболеваемость прекратилась. Вскоре обязательную вакцинацию начали вводить в других штатах. Однако как и во всех подобных случаях, нашлись и недовольные. Кстати, противники прививок тех лет полагали, что вакцинация приведет к тому, что у человека отрастут хвост и копыта.Отметим, что законность обязательной вакцинации регулярно оспаривалась в суде, причем нередко суд вставал на сторону гражданина. В результате в семи штатах введенное обязательное вакцинирование пришлось отменить – иски поступали один за другим. В 1905 году окончательное решение по этому вопросу вынес Верховный суд страны. Требование властей об обязательной вакцинации было признано законным и справедливым, поскольку отказ человека от прививки подвергает риску не только его самого, но и окружающих.Хотите всегда быть в курсе ситуации с COVID-19 в России и в мире? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram, чтобы не пропустить ничего интересного!Именно достижения медицины позволили нам с вами жить до 80 лет (а иногда много больше).«Подсчеты Public Health England (эпидемиологическая служба Англии) доказывают, что с тех пор, как в 1968 году английских детей начали массово прививать от кори, в стране удалось предотвратить порядка 20 млн случаев заболевания, в результате чего было спасено по меньшей мере 4500 жизней», – пишет BBC со ссылкой на исследование.Обязательная вакцинация в РоссииТак как избыточная смертность от COVID-19 в нашей стране за все время эпидемии превысила 430 тысяч человек, власти заговорили о введении обязательной вакцинации. Напомню, что для поддержания коллективного иммунитета доля вакцинированных граждан должна составлять около 80%. Это можно утверждать судя по опыту Сан Марино, где после вакцинации 80% населения «Спутником V» не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19 вот уже более двух недель.В России же полностью прошли вакцинацию всего 12%, порядка 17% получили одну дозу вакцины. Подробнее о том, эффективна ли российская вакцина против COVID-19 и безопасна ли она для здоровья, я рассказывала в этой статье. Рекомендую к прочтению.Интересно, что обязательная вакцинация некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. «Это касается непосредственно медиков, работников торговли, сферы услуг и культуры», – сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.Регионы России, в которых уже введена обязательная вакцинация.«В настоящий момент требования об обязательной вакцинации введены в 25 субъектах, – сказала глава Роспотребнадзора в интервью ТАСС. – В перечень включаются профессии, предполагающие тесный контакт с большим количеством людей».Главный санитарный врач также отметила, что посещение массовых мероприятий этим летом спровоцировало рост заболеваемости в стране. Теперь регионам разрешено проводить мероприятия с участием до трех тысяч человек и то, при условии, что темп прироста заболеваемости там составляет не более 5%.Читайте также: Сколько у меня антител после второй прививки Спутник VПривить, нельзя помиловатьИмеющиеся на сегодняшний день данные, по-видимому, свидетельствуют о том, что вакцины действительно снижают риск передачи коронавируса, поэтому вмешательство правительства было бы оправдано. Более того, нет никаких сомнений в том, что введение обязательной вакцинации является эффективным. Например, некоторые работодатели могут (и делают) вакцинацию обязательным условием трудоустройства.Так, в Австралии некоторые медицинские работники уже обязаны иметь доказательства вакцинации против ряда предотвратимых заболеваний, а в нашей стране сотрудников сферы образования, медицины, общепита и торговли вакцинируют регулярно.«Недавно крупный поставщик услуг по уходу за пожилыми людьми (TLC Healthcare) ввел обязательную вакцинацию для всего персонала, что привело к полной вакцинации всех его работников к концу апреля 2021 года. Из 1800 сотрудников 8 решили прекратить свою работу», – говорится на сайте Института Граттана.Это я в ожидании второй инъекции «Спутника».И все же, обязательная вакцинация создает этические проблемы, поскольку мешает людям самостоятельно принимать решения о своем собственном здоровье. Добавление требования о вакцинации при приеме на работу также может побудить персонал уволиться. При слишком широком применении принуждение может быть контрпродуктивным, усиливая нерешительность в отношении вакцин за счет роста популярности движения противников прививок, поскольку люди становятся подозрительными и напуганными.Исследователи отмечают, что обязательную вакцинацию следует вводить в качестве последнего средства борьбы с пандемией, а не использовать ее для сокрытия провалов политики. Обязательная вакцинация должна быть ограничена теми областями, где защита необходима больше всего, включая защиту наиболее уязвимых категорий граждан.Лично я считаю, что вакцинация медицинских работников, работников сферы образования, питания, искусства должна быть обязательной. Во-первых, эти категории граждан находятся в зоне риска ввиду своей профессиональной занятости, во-вторых, они ежедневно контактируют с большим количеством людей. Если никто из них не будет вакцинирован, рост заболеваемости стремительно пойдет вверх.Популяризатор науки нейробиолог Ася Казанцева уверена: виновата проблема «зайца-безбилетника». Когда в обществе высокий уровень вакцинации, быть антипрививочником выгодно: нет рисков.В целом, введение обязательной вакцинации в России должно сопровождаться масштабной просветительской кампанией. У нас же огромное количество людей считают, что ГМО это яд. Представьте, что они думают, услышав такие слова как «участок генома коронавируса» или «векторная аденовирусная вакцина».Так что предлагаю всем депутатам, ученым и популяризаторам науки объединится и запустить самую классную, понятную и объективную просветительскую кампанию. В выигрыше будут все. Без привлечения ученых, популяризаторов науки и научных журналистов обязательная вакцинация в нашей стране может легко превратиться в историю о том, "как россияне приобретают поддельные сертификаты о вакцинации". Таких случаев уже и сейчас в избытке, но поверьте, оно того не стоит.Коронавирус, к сожалению, очень страшная болезнь, которая атакует не только легкие и сердечно-сосудистую систему, но и мозг. Недавно я рассказывала о результатах исследования, согласно которым SARS-CoV-2 способствует исчезновению в мозге серого вещества с течением времени. Словом, берегите себя и записывайтесь на вакцинацию. В конце-концов от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких. Будьте здоровы.

Источник: hi-news.ru