Куда пропадают упавшие на Землю метеориты и как их найти?

На нашу планету падает огромное количество метеоритов, но большинство из них невозможно найтиСчитается, что каждый год на поверхность Земли падает до 2 тысяч тонн метеоритов. Так принято называть космические объекты, которые не смогли полностью сгореть в атмосфере нашей планеты и упали в случайном месте. Большая часть метеоритов во время полета раскалывается на части, из-за чего рассчитать их точное место падения практически невозможно. Но недавно ученые из американского штата Калифорния разработали систему поиска даже мельчайших космических камней. В технологии задействованы летающие на большой высоте дроны и искусственный интеллект, который необходим для распознавания упавших метеоритов на фотографиях. В рамках данной статьи мы разберемся, какими бывают метеориты, в какие необычные места они падали и каким образом ученые хотят заниматься их поисками.Какие бывают метеориты?Размеры метеоритов обычно не превышают 30 метров. По своему составу они делятся на каменные, железные и железокаменные. Первые состоят из разных минералов вроде оливинов и силикатов. Вторая разновидность характеризуется наличием никелистого железа. Железокаменные метеориты это что-то среднее между предыдущими двумя, потому что в равном количестве содержат как минералы, так и железо.Типы метеоритов сверху вниз: каменные, железные и железокаменныеКаменные метеориты также можно разделить на хондриты и ахондриты. Хондриты состоят из хондр — сферических образований, из которых состоит все тело метеорита. Ахондриты, как можно понять из названия, хондр не имеют. Они состоят из веществ, которые образовались в результате плавления небесных тел. Обычно ахондриты прилетают к нам с Марса и Луны.Типы метеоритов сверху вниз: хондрит, ахондрит и железный метеоритТакже метеориты можно разделить на осколочные и индивидуальные. Осколочные имеют острые края, потому что образуются в результате сильного удара о землю. А индивидуальные сталкиваются с атмосферой планеты и подвергаются высокой температуре. Из-за этого они имеют округлую форму с очень гладкой поверхностью.Осколочный метеоритНу и наконец, существует два метода обнаружения метеоритов: падения и находки. Упавшим метеоритом считается, если людям удается заметить его на небе и рассчитать траекторию движения и примерное место падения. А находками принято называть метеориты, случайно найденные в лесу и других случайных местах.Читайте также: Какие бывают метеориты и сколько они стоят?Куда падают метеориты?К большому сожалению, большая часть метеоритов падает в океан и достать их оттуда невозможно. Также трудно обнаружить метеориты на вершинах высоких гор. Обычно метеориты хорошо видны на территории каменистых пустынь со светлой поверхностью. Также космические камни легко обнаружить в снегах Антарктиды, но речь идет об очень больших территориях, поэтому их поисками в таких местах редко кто занимается.Проще всего метеорит найти в АнтарктидеНо иногда метеориты падают в очень необычных местах. По данным New York Post, в 2020 году 33-летний гробовщик Джошуа Хутагалунг (Josua Hutagalung) работал рядом со своим домом, когда карниз его жилища был пробит метеоритом размером с футбольный мяч. Мужчина обнаружил возле своего дома камень весом 2 килограмма, который даже вошел на несколько сантиметров в землю. Метеорит оказался очень редким — его возраст был оценен в 4,5 миллиарда лет, а состав был богат углеродистым хондритом. Один грамм такого метеорита стоил 850 долларов, благодаря чему счастливчик смог заработать 1,8 миллиона долларов.Метеорит, упавший на дом Джошуа ХутагалунгаТакже у нас есть статья о том, сколько стоят самые редкие метеориты и где их купить?Как найти метеорит?Чуть выше я уже отметил, что космические камни лучше всего искать на территориях со светлой поверхностью. Но этого мало, потому что даже в этом случае вероятность находки в большей степени зависит от случайности. Чтобы повысить шансы на обнаружение метеоритов, исследователи из калифорнийского города Дейвис создали систему с использованием летающих дронов и искусственного интеллекта. По данным Phys.org, благодаря ей ученые смогут разведывать территории с возможным наличием метеоритов и при помощи дронов с камерами. Затем сделанные снимки будут изучаться искусственным интеллектом на наличие космических камней.Фотография с испытаний новой технологии. На земле можно увидеть тень дронаОбучение компьютера обнаружению камней далось ученым с большим трудом. Они раскидали образцы метеоритов по разным территориям и в конечном итоге машинное зрение с ошибками, но все-таки научилось их находить. Во время обучения ученые смогли собрать еще больше учебных материалов для искусственного интеллекта, так что с каждым разом он становился умнее. Когда именно система будет использоваться официально, пока никому неизвестно. Но благодаря новой технологии ученые смогут собрать больше материалов для изучения в лабораторных условиях.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Иногда на нашу планету падают очень опасные метеориты. Например, недавно ученые нашли в Антарктиде останки космического объекта, который упал примерно 430 000 лет назад. Считается, что сегодня он мог бы стать причиной гибели миллионов человек.

Источник: hi-news.ru