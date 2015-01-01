Почему неестественная улыбка становится причиной развития психических заболеваний?

Кадр из фильма «Джокер»Многие зарубежные компании требуют от своих сотрудников не только строгого соблюдения дресс-кода, но и постоянно натянутой улыбки. Считается, что такое правило помогает поддерживать в коллективе дружескую атмосферу и привлекает внимание клиентов. К тому же, во многих книгах в духе «Как стать счастливым» рекомендуется чаще улыбаться — авторы утверждают, что таким образом человек легче отстраняется от негативных мыслей и становится более продуктивным. Однако, ученые думают совершенно по-другому. В ходе многочисленных исследований было доказано, что натянутая и неестественная улыбка со временем становится причиной развития психических расстройств вроде депрессии. Сотрудники многих компаний с таким правилом чаще остальных страдают от эмоционального выгорания и начинают злоупотреблять алкоголем. В рамках данной статьи предлагаю углубиться в эту тему и узнать об опасности постоянной улыбчивости.Интересный факт: во время улыбки задействуется 17 лицевых мышц. По статистике, только 28% людей довольны своей улыбкой и состоянием зубов. В среднем женщины улыбаются 62 раза в день, в то время как мужчины — только 8. Так, по крайней мере, говорится в большинстве источников.Почему на работе требуют улыбаться?Доброжелательная улыбка является важной частью дресс-кода многих компаний. Особенно часто это требование возлагается на работников азиатских организаций. Например, уже в 2009 году японское строительное предприятие Keihin Electric Express Railway установило на входе сканер для оценки улыбки на лице сотрудников. Рабочие могли приступить к своим делам только когда выглядели максимально счастливыми. После прохождения через сканер, в качестве напоминания принтер распечатывал им фотографию идеальной улыбки.Обычно улыбаться обязаны работники из сферы обслуживания и это явно вредит их здоровьюО том, как крупные компании подчиняют человеческую психику строгим правилам, хорошо написано в книге Арли Рассела «Управляемое сердце: коммерциализация чувств». По словам американского социолога, бортпроводникам многих компаний велят представлять, что пассажиры пришли в гости их собственные дома. Работникам необходимо каждый день создавать уютную атмосферу, чтобы клиенты снова купили билеты на самолет. По сути, стюардессы преподносят пассажирам не только еду и напитки, но и свою улыбку и смех. Они являются настоящими актрисами, но ходят с натянутой улыбкой не два часа, а восемь и более.Исходя из результатов исследований, стюардессы чаще остальных страдают от выгоранияИ такое происходит даже сегодня. В 2021 году компания Canon установила у входа в свои китайские офисы камеры с функцией распознавания улыбки. Перед входом в рабочие места, сотрудники обязаны улыбнуться на камеру — доступ разрешается только при достаточно хорошем настроении. По данным издания The Verge, новые камеры были анонсированы годом ранее, но на них почти никто не обратил внимания. Это значит, что как минимум в Китае слежка за рабочими стало настолько обычным явлением, что это никого не напрягает.Камера на входе в китайский офис CanonПри всем этом считается, что улыбка поднимает настроение. Отчасти, это правдаПричина психических заболеванийТем временем ученые находят все больше доказательств тому, что эмоциональная работа плохо отражается на здоровье людей. По словам немецкого ученого Дитера Цапфа (Dieter Zapf), организм человека принимает неестественную улыбку как насилие над собой. Возникает внутреннее сопротивление, из-за которого повышается уровень кровяного давления, учащается сердцебиение и возникает много других проблем. Исследователь рекомендует всем людям, в рабочие обязанности которых входит постоянная улыбка, время от времени делать передышку. Необходимо найти способ снять стресс или просто посидеть в тишине, не выражая никаких эмоций.Исходя из всего этого, не стоит давить из себя улыбку. Пусть все происходит само собойОднако, будучи сотрудниками некоторых компаний, такие передышки следует делать с осторожностью. Слежка за сотрудниками и строгость требований иногда доходят до того, что некоторых сотрудников увольняют за «недостаточный уровень счастья». В 2019 году мужчина, который работал в сети быстрого питания Chipotle в Нью-Йорке, опубликовал в Reddit пост о том, что его уволили за недостаточную улыбку. И таких историй, стоит полагать, очень много.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!К большому сожалению, подробностей о том, какие именно исследования проводил немецкий ученый Дитер Цапфа, найти не удалось. Но его предположение звучит очень правдоподобно — попробуйте сами целый день ходить с натянутой на лицо улыбкой. Со временем «натруженное счастье» действительно может начать давить на психику. Ведь человек устроен так, что он не может постоянно пребывать в хорошем настроении и ему важно и погрустить. Такая разгрузка попросту необходима для психического организма. В противном случае у человека действительно может развиться депрессия или еще что-то похуже.

Источник: hi-news.ru