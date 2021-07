Насколько опасен новый штамм коронавируса Дельта Плюс?

По предварительной информации индийских медиков, новый штамм более заразный и устойчивый к вакцинамНе успел мир оправиться от штамма коронавируса Дельта, как стала распространяться новая его мутация — Дельта Плюс. Впервые о ней заговорили в Индии, причем информация поступила не обнадеживающая. Вирус, по предварительной информации медиков, оказался еще более опасным и быстро распространяющимся, чем Дельта. В России новый штамм распространения пока не получил. В настоящий момент был зафиксирован только один случай заболевания им. Но, гарантировать, что Дельта Плюс не появится в ближайшее время, никто не может. Какую опасность он несет, есть ли от этого вируса защита или старые вакцины вообще бездейственны? Попробуем далее в этом разобраться.Штаммов Дельта Плюс несколькоВ настоящий момент ученые сообщают о наличии двух ветвей Дельта Плюс с разными мутациями:AY.1 — распространилась в Азии и Европе. Зафиксирована в Британии, Швейцарии, Польше, Японии и ряде других стран. Также случай заражения этим видом штамма зафиксирован в России.AY.2 — в основном встречается в США.У каждой ветви имеется еще по две мутации. Эту информацию подтверждает служба здравоохранения Англии, а также ряд европейских ученых.Отметим, что штамм появился не в середине июня, когда о нем сообщили индийские медики, а гораздо раньше. Как заявила главный санитарный врач России Анна Попова, впервые изменения, характерные для Delta Plus, были описаны еще осенью прошлого года. Однако в глобальных базах данных он появился после середины марта нынешнего года. Уже 26 апреля мутированный вариант Дельта был зафиксирован в Англии.Штамм Дельта плюс широко распространен в Индии, Великобритании и других странах.Можно ли определить по тесту, каким штаммом болеет человек? Читайте об этом в специальном нашем материале.В чем опасность вирусаМинистерство здравоохранения Индии 22 июня сообщило, что Delta Plus предположительно имеет повышенную передаваемость и способность более прочно связываться с рецепторами на клетках легких. Кроме того, вирус лучше уклоняться от антител. Другими словами, штамм более заразный и менее восприимчивый к вакцинам, чем Дельта. Но так ли это на самом деле?На сегодняшний день известно, что Delta Plus отличается от Delta дополнительной мутацией K417N, расположенной в белке-шипе, который покрывает поверхность вируса SARS-CoV-2. Эта особенность позволяет вирусу инфицировать клетки легких, сердца, почек и кишечника. Исследования также показывают, что мутации в месте расположения K417 помогают вирусу уклоняться от антител. Это может означать, что Delta Plus действительно менее восприимчив к вакцинам и более заразен.Ученые в лабораторных условиях не обнаружили более высокой опасности штамма Дельта ПлюсСледите за ситуацией с коронавирусом в России и мире в нашем Telegram-канале, где мы оперативно публикуем свежую информацию.Но это в теории. На практике же ученые сходятся в другом мнении. К примеру, Сангхмитры Ачарья, эксперт Центра социальной медицины и общественного здоровья Университета Джавахарлала Неру, сообщает, что не видит никакого эффекта из-за мутации K417N. А также ее командой ученых не было зафиксировано более эффективное уклонение вируса от иммунитета на основе антител, чем у штамма Дельта. По ее мнению, вирус не стал более опасным.Также ученый из Имперского колледжа Лондона Томас Пикок сообщает что вирус имеет две мутации. Каждая из них сама по себе делает вирус более опасным. Однако вместе эти мутации могут нейтрализовать друг друга. Но, для подтверждения этой версии требуются эмпирические данные.По одной из версий, вирусный возбудитель Covid-19 был создан искусственно. Какие этому есть подтверждения читайте на нашем Яндекс.Дзен-канале.В настоящий момент известно, что только 400 из 97 374 вариантов Delta, изученных на сегодняшний день, были идентифицированы как Delta Plus. Но из-за ограниченного секвенирования в Индии, Непале и других странах, где Delta Plus может быть более распространенным, пока недостаточно информации о штамме, чтобы сделать вывод о его заразности, летальности и устойчивости к вакцине.Таим образом, Дельта официально по-прежнему остается самым опасным штаммом, среди известных на сегодняшний день.Насколько эффективна вакцина от Дельта и Дельта ПлюсНесмотря на то, что Дельта Плюс еще достаточно не изучен, можно с уверенностью говорить, что он, как и Дельта, более устойчив к вакцинам. Как заявил глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, а также замглавы центра Денис Логунов, эффективность «Спутник V» относительно индийского штамма снижена в 2,6 раза.Ярким примером устойчивости вируса к антителам является ситуация в Израиле, где вакциной Pfizer привито более половины населения. При этом количество заразившихся среди вакцинированных и не вакцинированных примерно одинаковое. Это побудило власти страны вновь ввести масочный режим.Для защиты от штамма Дельта и Дельта Плюс понадобится более частая ревакцинацияНо речь не идет о том, что прививки бездейственны. Вакцинация снижает степень тяжести течения болезни. Кроме того, по данным федерального регистра пациентов с COVID-19, количество заболевших среди людей, которые получили два компонента вакцины, составляет всего 0,5%. Однако, учитывая особенности этих штаммов, Минздрав России утвердил новые рекомендации:Ревакцинация необходима каждые 6 месяцев.Спустя полгода после перенесения COVID-19 необходима вакцинация.Конечно, помимо вакцинации необходимо также применять все меры индивидуальной защиты и профилактики коронавируса.

