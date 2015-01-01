Зачем нужно писать от руки, когда везде используются клавиатуры?

Письмо от руки полезно, поэтому оно вряд ли исчезнет из школьной программыСегодня мало кто пишет тексты от руки, потому что это легче делать через смартфон или компьютер. Кажется, что скоро рукописные документы вообще исчезнут из нашей жизни и вся информация будет храниться на серверах крупных компаний. Исходя из этого возникает вопрос — нужно ли детей учить письму от руки, если в основном они все равно будут пользоваться компьютерами? Исследователи из американского штата Мэриленд уверены, что письменная речь очень важна для умственного развития детей. Если не учить их этому, успеваемость школьников может сильно снизиться, что может привести к всеобщей деградации. Чтобы доказать правдивость своих слов, они провели эксперимент, в рамках которого людям пришлось учить арабские буквы тремя разными способами: записывая буквы, печатая их и просто на глаз. Как вы уже могли догадаться, быстрее всего основам нового языка научились люди, которые записывали информацию от руки. Но давайте выясним, как именно походил эксперимент и почему письмо от руки настолько хорошо влияет на развитие человека?Польза письма от рукиРезультаты научной работы были опубликованы в научном журнале Psychological Science. В проведенном эксперименте приняли участие 42 взрослые человека. Перед ними была поставлена задача выучить арабский алфавит, который состоит из 28 букв. Особенность арабского письма состоит в том, что слова пишутся слева направо. Процесс написания букв можно разделить на 3 шага:сначала пишутся основные части букв, которые не требуют отрыва ручки от бумаги;после этого добавляются части букв, которые требуют отрыва от бумаги. Речь идет о точках и линиях, которые можно заметить вокруг букв и слов;под конец добавляются вспомогательные знаки, огласовки. Так называются символы, указывающие на гласные звуки и прочие нюансы произношения.Арабский алфавитУчастники эксперимента были разделены на три группы:«писатели», которые могли записывать новую информацию в тетради;«машинисты», которые могли пользоваться компьютерами;«зрители», которые могли полагаться только на свое зрение.Обучение новому языку было довольно простым. В ходе нескольких уроков людям просто показывали, как выглядит каждая арабская буква и как она произносится. После шести занятий арабские буквы узнавали все участники эксперимента, но быстрее всего с распознаванием справлялись люди из группы «писателей». Также им предложили написать при помощи букв разные слова. С этим заданием тоже лучше всего справились люди, которые записывали информацию от руки.Читайте также: Робот научился копировать человеческий почерк и рисункиОсобенности развития человекаПо словам авторов научной работы, совершенно не важно, хороший у человека почерк или нет. Главнее всего, что во время письма от руки каждый человек задействует сразу несколько органов чувств: осязание, зрение и слух. Объединение информации на слух и при помощи зрения называется перцептивно-моторным опытом. Считается, он заставляет память лучше работать и обеспечивает более глубокое обучение. Также мелкая моторика рук, которая задействуется при использовании ручки, способствует развитию речи у детей. А у взрослых она тренирует кору головного мозга, что помогает мозгу дольше не стареть.Письмо задействует мелкую моторику рук, которая важна для развития человекаВ конечном итоге получается, что учить детей ручному письму в школе необходимо. И не важно, будут они использовать свой навык в будущем или нет. Главное, что во время письма они лучше воспринимают информацию и впоследствии легче ею пользуются. Если же убрать ручное письмо из школьной программы, успеваемость детей рискует резко упасть. Впрочем, авторы новой научной работы не сделали грандиозное открытие, а просто в очередной раз доказали научный факт. Учащиеся XX века по своему опыту знали, что прослушивание, просмотр, запись и последующее обсуждение новых знаний со сверстниками помогает лучше учиться.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На нашем сайте довольно много статей про человеческое мышление. Например, в первой половине 2021 года моя коллега Любовь Соковикова рассказывала о том, что такое критическое мышление и почему им важно обладать каждому человеку. Вы наверняка много раз слышали этот термин, но знаете ли вы, что именно скрывается под этими совами? Если хотите расширить свой кругозор и научиться критическому мышлению, переходите по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru