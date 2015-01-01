Чип в мозге помог парализованному мужчине снова начать говорить

Сегодня принято бояться вживления чипов, но иногда они несут большую пользуПараличом принято называть состояние, при котором человек не может двигаться. Оно возникает из-за поражения нервной системы вследствие серьезных травм, инсульта и ряда других причин. В некоторых случаях из-за паралича люди лишаются способности разговаривать и ученые всеми силами пытаются вернуть им способность общаться с окружающим миром. В идеале исследователи хотят создать систему, которая сможет преобразовывать мысли человека в текст на экране монитора или вовсе в настоящий голос. Похожие технологии уже существуют, но они работают медленно — при помощи мыслей людям нужно двигать курсор мыши и нажимать на кнопки виртуальной клавиатуры. Однако, недавно американские ученые сделали в этом деле большой прорыв. Лишившийся способности говорить 30-летний мужчина смог «произнести» предложение, просто подумав о нем. Давайте же выясним, как работает технология?Технология восстановления речиИнформация о разработанной калифорнийскими учеными технологии опубликована на их официальном сайте. Первым человеком, который смог общаться с окружающим миром при помощи новой системы, стал 30 летний мужчина. Около 15 лет назад он был парализован после перенесенного инсульта и с тех пор не может полноценно разговаривать со своими родственниками. Но благодаря труду ученых он уже способен «произносить» 50 слов. Во время испытаний у него спросили, хочет ли он выпить воды. При помощи своих мыслей он смог вывести на экран сообщение «Нет, я не хочу пить». Ранее он мог разговаривать с людьми только печатая текст при помощи прикрепленной к бейсболке указке.Парализованный мужчина во время испытанийСуть технологии заключается в том, что в кору головного мозга мужчины вживили матрицу для считывания активности речевого центра. Организм человека устроен таким образом что даже при невозможности двигать ртом, головной мозг активирует ответственные за речь области при попытке произнести слова. По словам автора научной работы Эдварда Чанга (Edward Chang), во время общения люди обычно произносят в среднем от 150 до 200 слов в минуту. Предыдущие технологии давали людям возможность управлять курсором и нажимать на виртуальную клавиатуру, но это занимало слишком много времени.Созданная технология работает быстрее, чем остальныеПеред испытанием мужчине пришлось поучаствовать в обучении искусственного интеллекта, который сопоставляет разные виды активности головного мозга с определенными словами. Для большей ясности можно представить, что у каждого слова есть свой «отпечаток», по которым система их и распознает. Например, при попытке произнести слово «привет» у человека активируется один пучок нейронов, а при попытке сказать «нет» — совершенно другой. В ходе подготовке к испытанию ученым удалось обучить систему распознаванию 50 слов. На данный момент это весь доступный мужчине набор слов, но в будущем его собираются расширить.Читайте также: Почему во время взлета самолета у человека может случиться паралич лица?Помощь парализованным людямЕще один автор научной работы Дэвид Мозес (David Moses) поделился, что они были удивлены точной расшифровке некоторых слов. Но справедливости ради стоит учесть, что в нынешнем виде технология может обрабатывать только 18 слов в минуту, причем точность распознавания равна всего лишь 75%. Технология впечатляет, однако все еще далека от совершенства и разработчикам есть к чему стремиться.Английский физик-теоретик Стивен Хокинг общался с миром при помощи планшетаВажно отметить, что разработанная система не похожа на другие интерфейсы для передачи информации из мозга в компьютер. Как я уже говорил выше, раньше парализованные люди могли использовать такие технологии только для того, чтобы перемещать курсор по поверхности виртуальной клавиатуры. Теперь все происходит быстрее — человеку нужно только подумать о слове, и оно отображается на экране. Если ученым удастся превращать текст в голос, в будущем одна из проблем парализованных людей будет практически полностью решена. Главное сейчас повысить точность распознавания слов, а со звуками сложностей возникнуть не должно, потому что тот же Google-переводчик уже отлично озвучивает тексты.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Однако, калифорнийских ученых может обогнать компания Neuralink. Я часто напоминаю о том, что недавно Илону Маску и его команде удалось внедрить чип в мозг обезьяны и проследить за ее мозговой активностью. Кажется, скоро компания научится читать мысли людей. Подробнее об этом научном достижении можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru