Ученые сняли на видео «стеклянного» осьминога: в животном мире ему нет аналогов

Тот самый прозрачный осьминог, которого удалось заснять на видеоУченые могут рассказать много интересного о далеких планетах но то, что находится на глубинах океанов, даже для них остается большой загадкой. Мировой океан изучен всего лишь на 2% и исследователи даже шутят, что они больше знакомы с обратной стороной Луны, чем с водными просторами нашей планеты. На глубине в несколько километров обитает много неизвестных науке животных. Так как на больших глубинах на исследовательское оборудование воздействует сильное давление, их изучение ученым дается с большим трудом. Обычно о глубоководных созданиях они узнают, извлекая их изнутри хищников — на данный момент это самый доступный способ. Но недавно ученым впервые в истории удалось снять на видео стеклянного осьминога (Vitreledonella richardi), практически все тело которого является прозрачным. По словам авторов исследования, этому животному в мире нет аналогов. Давайте узнаем о нем подробнее и посмотрим удивительное видео?Интересный факт: информация о необычных осьминогах и снятом видео была опубликована на сайте Schmidt Ocean Institute. Это некоммерческий фонд, который был основан в 2019 году бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt) и его женой. Организация занимается развитием океанографических исследований — как уже говорилось выше, это очень нелегкое дело.Самые загадочные осьминогиСообщается, что удивительное видео было снято на территории островов Феникс, которые расположены неподалеку тихоокеанского государства Кирибати. Для съемки использовался подводный робот SuBastian, который был разработан учеными из океанического института Шмидта и способен погружаться на глубину до 4 500 метров. Если бы не он, ученым вряд ли бы удалось понаблюдать за осьминогом, который обычно обитает на глубине до 1 километра. Такие создания никогда не поднимаются на поверхность и единственный шанс их изучить — это найти останки их тел внутри хищников.Подводный робот SuBastianОсьминог, которого удалось заснять на видео, называется «стеклянным». Его тело практически полностью прозрачно — видны только прямоугольные глаза, а также части нервной и пищеварительной системы. Именно из-за этого ученые и говорят, что у этого животного нет аналогов. Длина тела этих созданий почти не превышает 1,5 метров. Об их образе жизни ученым мало что известно. Исследователи разве что знают, что одно из щупалец самцы используют для оплодотворения. А самки, скорее всего, очень много времени проводят рядом с яйцами — из-за холодной воды глубин океана они развиваются очень медленно. Иногда этот процесс может продолжаться несколько лет.Видео с прозрачным осьминогомЛично от себя хочу возразить тому, что стеклянным осьминогам нет аналогов. В 2020 году я писал целую статью о том, что на Земле живут существа с прозрачной кожей — у них тоже видны только внутренние органы. Я даже рассказывал о том, зачем им нужна такая кожа. Вот ссылка.Что касается осьминогов, скорее всего, прозрачность им нужна для защиты от подводных хищников. Как уже говорилось выше, живущие на большой глубине существа часто обнаруживаются внутри оказавшихся на поверхности хищников. А это значит, что в глубинах океанов очень опасно и в качестве защиты хороши все средства. Впрочем, может осьминоги используют свою невидимость в качестве средства маскировки, чтобы без особых проблем ловить себе пищу. Как бы то ни было, во всем этом ученым еще только предстоит разобраться. Остается надеяться, что робот SuBastian и другие аппараты им в этом помогут.Читайте также: В океанах спутника Юпитера могут жить существа, похожие на осьминоговОбитатели глубин океанаПомимо прозрачного осьминога, ученым удалось заснять еще несколько удивительных животных. На видео ниже вы можете увидеть китовых акул, длина тела которых достигает 12 метров. И это просто замечательно, что видео снято в высоком разрешении. Ведь иногда такие видео бывают настолько отвратительного качества, что на них мало что можно рассмотреть. Вот пример — можете ли вы понять, как касатки охотятся на акул?Полная версия видео с глубоководными животнымиНапоследок хочется отметить, что осьминоги считаются одними из самых умных животных в мире. Некоторые исследователи даже предполагают, что они попали на нашу планету из далеких планет. О том, как эти создания демонстрировали свою сообразительность, можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru