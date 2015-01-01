Изменение климата в России: какая погода будет в будущем и что нам с этим делать?

Научное сообщество единогласно в своем мнении – нынешнее изменение климата вызвано антропогенной деятельностью и угрожает нашей цивилизации. Фото: ТАСС, Санкт-ПетербургВ Санкт-Петербурге нынче жарко настолько, что температура воды в Финском заливе ночью теплее, чем температура воздуха – целых 26°C. Теперь искупаться – все равно что укрыться теплым одеялом в тридцатиградусную жару. Москва, как и всегда, немного впереди Северной столицы – там уже который день объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Это означает, что погода настолько опасна, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения серьезного ущерба. На самом деле такая экстремальная погода наблюдается время от времени – так, недавно Петербург побил рекорд 116-летней давности, а в Москве так жарко как сегодня было 85 лет назад. И все бы ничего, вот только нынешние температурные рекорды являются очень тревожным звоночком и свидетельствуют о стремительном изменении климата, вызванном деятельностью человека. Удивляться вряд ли стоит – впервые за всю историю нашей планеты людей стало так много, что наша ежедневная деятельность существенно на ней отражается. Но если ситуация и правда критическая, как утверждает научное сообщество, то что нам с этим делать?В каком состоянии климат планеты?На сегодняшний день свидетельствами того, что климат на Земле становится все более неустойчивым, являются массивы научных исследований, а также доклады Международной группы экспертов по изменению климата под эгидой ООН (МЕЭИК). Собранный все вместе, эти данные рисуют тревожную картину. Вот что пишут о ней ученые в заявлении о чрезвычайной климатической ситуации, опубликованном в журнале BioScience в 2019 году:«Мы четко и недвусмысленно заявляем, что планета Земля столкнулась с чрезвычайной климатической ситуацией. Чтобы обеспечить устойчивое будущее, мы должны изменить свой образ жизни. Это влечет за собой серьезные изменения в том, как наше общество функционирует и взаимодействует с природными экосистемами,» – — говорится в заявлении.Реальность такова, что климатический кризис, о котором ученые предупреждали еще в 1970-х годах прошлого века, действительно наступил и ускоряется настолько быстро, что большинство исследователей этого не ожидали. «Он более суровый, чем предполагалось и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества», – считают ученые.Каждый год изменение климата приносит все большие разрушения. Теперь нужно понять, что нам с этим делать.Рост средней температуры на Земле неизбежно приведет к росту погодных катаклизмов и экстремальных явлений. Пожары, засухи, наводнения, оползни, волны жары – перечислять можно долго, но смысл в этом вряд ли есть. Если все действительно так и, как показывают большинство климатических моделей, в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится, то что нам со всем этим делать?Еще больше интересных статей о том, как меняется климат на нашей планете и почему это происходит, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Пора признать проблемуДабы не прослыть голословными, давайте подробно обсудим что именно происходит с климатом на примере России. Да-да, здесь тоже полным полно проблем, являющихся следствием климатических изменений. Более того, собранные данные показывают, что в нашей стране изменения происходят быстрее, чем в большинстве стран мира.В январе 2021 года группа исследователей из Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) опубликовала статью, в которой утверждается, что изменение климата неизбежно изменит Россию.Во-первых, пишут исследователи, для россиян окружающая среда стоит на первом месте. Согласно опросу, проведенному независимым Левада-центром в январе 2020 года, деградация окружающей среды была названа россиянами самой большой угрозой человечеству в XXI веке (48%), за которой следуют международный терроризм (42%) и войны (37%).Читайте также: Изменение климата на Земле — ТОП-5 фактов, о которых вы не зналиЛесные пожары, охватившие в 2020 году Сибирь – прямое следствие стремительного изменения климата.«Из экологических проблем России респонденты считали загрязнение воздуха наиболее важным фактором, который установил новые рекорды по показателям опасного качества воздуха в стране, отчасти из-за лесных пожаров и промышленного загрязнения», – говорится в работе.Однако проведенный немногим ранее другой опрос Ipsos показал, что только 13% россиян считают климат наиболее важной экологической проблемой, стоящей перед их страной. А это, между прочим, значительно ниже среднемирового показателя, причем на целых 37%.Россиян также не сильно беспокоит будущие источники энергии, а на последних выборах политики, выступающие за активные действия правительства по борьбе с изменением климата, получили наименьшую поддержку.Изменение климата в РоссииВо-первых, изменение климата в России происходит быстрее, чем в среднем по миру: скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976—2019 годах составила в среднем 0,47°C за десять лет. Это превышает скорость роста глобальной температуры за тот же период более чем в 2,5 раза.Во-вторых, погода. Думаю, ни для кого не секрет, что 2020 года стал самым жарким за всю историю наблюдений: Арктический лед тает с поразительной скоростью, как и вечная мерзлота. В то же самое время наводнения и лесные пожары опустошают Сибирь.Лесные пожары опустошают Сибирь, чем крайне обеспокоены ученые со всего мира.Немецкий физик Андерс Леверман призывает россиян включиться в борьбу против изменения климата. Он отмечает, что происходящее сегодня в Сибири вызывает особые опасения. «Мы не понимаем, что в данный момент происходит в Сибири. Это какое-то новое явление», – говорит Леверман, научный сотрудник Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK).Это интересно: Изменение климата фундаментально меняет структуру океановФизик отмечает, что летом в Сибири нередко бывает аномальная жара, и это ни для кого не секрет. Более того, мы также знаем, что глобальное потепление в арктических широтах идет быстрее, чем в других местах.«Однако средняя температура, превышающая на 7 градусов обычную для соответствующего времени года, держится в огромном сибирском регионе уже целых шесть месяцев! Вот чего мы не понимаем: почему так долго? Это новый климатический феномен, его надо изучать.»Учитывая рост экстремальных погодных явлений, в прошлом году правительство России наконец признало что изменение климата представляет серьезную угрозу для будущего России, и разработало соотвествующие планы действий. И все же, решения по климату принимаются неохотно, что неудивительно. В конце концов российская экономика в значительной степени зависит от экспорта ископаемого топлива. А это, очевидно, никак не способствует решению проблем, вызванных глобальным потеплением. Но что, в таком случае, нужно сделать, чтобы борьба с изменением климата была эффективной?Россия занимает четвертое место в мире по количеству выбросов СО2 в атмосферу.О том, чем глобальное потепление отличается от изменения климата, я рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению!Борьба с изменением климата в РоссииРоссия является четвертым по величине источником выбросов парниковых газов в мире — после Китая, США и Индии — на долю которой приходится около 4,6% всех глобальных выбросов. Более того, выбросы на душу населения в Индии являются одними из самых высоких в мире — на 53% выше, чем в Китае, и на 79% выше, чем в ЕС, хотя и на 25% ниже, чем в США.В 2020 году наша страна наконец ратифицировала Парижское соглашение, основной целью которого является не допустить повышения глобальной температуры на 2% выше доиндустриального уровня. Однако в соответствии с ее определяемыми на национальном уровне взносами Россия не обязана сокращать выбросы с текущих уровней или принимать долгосрочную стратегию сокращения выбросов углерода.«Это связано с тем, что в соответствии с соглашением Москва обязалась сократить выбросы на 25-30% по сравнению с уровнем 1990 года, но он был значительно ниже этих уровней с момента распада Советского Союза и его промышленного производства в 1991 году».Парижское соглашение по климату ставит своей основной целью не допустить роста средней температуры на планете больше чем на 1,5 Цельсия.По этой причине многие экологические НПО называют климатическую политику России одной из худших в мире. «Если бы все страны следовали подходу Москвы, глобальное потепление превысило бы 4°C, что привело бы к катастрофическим последствиям для планеты», – говорят исследователи.Вам будет интересно: Почему в городах будущего не должно быть ни одного автомобиля?Что делать?В январе этого года правительство наконец опубликовало Национальный план действий, в котором признало изменение климата серьезной угрозой для населения и экономики страны и наметило 29 мер по адаптации, которые должны быть приняты к 2022 году.План цитирует ученых, признающих, что средняя температура в России растет и что большая часть территории страны особенно уязвима к неблагоприятным погодным условиям. В нем содержится призыв к министерствам и региональным правительствам разработать планы адаптации и подготовиться к возросшим опасностям, включая засухи, наводнения, болезни и экономические издержки.Интересно, что в плане перечислены возможные экономические выгоды для России от изменения климата, которые необходимо использовать, например, расширение доступа по Северному морскому пути из-за таяния льдов и увеличение площадей для сельского хозяйства и животноводства.Экстремальная жара над Россие.Так что отчаиваться не стоит – в конце концов чем более информированы будут граждане о проблеме изменения климата, тем больше шансов, что правительство к ним прислушается. А как вы относитесь к проблеме изменения климата? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье, а также с участниками нашего Telegram чата!

Источник: hi-news.ru