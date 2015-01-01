Самые счастливые люди в мире – кто они? Ответ вас сильно удивит

Результаты научных исследований разбивают устоявшиеся стереотипы.Так уж повелось, что детей рожать «принято». Особенно достается женщинам – нам с раннего детства заботливые родители, бабушки и дедушки рассказывают о счастье материнства. «Не поднимай тяжелое, тебе еще рожать», «Не сиди на холодном, а то родить не сможешь», «Тебе уже за 30, часики тикают» – перечислять подобные присказки можно бесконечно. Вот только смысла в этом нет совершенно никакого. Во-первых, подобные утверждения не стоят и ломаного гроша, а во-вторых, результаты научных исследований показывают, что самые счастливые люди – это незамужние женщины без детей. Профессор Пол Долан, эксперт в области поведенческих наук Лондонской школы экономики, считает, что незамужние женщины без детей не только входят в самую счастливую подгруппу, но и имеют все шансы прожить дольше, чем их замужние и воспитывающие детей ровесницы. Отчасти, это может быть связано с тем, что у таких женщин больше времени для того, чтобы уделять внимание собственному здоровью, а также восхождению на вершину карьерной лестницы. Таким образом, воспитание детей в браке едва ли коррелирует с традиционными маркерами успеха.Что такое детоцентризм?Если вы ни разу не слышали про детоцентризм, не удивляйтесь. Это – относительно новое понятие, под которым специалисты рассматривают особый стиль воспитания, при котором на вершину ценностной иерархии семьи устанавливается ребенок.На самом деле модели воспитания детей сильно менялись на протяжении истории. Так, житель Средневековья сильно удивился бы, узнай он, что дети считаются особой ценностью в семье – начиная с семилетнего возраста крестьяне отправляли своих детей на тяжелую работу, а девочек выдавали замуж в 12 лет. Перемены наступили с приходом эпохи Возрождения – насилие над детьми стало недопустимым, а воспитание отпрысков стало присуще всесторонне развитой личности.Посвящение собственной жизни ребенку целиком и полностью едва ли можно назвать здоровым явлением.ХХ век принес с собой новые взгляды на воспитание будущего поколения – теорию свободного воспитания, которая, к слову, актуальна и по сей день. Эта система воспитания исключает соревновательный элемент, поощрения и наказания, что позволяет ребенку учиться в собственном темпе. Но на смену этой модели в XXI веке пришел детоцентризм – поклонение ребенку.Читайте также: Деньги влияют на счастье больше, чем считалось раньшеВажно понимать, что речь о детоцентризме заходит тогда, когда родители возводят ребенка в культ, отодвигая собственные интересы, желания и потребности. Это особенно касается неполных семей и семей, в которых возраст родителей превышает 35-40 лет.Психолог Екатерина Алексеева, отмечает, что «детоцентризмом как правило, заражаются матери, а отцы уходят на задний план, что зачастую приводит к разводу«.В нашем обществе детоцентризм, кажется, поставлен во главу угла. С самого раннего детства девочек готовят к материнству, затем это продолжается в школах и университетах. Думаю, ни для кого не секрет, что студенткам во многих вузах преподаватели говорят примерно следующее: «Вы все – будущие матери. Поэтому наука вам не понадобится». А вот подгузники менять – это да, вот чем пристало настоящей женщине заниматься.И пока студенты разгадывают теорему Ферми, размышляя над бесконечностью Вселенной, их одногруппницы, стало быть, мечтают об испачканных подгузниках и распашонках. Как-то нелепо и нечестно, не находите?Вам будет интересно: У любительниц косметики чаще рождаются дети с ожирениемРазмножаться любой ценойПредставьте что вы – красивая молодая женщина около сорока. С самого детства вы мечтали стать космонавтом и приложили огромные усилия, чтобы получить желаемую должность. Теперь вы замужем, периодически совершаете полеты на МКС, а дети никогда не входили в ваши семейные планы. Но все вокруг, начиная от ваших родителей и заканчивая тетей Валей из соседнего подъезда искренне жалеют вас, ведь дети – это счастье и истинное предназначение женщины, а вовсе не космос какой-нибудь.А сейчас подумайте – будь вы мужчиной, сочувствовали бы вам окружающие из-за отсутствия детей или поздравляли бы с очередным успешным полетом?Писатель и журналист Кристен Райтер во время выступления на Ted Talks. Тема: «Я не хочу детей и не передумаю».Заявления о том, что только дети могут подарить жизни смысл являются более чем надуманными. Во-первых, далеко не все женщины и мужчины мечтают стать родителями, во-вторых, наличие половых органов никого из нас ни к чему не обязывает, ну и в-третьих, и это, пожалуй, самое важное, заставлять человека размножаться – это насилие.На самом деле предубеждения относительно того, чем «должны» заниматься женщины и мужчины очень крепко засели в наших головах. Так, эксперимент BBC 2017 года показал, что именно взрослые, а не дети, решают кто будет играть с какими игрушками и одежду какого цвета носить.Во время эксперимента двухлетних мальчиков переодели в розовое, а девочек – в голубое. Затем исследователи попросили испытуемых, которые не знали об эксперименте, поиграть с детьми. Оказалось, что абсолютно все участники эксперимента давали детям в розовом кукол, а детям в голубом – роботы и машинки. Хотя детям все игрушки нравились одинаково. Делайте выводы.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? 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Оказалось, наличие детей не обязательно делает людей счастливее.Большинство родителей считают, что их дети являются невероятно важными источниками удовлетворенности жизнью, говорит Дженнифер Гласс, профессор социологии Техасского университета в Остине и демограф, изучающий взаимосвязь между родительством и благополучием.«Но это не то же самое, что счастье, и это не то же самое, что финансовое благополучие, хорошее физическое здоровье или хорошее эмоциональное здоровье», – сказала Гласс в интервью CNBC.Дети не сделают вас счастливыми просто потому, что родятся. Скорее, наоборот – первые годы жизни ребенка очень тяжелые для родителей.Это интересно: Почему у всех людей разное представление о счастье?Итак, почему рождение детей не приносит того счастья, которого все ждут? Результаты целого ряда проведенных исследований показали, что существует «скачок счастья», который родители испытывают сразу после рождения ребенка. Но этот эффект имеет тенденцию рассеиваться в течение года. Затем уровни счастья родителей и не-родителей постепенно расходятся, причем не-родители, как правило, становятся счастливее с течением времени.Дело, как пишут ученые, не в том, что родители равнодушно относятся к появлению ребенка в их жизни, но воспитание детей – это непростая задача. «Мы обнаружили, что уровень счастья родителей быстро падает, как только они узнают обо всей предстоящей работе, связанной с ребенком», – говорит Эми Блэкстоун, профессор социологии в Университете штата Мэн и автор книги «Без детей по собственному желанию», в интервью CNBC.Размышляя о своей жизни, родители, как правило, сосредотачиваются на положительных моментах, которые они испытывают со своими детьми. «И слава богу что это так, потому что нередко дети способны погрузить нас в пучину уныния», – пишут авторы научной работы.Счастье – очень индивидуально, а его единой формулы не существует.Счастье – это тонкая концепция, состоящая из удовлетворенности жизнью, которая заключается в том, насколько вы счастливы тем, как идет ваша жизнь, и благополучии, которое вы испытываете в разные моменты времени. Хотя рождение детей действительно повышает вашу удовлетворенность жизнью, это событие сопряжено с огромной ответственностью и ежедневным стрессом.Так, исследование ученых из Принстонского университета и Университета Стоуни Брук показало, что родители и люди без детей имеют одинаковый уровень удовлетворенности жизнью, но родители испытывали как больше ежедневной радости, так и больше ежедневного стресса, чем те, кто так и не обзавелся потомством.При этом, стресс не исчезает автоматически, как только дети вырастают и становятся самостоятельными. Работа 2019 года показала, что пожилые родители счастливее, чем люди без детей, только в том случае, если их дети переехали.В большинстве случаев взрослые, свободные от детей люди, которые сделали осознанный и явный выбор отказаться от родительских обязанностей, имеют больше свободы, времени и денег, чтобы делать то, что им нравится. Более того, так называемые чайлдфри также склонны жертвовать больше денег на важные для них цели и планировать старость.Самые счастливые люди в миреИтак, вернемся к главной теме статьи. В 2019 году, выступая на фестивале Hay, Пол Долан, профессор поведенческих наук Лондонской школы экономики, сказал, что данные научных исследований показывают, что традиционные маркеры, используемые для измерения успеха, не коррелируют со счастьем, особенно в браке и воспитании детей.«У нас действительно есть данные, отслеживающие одних и тех же людей с течением времени, но я собираюсь оказать огромную медвежью услугу этой науке и просто сказать: если вы мужчина, вам, вероятно, следует жениться; если вы женщина, не беспокойтесь», – заявил профессор.Дети – не залог счастья и не центр Земли.Мужчинам выгоден брак, считает Долан. Во-первых, так они меньше рискуют, больше зарабатывают и дольше живут. Женщине, с другой стороны, приходится мириться с этим, и она умирает раньше, чем если бы никогда не вышла замуж.«Самая здоровая и счастливая подгруппа населения – это женщины, которые никогда не были замужем или не рожали детей», – сказал он.Интересно, что в других исследованиях были измерены некоторые финансовые и медицинские выгоды от вступления в брак как для мужчин, так и для женщин, что, по словам Долана, можно объяснить более высоким уровнем дохода и эмоциональной поддержкой, которая позволяет женатым людям рисковать и обращаться за медицинской помощью.Вам будет интересно: Чем занимались женщины тысячи лет назад?При этом, несмотря на преимущества одинокого бездетного образа жизни для женщин, как отмечают исследователи, существующее представление о том, что брак и дети являются признаками успеха, означает, что стигматизация может привести к тому, что некоторые одинокие женщины будут чувствовать себя несчастными. Так что в следующий раз, когда встретите женщину без детей, спросите ее, не хочет ли она вместо детей заняться наукой.

Источник: hi-news.ru