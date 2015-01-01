Что такое тепловые купола и чем они грозят человечеству

Тепловой купол приводит к нагреву воздуха до экстремально высоких температур.Последние несколько недель практически ни одна сводка новостей не обходится без репортажа об аномально жарком лете, которое во многих странах побило температурные рекорды. Особенно тяжелая ситуация оказалась на Тихоокеанском северо-западе, где более 13 миллионов человек оказались в тепловой западне. К примеру, в Сиэтле и Портленде температура превысила 100 градусов по Фарингейту (37,7 по Цельсию). Температура в Канаде достигла исторического максимума и составила 49,6 °C. В результате людям, которые не имеют домашнего кондиционирования, пришлось спасаться от жары в убежищах. Ученые винят в сложившейся ситуации “тепловые купола”, причем, по их мнению, в будущем она только усугубится. Еще совсем недавно об этом метеорологическом явлении никто не слышал. Как оно возникло, может ли появиться в России и насколько серьезно угрожает человечеству? Далее разберемся в этом вопросе.Что такое тепловой купол?Тепловой купол — это область высокого давления, которая фиксируется над определенной территорией и удерживает над ней тепло. Его можно сравнить с крышкой на кастрюле — когда она закрывается, вода быстро закипает. Явление, как правило, длится несколько суток, но иногда задерживается на дольше. Наблюдения Национального управления океанических и атмосферных исследований США показывают, что тепловые купола чаще образуются годы Ла-Нинья, чему есть научное объяснение.На схеме наглядно показан принцип феномена Ла-Нинья в Тихом океанеЛа-Нинья возникает, когда в юго-западной части Тихого океана на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин вследствие того, что ветер гонит теплую воду в сторону Австралии и Индонезии. Ла-Нинья длится от 3 до 7 лет, затем этот феномен сменяет Эль-Ниньо.В результате Ла-Нинья в западной части Тихого океана (у берегов Японии, Филиппин, Китая) воздух сильно нагревается. В следствие этого он поднимается на большую и высоту и затем с сильными ветрами относится на тысячи километров в виде гигантской волны. Когда эта волна сталкивается с другими мощными потоками давление начинает нарастать, при этом массы горячего воздуха выталкиваются вниз. Они как купол накрывают определенную территорию, при этом давят на нижние слои воздуха и нагревают их. Высокое давление фиксирует купол и не дает пройти под ним холодным потокам воздуха.Ситуация еще больше усугубляется по той причине, что давление «выносит» облака за пределы купола. Соответственно, солнечные лучи еще больше прогревают воздух. В итоге он накаляется, но охладиться у него нет возможности, так как он “под крышкой”. Поэтому некоторые ученые называют этот феномен еще “тепловой ловушкой”.Как потепление климата влияет на “тепловые купола”Казалось бы, “тепловые купола” — это естественный процесс. С одной стороны, так и есть. Но в нормальных условиях они появляются раз в 100 или даже 1000 лет. В условиях же глобального потепления вероятность возникновения этого феномена возрастает в 20-60 раз. Другими словами, тепловые купола вскоре станут не редкостью. Кроме того, воздух под ними будет нагреваться до еще более экстремальных температур.Глобальное потепление климата делает «тепловые купола» частым явлением.Следить за изменениями климата и аномальной погодой удобней на нашем Telegram-канале.Глобальное потепление приводит к тому, что на земле становится все меньше нормальных средних температур. Они либо сильно завышены, либо занижены. В результате повышается неравномерность нагрева воды в Тихом океане, что и приводит к более частым и мощным тепловым куполам. Эту теорию подтвердило компьютерное моделирование, которое показало, что вероятность сценария, возникшего на Тихоокеанском северо-западе, без глобального потепления снизилась бы в 150 раз.Так люди в Канаде от жары спасаются в убежищах. Возможна ли подобная ситуация в России?Коснется ли проблема тепловых куполов РоссииТепловые купола в России не только возможны, но они уже случались. У нас метеорологами их принято называть блокирующими антициклонами. Последний такой возник в 2010 году, когда аномальная жара унесла жизни 55 человек. Но самое необычное то, что этот антициклон продержался два месяца.Учитывая, что на территории России потепление климата происходит более высокими темпами, чем в целом по планете, количество климатических аномалий будет только увеличиваться.Чем грозят тепловые купола человечествуАномально жаркая погода высушивает почву, особенно в регионах, которые сами по себе засушливы. Эти территории могут лишиться пастбищ и многих культур, которые там произрастают. Кроме того, высыхание растительности приведет к возникновению пожаров. Уничтожение лесов в свою очередь вызовет большие климатические проблемы. Как показали наблюдения за тепловым куполом в США, регионы, где отсутствует лесной покров или он незначительный, переживают последствия тепловых волн наиболее остро.В результате тепловых волн возрастет количество пожаров в разных частях планеты.Для людей же тепловые волны несут смертельную опасность. Особенно тяжело их переносят пожилые люди, а также те, кто имеют сердечно-сосудистые заболевания. Уже сейчас ежегодно от экстремально высоких температур умирают около 5 миллионов человек. Если ситуацию не остановить, в будущем погода будет только ухудшаться.Какие еще опасные угрозы для человечества и как их наука собирается решать? Этим и многим другим вопросам посвящен наш Яндекс.Дзен-канал.Полностью предотвратить тепловые купола у человечества уже не получится, так как точка невозврата пройдена. Остается лишь удерживать ситуацию в текущем состоянии или хотя бы максимально замедлить глобальное потепление, насколько это возможно.

Источник: hi-news.ru