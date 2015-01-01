Ученые расшифровали текст египетской Книги мертвых

Ученые часто находят Книги мертвых, но эта находка уникальнаЖители Древнего Египта верили в огромное количество богов — по мнению ученых, их насчитывалось около 5 тысяч. Само собой разумеется, люди серьезно относились ко всевозможным ритуалам, особенно связанным с похоронами умерших фараонов и других важных личностей. Практически в каждой гробнице археологи находят отрывки из Книги мертвых. Так называется сборник религиозных текстов, помогающих людям преодолеть опасности потустороннего мира и обрести там благополучие. Иногда отрывки оказываются очень длинными и содержат до двухсот глав, но в большинстве случаев речь идет об одностраничных магических формулах. А недавно фрагменты одного и того же отрывка из Книги мертвых были найдены в разных концах земного шара. Ученые смогли соединить две части и расшифровать содержащийся в них текст. Так что же было написано в этом отрывке и каким образом две части одного текста оказались в разных местах?Неожиданное научное открытиеО неожиданной находке было рассказано в научном журнале Live Science. Во время изучения онлайн-базы музея новозеландского города Крайстчерч американские ученые обнаружили фрагмент из Книги мертвых. Он был написан на материале, которым оборачивали тела мумий. Они сразу же вспомнили, что такой же фрагмент есть и в коллекции американского Исследовательского института Гетти. Обе части материала покрыты иероглифами и рисунками, а если их соединить воедино, можно сложить единый сюжет. Они отметили, что в мире должны существовать и другие фрагменты этого отрывка из Книги мертвых, но где они находятся — неизвестно.Сложенный из двух частей фрагмент Книги мертвыхПо словам египтолога Элисон Гриффит (Alison Griffith), писать на использованном для оборачивания мумий материале было очень сложно, так что хоронившие человека люди явно очень постарались. Ученым известно, что похороненного звали Петосирис, а его матерью была некая Тетосирис — ничего больше о них сказать невозможно. Человек умер примерно в 300 году до нашей эры.В 2020 году а Египте были найдены 2500-летние мумии. Могут ли они быть проклятыми?Что написано в Книге мертвых?Если сложить две найденные фрагмента Книги мертвых, можно получить единый сюжет. На полотне изображена подготовка человека к загробной жизни: принесение в жертву быка, принесение в гробницу предметов обихода и работа носильщиков. Также на материале можно заметить богиню женственности и материнства Исиду и богиню рождения и смерти Нефтиду. Разумеется, не обошлось и без Анубиса — божества погребальных ритуалов и мумификации.Исида — древнеегипетская богиня женственности и материнстваПо словам исследователя Фоя Скалфа (Foy Scalf), на самом деле фрагмент Книги мертвых состоял из большего количества частей. Где они находятся, никому не известно. Скорее всего, они раскиданы по разным частям Земли и находятся в личных архивах. А попали они туда, скорее всего, сразу же после обнаружения гробницы упомянутого выше Петосириса — исследователи могли просто разорвать материал на части и взять лоскуты с собой «на память». Известно, что найденная в архивах Новой Зеландии часть раньше принадлежала Чарльзу Мюррею (Charles Murray), который был генеральным консулом Великобритании в Египте с 1846 по 1863 год. Потом он несколько раз продавался на аукционах и хранился в разных музейных коллекциях.Читайте также: Как строились египетские пирамиды?Самые известные Книги мертвыхНо сами по себе Книги мертвых — это далеко не самые редкие артефакты. Они появились в Древнем Египте во времена, когда в обществе начал усложняться культ богов. Они использовались во время похоронных ритуалов: фрагменты из них рисовались на стенах гробниц, а потом и на материалах для обертывания мумий. Самая длинная Книга мертвых, которая известна ученым, это так называемый папирус Гринфилда длиной 37 метров. А одним из самых известных и важных для науки считается папирус Хунефера, на котором бог погребальных ритуалов Анубис ведет душу умершего на суд.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Ученые рассказывают нам новые интересные факты о Древнем Египте почти каждый месяц. В начале 2021 года я писал о том, что в 1881 году археологи нашли мумию фараона Секененра Таа II, который сыграл очень большую роль в истории Египта. Считалось, что этот человек умер примерно в 40-летнем возрасте от сильных ударов по голове. Но недавно ученые смогли изучить его тело при помощи современного оборудования и узнать больше сведений о его гибели. О том, что именно они узнали, можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru