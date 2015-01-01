«Суперклей» из змеиного яда останавливает кровотечение за 45 секунд

Змеиный яд часто используется в медицине и на этот раз его использовали для создания хирургического клеяВ результате серьезной травмы или во время хирургической операции человек может умереть из-за потери крови. При этом из организма иногда вытекает всего лишь несколько миллилитров жидкости — в таких случаях смерть возникает из-за резкого падения артериального давления. Чтобы спасти человека от гибели, необходимо быстро остановить кровь и это довольно легко дается врачам при условии, что рана находится на ноге или другой конечности. Но как остановить кровь при повреждении внутренних органов? Жгутом там явно ничего не перетянешь. Недавно международная группа ученых разработала «суперклей», при помощи которого кровотечение можно остановить за считанные секунды. В его состав входит не менее опасный для жизни человека змеиный яд который, впрочем, часто используется в медицинских целях. Возможно, когда-нибудь это изобретение сможет спасти жизни сотен человек, так что давайте узнаем о нем все известные подробности.Новый вид хирургического клеяО новой разработке ученых из Канады и Китая было рассказано в издании New Atlas. Главным элементом нового вида хирургического клея является вещество батроксобин, которое также известно как рептилаза. Так называется компонент, который входит в состав яда обыкновенного щитомордника (Gloydius halys) и ряда других опасных для людей змей. Этот фермент обладает отличным свойством свертывать кровь, поэтому уже давно используется в медицине для остановки кровотечений во время операций.Обыкновенный щитомордникНо в чем же тогда заключается изобретение ученых? Дело в том, что они смогли смешать батроксобин с модифицированным желатином таким образом, чтобы в результате получился хирургический клей. Он не поддается давлению, которое оказывает вытекающая кровь, потому что быстро и надежно затвердевает под воздействием света. По сути, любой человек сможет носить такой клей в своей сумке и в случае ранения выдавливать его из тюбика и светить на него фонариком смартфона. Таким образом можно будет оказывать первую медицинскую помощь даже в самых тяжелых случаях и спасать людей от потери крови.Читайте также: Можно ли создать змеиный яд в лаборатории и зачем он нужен?Лучшее средство для заживления ранЧтобы проверить эффективность своего изобретения, ученые провели эксперименты на лабораторных крысах. Исследователи отобрали животных с глубокими порезами кожи, повреждениями печени и разрывами аорты — самого большого артериального сосуда в организме грызунов, людей и многих других живых существ. На места ран ученые нанесли некоторое количество клея и посветили фонарем. Оказалось, что клей способен остановить даже самое сложное кровотечение всего за 45 секунд. Но стоит отметить, что кровь останавливается не полностью. По расчетам авторов научной работы, кровопотеря снижается примерно на 78%. Но это тоже хороший результат, способный спасти жизнь.К сожалению, на лабораторных крысах часто ставят жестокие экспериментыСчитается, что новое средство примерно в 10 раз эффективнее фибринового клея. Обычно в хирургии для остановки крови применяется именно он. Если нанести фибриновый клей на поверхность раны, на ней образуется эластичная пленка белого цвета. В процессе заживления раны эта пленка начинает рассасываться и в конечном итоге от него ничего не остается. Что происходит с новым «суперклеем» неизвестно но, скорее всего, он тоже исчезает.Новый клей явно будет стоить дорого, потому что в нем используется змеиный ядПо мнению создателей нового средства для заживления ран, оно может быть использовано вместо наложения швов. Нанесение вещества на поврежденное место займет гораздо меньше времени, а после заживления раны не будет необходимости снимать швы. К тому же, спасительный тюбик с клеем можно будет носить прямо в своем рюкзаке и в случае чрезвычайных ситуаций быстро спасать людей от потери крови. Только вот когда новый клей появится в продаже, пока неизвестно. Как всегда, новому средству нужно пройти испытания и доказать свою безопасность. А после этого его должны одобрить регулирующие органы. И даже после этого не факт, что оно появится в аптеках — может быть, его разрешат использовать только хирургам.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Как я уже говорил в начале статьи, змеиный яд часто используется в медицине. В частности, его компоненты входят в состав лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний и средств для укрепления иммунитета. Ученым уже давно было известно, что яд гремучих змей (Crotalus durissus terrificus) обладает болеутоляющем свойством, поэтому относительно недавно из него попробовали изготовить обезболивающее. Что из этого вышло, можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru