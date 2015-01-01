Полезные свойства пива: пенный напиток продлевает жизнь

Умеренное потребление пива продлевает жизнь и позволяет избавиться от лишнего весаПиво — один из древнейших напитков, который пили еще в античные времена. Всегда оно считалось благородным и полезным для здоровья напитком, укрепляющим иммунитет и содействующим физическому развитию. В средние века его даже применяли в качестве лекарственного средства для лечения многих болезней. Однако в XX веке репутация пенного напитка стала портиться. Его обвинили в том, что он вызывает ожирение, заболевание почек и печени, негативно влияет на мужской гормон тестостерон. Но так ли это на самом деле? Многие ученые стали проводить исследования, и результаты оказались совсем не в пользу противников пива. Выяснилось, что пить его даже иногда полезно. Сомневаетесь? Тогда мы приведем 5 подкрепленных наукой доводов о пользе пенного напитка.Уменьшает риск преждевременной смерти и продлевает жизньИсследователи Технологического Института Вирджинии выявили, что умеренное потребление пива снижает риск преждевременной смерти на 19%. Кроме того, ускоряет процесс обмена веществ, что приводит к омоложению клеток и сосудов. Другое полезное свойство — замедление роста и размножения вредных бактерий в организме.Также научно доказано, что любители пива в меньшей степени подвержены ишемическим заболеваниям. Правда, рассчитывать на этот эффект могут только те поклонники напитка, которые не забывают о чувстве меры.Помогает похудетьНесмотря на распространенное мнение о том, что пиво вызывает ожирение, многие ученые говорят об обратном. Например, профессор Лондонского королевского колледжа Тим Спектор утверждает, что пенный напиток позволяет избавиться от лишнего веса по двум причинам:Благоприятно воздействует на бактерии, которые повышают эффективность пищеварительной системы.Активизирует выделение желудочного сока, что таже стимулирует пищеварительную систему.Ученые опровергли миф о том, что пиво приводит к ожирению.Эту версию подтвердили биологи Университета штата Орегон, которые проводили опыты на мышах. Результаты исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports.Кроме того, доказать связь между большим животом и количеством выпиваемого пива пытались исследователи фонда UCL. Однако ни одного доказательства найти им не удалось. В итоге они сделали вывод — если пенный напиток и влияет на ожирение, то совершенно незначительно.Если под кружку холодного пива вы любите полистать ленту новостей, обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал. 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В нем содержится большое количество В1 и В2, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Но, самое главное, что они присутствуют в той форме, которая легко усваивается.Еще больше информации о пиве вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-канале.Кроме того, литр пива содержит 70% суточной нормы витамина С. А необходимая организму суточная доза никотиновой и фолиевой кислот содержится в половине стакана напитка. Но и это еще не все. По содержанию минеральных веществ, таких как железо, калий, кремний магний, фосфор, медь, и цинк, стакан пива равен стакану апельсинового сока. Благодаря этому, в частности, укрепляются кости.Конечно, не стоит забывать, что с ударной дозой витаминов можно получить серьезное похмелье. Но, скоро и эта проблема будет решена, так как российские ученые уже разрабатывают беспохмельное пиво.Улучшает работу мозгаНе стоит ожидать, что пара бокалов пенного помогут, к примеру, перед экзаменом или при решении сложных задач. Скорее даже наоборот. Но, при регулярном умеренном потреблении пиво предотвращает некоторые серьезные мозговые заболевания. К примеру, женщины, которые в день выпивают стакан этого напитка, гораздо реже страдают от когнитивных проблем, связанных со старением.Ежедневное потребление бокала пива предотвращает возникновение когнитивных нарушений у женщинВысокое содержание ксантохумола, защищает мозг от заболеваний Паркинсона и Альцгеймера. Так что пейте пиво и укрепляйте свой мозг, пока оно в свободной продаже. Ведь в 2099 году, по мнению ученых, пенное будет в дефиците.Сколько можно пить пиваЧтобы польза напитка не превратилась во вред, важно не злоупотреблять им. Даже самый полезный фрукт при чрезмерном употреблении приведет к негативным последствиям, не говоря уже об алкогольном напитке. Медики рекомендуют употреблять не более 300 граммов. Причем в некоторых случаях напиток вообще запрещен:Наличие болезней, при которых противопоказан алкоголь.Во время приема лекарственных средств, которые не сочетаются с алкоголем.Также пиво нельзя пить беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям и подросткам.

Источник: hi-news.ru