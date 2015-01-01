Какие бактерии и насекомые скрываются в вашем постельном белье?

Прямо сейчас в вашей постели живут миллионы разных существКаждому взрослому человеку рекомендуется спать по 7-8 часов в день. Если взять в расчет все это время, люди проводят во сне около 22 лет своей жизни, при условии, что в среднем современный человек живет примерно 70 лет. В итоге получается, что мы проводим огромное количество времени в постели, лежа головой на подушке и укрывшись одеялом. Во время сна мы потеем и теряем примерно 500 миллионов клеток кожи. А влага и человеческая плоть, если вы вдруг не знали — именно то, что очень привлекает бактерий и крошечных насекомых. Недавно микробиолог Манал Мохаммед (Manal Mohammed) перечислил, какие опасные создания живут в нашем постельном белье и причиной каких проблем они могут стать. Эта тема касается каждого человека, поэтому давайте выясним, о чем именно рассказал ученый. Тем более нам уже известно, как можно избавиться от всех этих постельных монстров.Кто живет в постельном белье?Вся представленная ниже информация взята из материала, опубликованного на научном сайте Science Alert. А зарубежные авторы, в свою очередь, ссылаются на слова ученого Манала Мохаммеда, которыми поделилось издание Conversation. В общем, данные взяты из надежных источников и на них явно стоит обратить внимание.Бактерии в постелиПо словам микробиолога, наши постели могут служить домом для огромного количества разных бактерий. Например, в постельном белье больниц почти всегда можно обнаружить стафилококки. Сами по себе эти бактерии безвредны, но если они попадут в организм через открытую рану — ждите беды. Стафилококки, которые относятся к виду Staphylococcus aureus, могут стать причиной кожных инфекций и даже спровоцировать развитие пневмонии. Больше всего эти бактерии находятся в наволочках, а некоторые штаммы обладают устойчивостью к антибиотикам. Это значит, что вызываемые ими заболевания могут долго не поддаваться лечению.Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)Также в ходе научных исследований было доказано, что наряду со стафилококками на больничных койках обитают и кишечные палочки (Escherichia coli). Они легко могут вызвать у человека серьезные заболевания вроде инфекции мочевыводящих путей, диареи, пневмонии и даже заражения крови. Опять же, многие из этих бактерий уже успели выработать иммунитет к разного рода антибиотикам.Кишечные палочки (Escherichia coli)Само собой разумеется, бактерии обитают не только на больничных кроватях. Вероятность того, что стафилококки и кишечные палочки живут в вашем домашнем белье, тоже очень высока. Именно поэтому перед сном важно принимать душ, а белье стирать хотя бы раз в неделю. Но об этом мы еще поговорим чуть ниже.Читайте также: Правило пяти секунд: можно ли есть еду с пола?Насекомые в постелиКак я уже писал в начале статьи, каждую ночь человек теряет около 500 миллионов клеток кожи. Часть из них попадает в воздух и становится пылью, но омертвевшие клетки также прилипают к постельному белью. Клетки кожи очень привлекают пылевых клещей — они питаются ими активно размножаются. Для человека эти паукообразные опасны тем, что могут стать причиной развития аллергии или даже астмы.Пылевой клещ (Dermatophagoides)Также грязное постельное белье является любимым местом клопов. Эти крошечные насекомые длиной всего лишь до 5 миллиметров не являются переносчиками болезней, но больно кусаются. В результате на теле человека возникают зудящие следы укусов. Боль, зуд и ощущение ползающих по телу жучков могут вызвать беспокойство и, следовательно, бессонницу. А об опасностях недосыпа постоянные читатели нашего сайта и так прекрасно знают.Постельные клопы (Cimex lectularius)Как избавиться от бактерий и насекомых?Как вы уже могли догадаться, ответ на этот вопрос крайне прост — нужно чаще стирать постельное белье. Особенно много внимания чистке нужно уделять в случае если вы или другой член вашей семьи ночью сильно потеет. Любую часть постельного белья нужно стирать при температуре от 40 до 60 градусов, потому что только в этом случае есть шанс избавиться от бактерий, насекомых и прочей опасной живности. Наволочки необходимо менять раз в 2-3 дня, а матрас необходимо хотя бы иногда пылесосить. В случае, если ему больше 10 лет, проще всего выбросить и купить новый.Чаще стирайте постельное белье и все будет хорошоСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Помимо всего этого не будет лишним каждый вечер принимать душ перед сном, снимать макияж и не наносить на тело лосьоны и кремы. Само собой разумеется, ни в коем случае не ешьте в постели, не подпускайте к ней домашних животных (они тоже могут быть переносчиками опасных болезней) и снимайте грязные носки.

Источник: hi-news.ru