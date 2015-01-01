В Германии продается гора для прогулок и скалолазания. Почему ее никто не покупает?

Гора Циркельштайн, которую можно купить по цене квартиры в МосквеВ наше время миллиардеры могут позволить себе купить не только яхты и огромные самолеты, но и целые острова. Но иногда огромные земельные участки можно купить за не такие уж и большие деньги. Например, в 1962 году англичанин Брендон Гримшоу (Brendon Grimshaw) купил себе необитаемый остров в Индийском океане всего лишь за 13 тысяч долларов и переехал туда навсегда. Сегодня, если кому-то захочется обзавестись необычным земельным участком, стоит приглядеться к 400-метровой горе Циркельштайн. Она расположена недалеко от германского города Дрезден, в красивом районе под названием «Саксонская Швейцария». Она выставлена на продажу через торговую площадку eBay и на данный момент на нее действует огромная скидка — ее можно приобрести за 235 тысяч долларов. Давайте выясним, какими особенностями обладает это место, почему его решили продать и из-за чего богачи не спешат с покупкой?Интересный факт: в середине XX века англичанин Брендон Гримшоу действительно стал владельцем целого острова за сравнительно небольшие деньги. Вместе со своим товарищем они вырастили на территории 16 тысяч новых деревьев и привлекли к ней внимание множества птиц. Скоро я расскажу эту историю со всеми подробностями, а пока давайте поговорим про гору Циркельштайн.Сколько стоит купить гору?По данным The New York Post, первая попытка продать гору Циркельштайн была предпринята в 2006 году. Тогда ее стоимость составляла 1,2 миллиона долларов, но за такую цену ее никто не захотел купить. Недавно гора была выставлена на продажу с огромной скидкой — приобрести ее можно за относительно небольшие 235 тысяч долларов. В пересчете на наши деньги это примерно 17,5 миллионов рублей, то есть гора продается по цене 1-2 комнатной квартиры в Москве. Конечно, обычному человеку такую стоимость просто так не потянуть, но богачи могут приобрести гору без особых проблем.Вершина горы ЦиркельштайнВысота горы Циркельштайн оценивается в 400 метров и она действительно находится в очень живописном районе Германии. Это место часто посещают любители активного отдыха, потому что местным тропинкам приятно ходить и бегать, а любители экстрима могут заняться скалолазанием. Выставленная на продажу гора также известна тем, что в 1818 году была изображена на картине «Странник над морем тумана» немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Казалось бы, все отлично: это красивое место, которое даже фигурирует в произведении искусства. Но почему же гору никто не хочет покупать даже с большой скидкой?Картина «Странник над морем тумана». Можете найти гору Циркельштайн?Дело в том, что гора продается вместе с прилегающей территорией площадью 8 гектаров. Через нее проходит множество пешеходных тропинок, то есть окрестности горы являются общественным местом. Это место нельзя огородить забором и использовать только в собственных целях. Единственное преимущество хозяев состоит в том, что по этим землям они могут ездить на автомобиле. А так, они обязаны тщательно следить за чистотой этой территории и облагораживать ее. Нынешние хозяева горы Циркельштайн продают ее как раз потому, что они стары и не могут так же как и раньше заниматься ухаживанием за территорией.Читайте также: На самом деле Эверест не самая высокая гора в миреПочему никто не хочет купить замок во Франции?Вообще, вся эта история похожа на ситуацию со старинными замками во Франции. На территории этой страны расположено огромное количество древних сооружений и многие люди наверняка хотели бы жить в одном из них. При желании эту мечту очень легко осуществить — сейчас на продажу выставлены тысячи замков в самом разном физическом состоянии. Если поискать, некоторые из них можно купить за несколько сотен долларов, прямо как упомянутую выше гору. Только вот желание покупать огромное жилище сразу же пропадает, если узнать, что владельцы обязаны следить за чистотой исторически важного объекта. С уборкой сотен комнат пара человек явно не могут справиться а значит, придется нанимать помощников. В конечном итоге покупка французского замка может привести к огромным затратам. По сравнению с ними, стоимость замка будет казаться ничтожной.Учитывая все написанное выше, хотите купить замок во Франции?Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Но если вам не по карману горы и замки, а купить что-нибудь необычное хочется — обратите внимание на личного роботов от компании Unitree Robotics. В июне 2021 года она выпустила модель Unitree Go1, которая способна ходить за своим хозяином и помогать ему с повседневными делами. Подробнее о нем и его стоимости можно узнать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru