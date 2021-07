Основатель Amazon Джефф Безос успешно слетал в космос. Как прошел полет?

Джефф Безос выходит из пассажирской капсулы после успешного полета в космосГлава компании Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк и еще несколько пассажиров успешно слетали в космос в рамках долгожданного туристического полета. Все прошло как по маслу: сначала они поднялись в воздух при помощи ракеты, а потом вышли в космос на борту пассажирской капсулы и немного «поплавали» в невесомости. В конечном итоге как ракета Blue Origin, так и туристический модуль успешно спустились обратно на поверхность Земли. Судя по счастливым лицам пассажиров, во время полета ничего плохого не произошло и они вернулись с хорошими впечатлениями. К счастью, это исторически важное событие транслировалось в прямом эфире и мы можем рассказать о нем все интересные подробности. Давайте разберемся, как именно прошел полет и посмотрим на фотографии — они действительно достойны внимания.Пассажиры ракеты Blue OriginО том, что основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос полетит в космос, стало известно в начале июня 2021 года. Впоследствии стало известно, что вместе с ним в космическое путешествие отправятся его брат Марк, 18-летний студент Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.Участники первого туристического полета полета Blue Origin слева направо: Марк, Джефф, Оливер и УоллиОливер — самый молодой человек, который побывал в космосе. Он получил билет от своего отца, главы нидерландской компании Somerset Capital Partners. На его месте должен был лететь победитель разыгранной в мае лотереи, но он отказался от полета из-за слишком жесткого рабочего графика. Уолли Фанк — самый пожилой человек, который был в космосе. Она является ветераном авиации США и за всю свою карьеру провела в воздухе 16,6 тысяч часов и обучила полетам более 3 тысяч пилотов. Во второй половине XX века она уже должна была слетать в космос в рамках программы Mercury 13, однако в конечном итоге ее планы оборвались. Несмотря на высокие результаты на испытаниях, в те времена агентство NASA решило не допускать женщин в космос.Ракета New Shepard перед взлетомПолет Джеффа Безоса в КосмосПримерно в 15:00 по московскому времени сотрудники Blue Origin начали заправлять ракету New Shepard. Представители компании часто говорили, что их аппарат «работает на воде», потому что в качестве топлива они используют переохлажденный жидкий кислород LOX и жидкий водород. В это время экипаж миссии в лице Джеффа Безоса, его брата Марка, студента Оливера Дэмена и летчицы Уолли Фанк уже были в учебном центре и готовились к выступлению на стартовую площадку. Примерно через полчаса они поднялись на вышку и оказались внутри пассажирской капсулы RSS First Step. Перед этим Джефф Безос помахал рукой, а его брат Марк показал палец вверх.Взлет ракеты New Shapard с пассажирами на бортуМожно было заметить, что пассажирам капсулы был обеспечен хороший вид на космос через огромные иллюминаторыСпустя время ракета наконец-то поднялась в воздух. Уже на 16 секунде капсула New Shepard начала совершать полные обороты вокруг своей оси каждые 2-3 минуты, тем самым обеспечивая космическим туристам обзор всего происходящего. В нужный момент двигатель ракеты был выключен и она отделилась от пассажирской капсулы. Пассажиры продолжили подниматься вверх, в то время как аппарат New Shepard отправился обратно на Землю и без особых проблем совершил спуск.После запуска пассажиров в космос, ракета New Shepard успешно села на ЗемлюПосле этого началась самая интересная для пассажиров часть. Они поднялись на высоту более 100 километров на Землей и тем самым преодолели линию Кармана — границу между планетой и космосом. На протяжении 3 минут они пребывали в невесомости, то есть отстегнули ремни безопасности и «поплавали» внутри капсулы. После этого пассажирский модуль начал снижение при помощи парашюта, а на высоте примерно 100 метров над поверхностью Земли включил двигатели и совершил мягкую посадку.Члены экипажа выходят из капсулы после успешной посадки. Все целые и невредимыеДля тех кто пропустил, вот запись трансляцииВидео с борта капсулы от Джеффа БезосаМиллиардеры в космосеТеперь все официально — глава компании Blue Origin Джефф Безос стал вторым миллиардером, который побывал в космосе. Неделю назад его опередил глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Только вот некоторые люди не считают его полет достойным слова «космический», потому что летательный аппарат VSS Unity поднялся только на 80-километровую высоту. Он не долетел до линии Кармана, поэтому прошедшее событие не было воспринято так же ярко, как сегодняшнее.Ричард Брэнсон в космосеИнтересный факт: талисманом компании Blue Origin является черепаха. Это отсылка сказке, где во время гонки скромная черепаха оказывается быстрее хвастливого зайца. Для справки, Джефф Безос основал свою компанию в далеком 2000 году и все это время стремился создать финальную версию ракеты New Shepard. Другие интересную информацию на тему науки и космоса можно найти в нашем Telegram-каналеРанее я уже рассказывал, насколько сильно Джефф Безос хотел побывать в космосе. В определенный момент некоторые журналисты даже заметили, что предприниматель обрел очень спортивное телосложение. Так что к сегодняшнему полету он явно готовился очень давно и наконец-то осуществил свою мечту.

