Акулы не нападают на людей, а просто «изучают» своими острыми зубами

Ученые утверждают что акулы не кровожадные, а просто любопытные существаМногие люди представляют себе акул как огромных, зубастых и кровожадных хищников. Но ученые уверены, что эти морские обитатели — обыкновенные животные, которые приплывают к людям только из-за своего любопытства. Каждый год в мире регистрируется всего лишь около 100 нападений акул на человека, причем только несколько из них заканчиваются смертью. Для сравнения, в автомобильных авариях ежегодно погибает более 1 миллиона человек, то есть вероятность быть убитым акулой ничтожно мала. Чтобы избавить акул от плохой репутации, недавно власти Австралии призвали политиков и журналистов отказаться от негативного выражения «нападение акулы» и заменить его словами «столкновение», «взаимодействие» или просто «укус». Давайте выясним, действительно ли опасность акул преувеличена и насколько они достойны восстановления репутации?Статистика нападений акулПо данным Флоридского музея естественной истории, в 2020 году во всем мире было зафиксировано всего лишь 129 случаев столкновения акул и людей. Исследователи отметили, что им удалось выявить 57 неспровоцированных и 39 спровоцированных нападений:неспровоцированными нападениями называются случаи, когда хищник атакует человека в естественной среде своего обитания, без какой-либо провокации со стороны;спровоцированными нападениями называются случаи, когда человек каким-то образом вмешивается в жизнь акул. Например, иногда смелые дайверы пытаются прикоснуться к хищникам.Отчеты гласят, что в прошлом году акулы 6 раз атаковали лодки, а один раз хищник напал на водолаза в общественном аквариуме. Не исключено, что столкновений акул и людей было больше — исследователи не могли полноценно работать из-за пандемии коронавируса, поэтому они могли упустить некоторые случаи.Обычно акулы нападают только если их спровоцироватьНасколько опасны акулы?Исходя из статистики можно сделать вывод, что акулы не такие уж и страшные, как считается. Об этом говорится и в издании Sydney Morning Herald, которое и рассказало о восстановлении репутации морских хищников. Ученые много раз наблюдали за акулами при помощи летательных аппаратов и замечали, что они часто плавают рядом с людьми. Но при этом, если их никто не провоцирует, акулы никого не трогают. Бывают случаи, когда они подплывают к людям слишком близко и кусают их, но это не связано с их кровожадностью. По словам исследователя Натана Харта (Nathan Hart), им просто интересно посмотреть на людей, но «построгать» их они могут только зубами.У акул нет рук, поэтому, если они хотят что-то исследовать, они пробуют это. Акулы съедают людей очень редко, — объяснил Натан Харт.Таким образом получается, что плохая репутация акул совершенно несправедлива. До 1930 года столкновения акул и людей освещались в СМИ просто как «несчастные случаи». Но потом хирург Виктор Коплесон (Victor Coppleson) начал употреблять словосочетание «нападение акулы» и оно прочно засело в головах людей. И этот стереотип актуален даже по сей день, из-за чего многие люди боятся ходить на пляжи и относятся к акулам враждебно. Если в будущем из-за этой глупости на акул будет объявлена охота, они могут полностью вымереть. А ведь эти создания очень важны для равновесия в дикой природе: они не дают некоторым животным слишком сильно размножаться, да и сами являются пищей для более крупных хищников вроде косаток.Нападение косатки на акулуЧитайте также: Когда акулы начали нападать на людей?Случаи нападения акул на людейПри всем этом, акулы на людей все-таки нападают, хоть и не так часто. Один из самых крупных случаев нападений акул на людей произошел в 1945 году, после крушения американского крейсера «Индианаполис». Корабль был атакован торпедами и всего за 12 минут ушел под воду. На борту находилось 1195 военных: около 300 из них утонули, а все остальные подверглись переохлаждению, обезвоживанию, отравлению морской водой, галлюцинациям и нападениям со стороны акул. Сначала морские хищники поедали трупы утонувших людей, но потом переключились и на живых. Считается, что в результате этого несчастного случая погибло более 100 человек — это самое массовое нападение акул. Выжившие 316 человек были спасены только спустя 5 дней с момента крушения.Про этот случай в 2016 году был снят фильм «Крейсер» с Николасом КейджемВ 2019 году я писал большой материал о 10 самых опасных акулах, которые убивают людей. Исходя из всего написанного выше, думаю, пора попросить прощения у морских хищников — они не нападают на людей, а просто «интересуются» ими.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочется узнать ваше мнение: согласны ли вы со словами ученых? Своим мнением делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru