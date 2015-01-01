Алкоголь – причина развития онкологических заболеваний

Веселые посиделки в баре каждую пятницу могут закончиться развитием раковой опухоли. Так стоит ли игра свеч?Ну что, поговорим об алкоголе? Несмотря на то, что многих любителей хмельных и винных напитков эта новость, вероятно, расстроит, игнорировать результаты нового исследования вряд ли стоит. Проанализировав данные за последнее десятилетие, международная команда исследователей пришла к выводу, что алкоголь является виновником развития по меньшей мере 740 000 раковых опухолей – и это только в 2020 году. Результаты работы предполагают, что более 4% раковых заболеваний связаны с потреблением алкогольных напитков и, следовательно, полностью предотвратимы. Более того, работа указывает на важные различия по регионам и полу: три из четырех случаев рака, вызванных алкоголем, наблюдались у мужчин, а наиболее пострадавшими районами планеты являются Дальний Восток, Центральная и Восточная Европа. Например, в Монголии алкоголь является причиной 10% опухолей, в Румынии – 7%, а в Китае и России – 6%. В Испании, как пишут авторы научной работы, алкогольные напитки послужили причиной развития в 4,4% случаев, диагностированных в 2020 году, что в общей сложности составляет около 11 600 заболеваний. Так что если вы задумывались об отказе от алкоголя, самое время это сделать.Почему мы любим алкоголь?Споры о пользе и вреде алкоголя появились не вчера. Да и как тут поспоришь, когда практически каждое важное событие в жизни человека сопровождается бокальчиком-другим? К тому же, не только люди не прочь побаловаться спиртным. Так, в ходе одного занятного исследования, ученые отобрали восемь паукообразных обезьян коат Жоффруа (Ateles geoffroyi) и угостили их фруктами с различным содержанием этанола (от 0,5 до 3 процентов). В качестве альтернативы животным предложили обычную воду. Результаты эксперимента показали, что паукообразные обезьяны необычайно восприимчивы ко вкусу этанола.«Мы также обнаружили, что они предпочитают спирт, когда он представлен в естественных концентрациях, присутствующих в ферментированных фруктах», – слова профессора Матиаса Ласка, приводит National Geographic.Интересно, что еще в 2000 году ученый из Калифорнийского университета в Беркли Роберт Дадли выдвинул гипотезу, согласно которой животные, что питаются фруктами, неизбежно употребляют алкоголь. Так как спелые фрукты начинают бродить и гнить из-за дрожжей, которые размножаются и внутри и на поверхности плодов, многие животные знакомы с этим природным этанолом и лакомятся им с удовольствием.Результаты ранее проведенных исследований показали, что Международная группа ученых выяснила, что среди обезьян, как и среди людей, встречаются любители выпить.Читайте также: Нахрюкались: алкоголь делает свиней счастливее, а их мясо — вкуснееИсследователи отмечают, что спелые плоды на деревьях содержат примерно 0,6% этанола; плоды, которые упали на землю – до 0,9%, а в упавших и перезрелых плодах содержится целых 4,5% спирта. Более того, алкоголь составлял неотъемлемую часть рациона приматов на протяжении миллионов лет.Как ранее писал мой коллега Александр Богданов, археологи обнаружили свидетельства того, что пиво варили 13 000 (!) лет назад на территории, где сейчас расположен Израиль. Отметим, что запах этанола позволяет животным находить сладкие лакомства, а сам по себе спирт был для них источником энергии и залогом здорового аппетита.Пить или не пить?Итак, если алкоголь помог нашим предкам эволюционировать, то почему вокруг столько разговоров о его вреде? Если раньше ответить на этот вопрос было несколько затруднительно, то сегодня массивы научных исследований свидетельствуют о том, что даже легкое или умеренное употребление алкоголя связано с развитием серьезных проблем со здоровьем, в том числе со значительно более высоким риском развития нескольких видов рака.Они включают рак молочной железы, толстой кишки и полости рта. Среди тех, кто употреблял до двух алкогольных напитков в день, случаи развития рака составляли 1 из 7 в 2020 году.Алкоголь и крепкое здоровье, похоже, не совместимы.«Любое употребление алкоголя сопряжено с риском», – сказал соавтор исследования доктор Юрген Рем, старший научный сотрудник Института исследований политики в области психического здоровья. «А при раке, связанном с алкоголем, все уровни потребления связаны с определенным риском. Например, каждый стандартный бокал вина в день связан с повышением риска развития рака молочной железы у женщин на 6%«.Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваемости (ЦКЗ), алкоголь повышает риск развития рака из-за химического вещества под названием ацетальдегид. Сего помощью наше тело расщепляет алкоголь, что может повредить ДНК и помешать организму восстановить повреждения. «Повреждение ДНК может привести к тому, что клетка выйдет из-под контроля, запустив процессы, приводящие к развитию опухоли», – пишут исследователи.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? 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Эти вредные химические побочные продукты могут повредить ДНК и клеточные белки. Процесс расщепления алкоголя также может помешать пищеварительной системе сосредоточиться на поглощении важных питательных веществ, что со временем может привести к другим проблемам со здоровьем.Некоторые исследования даже предположили, что безопасного количества алкоголя не существует, поскольку любое количество алкоголя может увеличить риск таких проблем со здоровьем, как заболевания печени и инсульт, а также рак. И все же, согласно имеющимся данным, умеренность является более безопасным подходом, чем привычное употребление более двух ежедневных порций алкоголя.Нет ничего страшного в том, чтобы отказаться от алкоголя.Рискованное употребление алкоголя (от двух до шести напитков в день) связано с вдвое большим числом случаев рака, чем умеренное употребление алкоголя. А злоупотребление алкоголем является причиной практически половины всех случаев в 2020 году. В общей сложности алкоголь послужил причиной развития рака в 346 400 случаях.Читайте также: Польза сухого вина — 5 поразительных фактовГеография и половые различияМужчины по-прежнему составляют большинство случаев рака, связанных с алкоголем. Исследователи также обнаружили, что у мужчин значительно чаще, чем у женщин, развивается рак, связанный с алкоголем, что составляет 77% всех новых случаев, 568 700 во всем мире. Предыдущие исследования ЦКЗ показали, что мужчины чаще, чем женщины, употребляют алкоголь впервые и также более склонны к пьянству и расстройствам, связанным с употреблением спиртного.«Однако более свежие данные свидетельствуют о том, что женщины начинают сокращать разрыв в потреблении алкогольных напитков, что может привести к увеличению роста раковых заболеваний у женщин в следующем десятилетии», – пишут исследователи.В ходе работы также были использовали данные о воздействии алкоголя практически на каждую страну мира. Данные включали опросы и данные о продажах спиртных напитков. В результате они были объединены с самыми последними оценками относительного риска развития рака, основанными на уровне потребления.В следующий раз перед тем как выпить стаканчик-другой задумайтесь, стоит ли оно того.Это интересно: Что произойдет с организмом за месяц, если перестать пить алкоголь?При этом важно отметить, что исследования о связи между легким и умеренным употреблением алкоголя и раком также являются относительно новыми. Государственная политика большинства стран мира, к сожалению, не отражает степень риска развития рака.«Как эпидемиолог, я бы рекомендовал повысить налоги, чтобы полностью отразить бремя болезней, связанных с алкоголем», – сообщили исследователи в пресс-релизе работы. «Наряду с ограничением физической доступности и сбыта алкоголя, контроль цен признается высокоэффективными и экономически эффективными мерами по снижению вреда, связанного с алкоголем».Отмечу также, что имеющиеся на сегодня данные о продажах спиртных напитков показывают, что все люди старше 15 лет потребляют в среднем один алкогольный напиток в день. Но поскольку пьет только половину взрослых, это предполагает, что настоящие пьющие потребляют, по крайней мере, два напитка в день, объясняет исследователь Эми Джастис из Йельского университета в статье, сопровождающей исследование в The Lancet Oncology.Умеренное потребление алкоголя не снижает риск развития рака.Этого количества, все же, достаточно, чтобы риск развития рака значительно увеличился, точно также как и риск развития многих других состояний, связанных с потреблением алкоголя. Например, ряд сердечно-сосудистых заболеваний, психический заболевания и заболеваний печени.Вам будет интересно: Лечение рака мРНК вакцинами поможет при агрессивных формах онкологииЕдинственной хорошей новостью во всей этой истории является то, что доля раковых заболеваний, вызванных алкогольными напитками, в будущем будет сокращаться. Об этом свидетельствую результаты других аналогичных исследований. Но радоваться мало – пока что потребление алкоголя в нашей стране остается высоким, а значит, как можно больше людей должны задуматься об отказе от алкоголя.

Источник: hi-news.ru