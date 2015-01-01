Знали, что ракеты в России существовали уже 200 лет назад?

Первые ракеты, конечно, выглядели не так, но существовали они давно.Когда мы говорим про ракеты, часть людей вспоминает про космические путешествия, а кто-то — про военные действия. Тем более, что в новостях, к сожалению, хватает упоминания о последних. При этом многие воспринимают ракеты как современное высокотехнологичное оружие, которое появилось совсем недавно. В лучшем случае простые люди вспомнят Вернера фон Брауна, который во времена Второй мировой войны активно работал над ракетами. Он был фанатом космоса, последователем К. Циолковского и, как утверждается, не очень был рад заниматься оружием. Есть даже историческое утверждение о том, что после запуска первой ракеты он сказал, что ”она была прекрасна, но упала не на ту планету”. Тем не менее, ракеты запускали за десятки лет до него. Пусть они и напоминали современные лишь отдаленно, но факт остается фактом. Это не самый новый тип оружия, который применяется в современном мире. А еще, на 50 лет от него просто отказались, но позже вернулись к нему. Но почему?Когда появились первые ракетыПрочитав вступление, многие могут предположить, что ракеты появились если не в сороковые годы прошлого века, то лет на 10 раньше. А может быть 20? А может 40 или 50? Точно нет! Первое применение того, что можно назвать ракетами, было еще в 1827 году, то есть почти 200 лет назад.Произошло это в годы войны на Кавказе, которая не так сильно врезалась в историю, как мировые войны, война с Наполеоном, Крымская война, Столетняя война и другие конфликты разной степени интенсивности.Кавказская война и так была кровопролитной, так еще и там применили ракеты.Хотя, если копнуть в рукописи и исторические документы немного поглубже, то можно узнать, что и это не было первым запуском ракет. Что-то подобное применялось еще в Китае. Представители Поднебесной пользовались летающими бомбами, которые делали из бумаги или стеблей бамбука задолго до того, как подобное оружие начало массово применяться в военном деле.Чем отличаются крылатые и баллистические ракеты и какие они ещё бывают?Где применялись первые ракетыРакеты того времени использовались не для разрушения сами по себе, а скорее для подачи сигналов и обороны от конной армии. Взрывы не были сильными и не могли причинить серьезного вреда людям и лошадям, но животные пугались ярких вспышек, и это сильно мешало наступлению. А еще подобные ракеты применялись для развлечения, являясь первыми прародителями фейерверков.По сути, фейерверк это тоже ракета.Все это происходило еще в пятнадцатом веке, а в семнадцатом веке в России начали массово заниматься разработкой и принятием на вооружение подобных технологий. Даже есть данные о том, что в 1607 году был написан документ под названием ”Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной науки”. Первое заведение, которое занималось производством и разработкой новых типов пороха и систем самих ракет, появилось в России в 1680-ом году.Петр I и создание ракетВстречается даже информация о том, что в данном ракетном заведении проходил обучение Петр I. Сообщается, что он изучал образцы иностранных ракет и предлагал свое видение этого типа вооружений. Даже утверждается, что он принимал участие в создании некоторых ракет, которые стояли на вооружении российской армии еще больше сотни лет. Впрочем, как уже было сказано выше, в те времена ракеты были не настолько хорошими, чтобы применять их в бою. Зато для развлечений они использовались регулярно, хотя и стоили очень дорого.Самый быстрый самолет в мире и его конкуренты. С какой скоростью они летают.Настоящий прорыв в применения ракет и их переход от применения в сигнальных и развлекательных целях наступил, когда за дело взялись англичане. Точкой отсчета можно считать 1799 год. Именно тогда в битве за Индийский город Серингапатам представители короны поняли, что это может быть серьезным оружием. В Индии уже были ракеты с металлическими и деревянными корпусами, которые несли в себе около 5 килограмм взрывчатого вещества.Осада Серингапатама останется в истории как минимум благодаря появлению ракет.Кто сделал первую боевую ракетуНесмотря на победу в том сражении, англичане решили, что им срочно нужно придумать ответ и на это им потребовалось всего несколько лет. Уже начиная с 1805 года Уильям Конгрив начал массовое производство ракет. Самыми большими из них были 32-фунтовые, а летали они на расстояние до 3 километров. Сейчас это кажется ничтожно малым, но в то время около трех сотен таких ракет позволили за пару дней спалить Копенгаген во время обстрела.История ракет развивалась стремительно. Если после сражения в Индии только англичане увидели потенциал ракет, как нового типа оружия, то после обстрела Копенгагена это понял весь мир и в том числе Россия. В 1811 году в страну привезли образцы английских ракет и поручили М.И. Картмазову разобраться в том, как они работают и как можно сделать что-то подобное. За несколько лет получилось создать ракеты с дальностью полета до 2,5 километров, но на вооружение они так и не встали.Так рисовали М.И. Картмазова — прародителя российского ракетостроения.Ракеты ЗасядькоКуда интереснее оказались образцы генерала А.Д. Засядько, который даже продал собственное имение, чтобы в частном порядке заниматься разработками. В итоге именно его ракеты оказались наиболее интересными. Они имели калибр от 2 до 4 дюймов, боковой стабилизатор и могли преодолевать расстояние до 2,7 километра. Кроме этого, Александр Дмитриевич разработал пусковую установку на 6 ракет, что существенно увеличивало скорость стрельбы.Создатель ракетной установки и его творение.Несмотря на то, что А.Д. Засядько создал отличные ракеты и хорошо провел демонстрацию, это не помогло ему быстро начать продавать свою продукцию. Только в 1827 году он смог начать производство и выпустить первые 3000 ракет. Они и применялись в войне на Кавказе, о которой я говорил в начале. Так же это заставило командованию армии создать отдельный вид войск, так как специфика работы с новым оружием сильно отличалась от работы со стрелковым оружием. Это не только умение пользоваться пусковыми установками, но и совершенно новая тактика ведения боя.История самого известного самолета в мире и почему Конкорд больше не летает.Где в первый раз применили много ракетЕстественно, что на этом применение ракет не закончилось, а только началось. Настоящим полигоном для проверки применения нового оружия стала одна из русско-турецких войн, шедшая с 1828 по 1829 год. Только за год сражений артиллерия Российской Империи выпустила по противнику больше 10 000 ракет. Тогда же их научились запускать не только с земли. Пусковые установки монтировали на корабли и паромы. Автором подобной инновации является генерал К.А. Шильдер.Первые образцы ракет требовали существенных доработок. Они были не очень точными, уступая даже пушкам, часто взрывались при запуске, имели тяжелые пусковые установки и весили довольно много. Все это мешало им распространяться, но работы велись и занимался этим все тот же генерал К.А. Шильдер. Но самым большим и серьезным его достижением была установка ракетного оружия на подводные лодки, об истории которых я рассказывал в отдельной статье. Вот только технологии были слабоваты для реализации его идей, но перспективы у них были.Генерал К.А. Шильдер предложил запускать ракеты не только с земли, но так же с кораблей и даже подводных лодок.Благодаря улучшению ракет, к середине 19 века удалось добиться увеличения дальности до 4 км и увеличения точности, а скорость стрельбы выросла до 6 выстрелов в минуту. Это был отличный результат для того времени. В результате с 1845 по 1850 год было собрано почти 50 000 единиц этого типа вооружения. При этом производство состояло всего из 30 рабочих.Естественно, для того, чтобы достичь чего-то существенного, надо было производить намного больше, ведь другие страны тоже не стояли на месте и работали над своими системами ведения огня. В частности полным ходом шла работа над орудиями с нарезным стволом, которые обеспечивали бы бОльшую дальность и точность стрельбы. На этом этапе работы проводил К.И. Константинов.Самая большая подводная лодка и история создания субмарин.Использование науки при создании ракетЕго подход сильно отличался от того, что демонстрировали изобретатели прошлого. Если М.И. Картмазов, А.Д. Засядько и К.А. Шильдер работали по факту, учась на своих ошибках и просто исправляя то, что плохо показало себя в испытаниях, К.И. Константинов применял именно научный подход.К.И. Константинов предложил подобные пусковые установки. Они существенно облегчали развертывание, ускоряли стрельбу и повышали ее точность.Он много работал с физикой, химией, баллистикой и другими науками, прежде чем делать опытный образец. В итоге появилось много разных ракет с калибром от 2 до 4 дюймов и с дальностью стрельбы от 1,3 до 4 километров. Они могли запускаться с переносных треног или с колесных установок. Ракеты можно даже было запускать из помещений, что по тем временам было большим новшеством. Все это было хорошо продемонстрировано во время Крымской войны.Впрочем, хоть ракеты Константинова и были хорошими, они все равно немного уступали французским в первую очередь по дальности. Но получив образцы ракет противника, инженер быстро смог доработать свои образцы и сделать так, чтобы они не уступали ракетам противника.В отличии от других исследователей и изобретателей К.И. Константинов полагался в основном на научные данные, а не на метод проб и ошибок.Как работает АЭС? Опасны ли атомные станции?Точность первых ракетГлавным преимуществом ракет К.И. Константинова была их высокая точность. На испытаниях было установлено, что отклонение от цели составляет всего 21 метр при стрельбе с расстояния двух километров. Для сравнения, аналогичный показатель у американских ракет Геля составлял 171 метр. Французские орудия тоже были довольно точными, но данных по ним не осталось.К 1854 году увеличилось и количество работников, которые принимали участие в сборе ракет. Их число достигло 120 человек и в год они выдавали уже около 20 000 ракет, которые стояли на вооружении в разных уголках Российской Империи. В частности их было много в Петербурге для защиты от потенциального нападения английского флота.Сейчас ракеты — это произведение искусства. Но по своей сути они мало отличают от того, что было 200 лет назад. Если интересно, подробнее о современных ракетах можно прочитать тут.Почему ракеты не применялись до второй мировой войныНесмотря не некоторый успех появление нарезной артиллерии существенно снизило эффективность довольно дорогих и сложных в эксплуатации ракет. В итоге они стояли на вооружении примерно до конца 19 века. Но и после этого наработки Константинова применялись при создании всего, что связано с баллистикой, и даже реактивных ракет, которые начали появляться в середине 20 века.Присоединяйтесь к нам в Telegram!Так история ракет была разбита на две части, и именно поэтому многие просто не знают, что подобные оружия были еще несколько веков назад. Мы привыкли к тому, что ракета — это что-то высокотехнологичное с кучей лампочек в блестящем корпусе, но в реальности это просто летающая бомба. Кстати, если интересно, в большой статье про ракеты я подробно рассказывал о том, как они работают, почему летают, как разгоняются до 20 000 километров в час и чем межконтинентальные отличаются от баллистических.

Источник: hi-news.ru