В поисках лекарства против COVID-19: израильские ученые, кажется, добились успеха

Тяжелое течение COVID-19 нередко приводит пациентов в реанимацию.Не знаю как вы, а я обожаю фильмы про вирусы и эпидемии. Если в них есть зомби, то что вообще может быть лучше? На самом деле далеко не все любят фильмы ужасов и уж тем более картины про страшные и заразные болезни. Интересно другое – любители фильмов про ходячих мертвецов, согласно результатам недавнего исследования, оказались лучше подготовлены к пандемии COVID-19. И вряд ли стоит этому удивляться. Я, например, постоянно представляю что буду делать когда мертвые восстанут из могил, а Центр по контролю заболеваемости США (ЦКЗ) недавно обновил специальную памятку на случай зомби апокалипсиса. Но если опустить шутки в стороны, то в такой публикации есть смысл – вымышленный зомби вирус отлично привлекает внимание публики, чем и пользуются ученые, рассказывая изумленным читателям правила поведения в чрезвычайной ситуации. К счастью, пока люди не кусают друг друга, а ученые уже изобрели безопасные и эффективные вакцины против нового коронавируса. Проблема заключается в том, что вакцина предотвращает заражение, а вот как такового лечения инфекции сегодня не существует – врачи в больницах лечат последствия COVID-19, но не саму болезнь. Но можно ли изобрести лекарство против ковида? Давайте разбираться.Избыточная смертность от COVID-19Согласно отчету Росстата, избыточная смертность в России по сравнению с нековидным 2019 годом за прошлый год составила без малого 430 тысяч человек. Согласно более детализированным данным департамента здравоохранения Москвы, практически вся избыточная смертность в стране связана с пандемией коронавируса, а это, на секундочку, 98–100% «избыточных смертей».Напомню, что избыточная смертность – это отклонение уровня смертности на какой-либо территории за определенный период от среднегодовых показателей. Как правило связана с эпидемиями или стихийными бедствиями.Избыточная смертность в России за 2020 год. Данные: РосстатЕсли быть совсем откровенной, то вся информация, которую мне удалось найти по этому вопросу вызывает ужас – по некоторым данным, избыточная смертность уже превысила 500 тысяч человек.Читайте также: Почему я – за обязательную вакцинацию?Вообще ситуация с COVID-19 в России сегодня – одна из худших в мире. Так, еще в апреле редакция The New York Times выяснила, что наша страна опередила страны Европы и США по показателю избыточной смертности. По данным издания, смертность в России в апреле-декабре 2020 года была на 28% больше (362 302 человека), чем обычно. Это ли не настоящая катастрофа?Чем опасен перенесенный COVID-19?Наши постоянные читатели наверняка знают о чудовищных последствиях перенесенного ковида. Говоря «чудовищные» я не преувеличиваю – результаты недавнего большого исследования показали, что COVID-19 очень часто приводит к осложнениям на почки, легкие и сердце у молодых пациентов. Как пишет BBC со ссылкой на исследование, «коронавирус с большой вероятностью может серьезно подорвать здоровье в любом возрасте, а не только у пожилого человека».Исследователи подсчитали, что осложения на почки и другие органы возникают у 40% пациентов ковидных отделений британских больниц в возрасте до 50 лет.В ходе работы были изучены истории болезни 73 тысяч пациентов британских больниц. Полученные результаты показали, что осложнения на легкие, почки и другие органы возникают у четырех из десяти заболевших COVID-19 в возрастной группе от 19 до 49 лет.Лечение ковида в больницах может занимать много времени, особенно когда дело доходит до подключения к аппаратам ИВЛ.«Суть в том, что ковид – это болезнь не только пожилых и слабых. Эти данные подтверждают, что даже молодые люди, попавшие с коронавирусом в больницу, страдают от осложнений, многие из которых требуют дальнейшего наблюдения и потенциально лечения», – говорит руководитель исследования профессор Калум Семпл.Если и эти данные кажутся вам неубедительными, то вот история пострашнее – коронавирус поражает мозг. Причем очень изощренным способом – результаты проведенных исследований показали, что вирус способствует исчезновению в мозге серого вещества с течением времени, а мозг людей, умерших от COVID-19 поразительно похож на мозг тех, кто умер от болезни Альцгеймера и Паркинсона.Вывод простой – вакцинируйтесь. Ну а если сомневаетесь, читайте наш подробный материал о прививках против коронавируса и будьте здоровы!Чем лечат COVID-19?Важно отметить, что те, кто сегодня находится в больничных и реанимационных палатах – это непривитые пациенты. Все имеющиеся на сегодняшний день вакцины против COVID-19, в том числе российский «Спутник», действуют на опережение не позволяя заболеть. В случаях, если привитые заболевают (а такие случаи известны), болезнь протекает в легкой форме и не приводит к госпитализации и подключению к аппаратам ИВЛ. Но как в больницах лечат таких пациентов?Методика лечения коронавируса регламентируется Временными методическими рекомендациями Минздрава России. Документ регулярно обновляется с учетом новых исследований и практики применения лекарств — последняя, 11-я версия вышла в начале мая.На сегодняшний день существует ряд препаратов, которые врачи используют в борьбе с коронавирусом.Это интересно: Насколько опасен новый штамм коронавируса Дельта Плюс?Согласно методическим рекомендациям, основным подходом к терапии COVID-19 «должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, ОРДС, сепсиса». Интересно, что специалисты выделяют ряд препаратов, среди которых фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа.Что же до рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то в обновленных в январе рекомендациях указано, что пациентов следует помещать в положение лежа на животе (прон-позиция) в состоянии бодрствования. Это необходимо, чтобы чтобы улучшить приток кислорода.«Другие нововведения в руководстве заключаются в том, что пациенты с COVID-19 в домашних условиях должны иметь возможность использовать пульсоксиметрию, которая измеряет уровень кислорода, чтобы вы могли определить, ухудшается ли состояние в домашних условиях и не лучше ли получить лечение в больнице», — также сообщают специалисты.Лечение любой новой болезни сопряжено с трудностями.Также ВОЗ рекомендует использование антикоагулянтов в небольших дозах, чтобы предотвратить образование тромбов в кровеносных сосудах. Что же лекарственных препаратов, то свою эффективность доказал дексаметазон – это единственный на сегодняшний день препарат против коронавируса, эффективность которого признана экспертами ВОЗ.Хотите всегда быть в курсе ситуации с COVID-19 в России и в мире? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Дексаметазон относится к группе кортикостероидов и значительно снижает смертность среди пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Однако, назначают препарат только больным с тяжелым течением болезни (симптомы, включающие высокую температуру, сохраняются больше семи дней) чтобы предотвратить цитокоиновый шторм – неконтролируемую атаку иммунной системы на организм.Отмечу, что кортикостероиды широко применяются в лечение ковида, однако без побочных не обходится – так, в Индии, пациенты, перенесшие коронавирус и прошедшие лечение кортикостероидами, заболевают мукоромикозом или «черной плесенью». Это происходит из-за ослабления иммунной системы.Прорыв израильских ученыхДолгожданный успех, и, возможно, прорыв в лечении новой коронавирусной инфекции пришел из Израиля. Как сообщает The Times of Israel, сразу три препарата показали «почти 100% успех» в борьбе с инфекцией. Если лекарства пройдут клинические испытания на больных COVID-19, они также, вероятно, окажутся эффективными для новых вариантов, поскольку нацелены на белки, которые практически не меняются между мутациями.Три препарата, которые имеют хорошие перспективы в качестве лечения COVID-19, по словам ученых, продемонстрировали высокую способность бороться с вирусом в лабораторных тестах. В ходе работы исследователи поместили вещества с живым SARS‑CoV‑2 и человеческими клетками in vitro. Результаты «показали, что препараты могут защитить клетки от нападения вируса с эффективностью, близкой к 100%, а это означает, что почти 100% клеток выжили, несмотря на заражение вирусом», — пишут исследователи.Части коронавируса SARS-CoV-2.Интересно, что в ходе исследования было проверено более 3000 лекарств. Подобный подход может обеспечить быстрый поиск методов лечения, поскольку лекарства уже были опробованы и протестированы. С полным текстом научной работы можно ознакомиться здесь.«У нас есть вакцина, но мы не должны почивать на лаврах, и я хотел бы, чтобы эти препараты стали частью арсенала, который мы используем для борьбы с коронавирусом», – говорят ученые.Вам будет интересно: Первое лекарство для лечения коронавируса станет доступно в 2023 годуНовые препараты против CОVID-19Рассматриваемыми в исследовании препаратами стали – дарапладиб, которым в настоящее время лечат атеросклероз; лекарство от рака Флуматиниб; и лекарство от ВИЧ — все эти препарата не нацелены на спайковый белок коронавируса. Скорее, они нацелены на один из двух других белков: белок оболочки и белок 3a.Эти белки — особенно белок оболочки — практически не изменяются между вариантами и даже между заболеваниями из семейства коронавирусов. Таким образом, препараты, нацеленные на них, скорее всего, окажутся эффективными, несмотря на мутации.Белок оболочки коронавируса, один из двух белков, на которые нацелены ученые Еврейского университета с помощью препаратов, которые они протестировали в своей лаборатории (любезно предоставлено Еврейским университетом).Авторы научной работы также отмечают, что белок оболочки вируса SARS‑CoV‑2 примерно на 95% идентичен белку оболочки первой вспышки атипичной пневмонии 2003 года, в то время как спайковый белок идентичен менее чем на 80%.«Это означает, что если бы у нас был препарат, нацеленный на белок оболочки, который лечил бы вспышку атипичной пневмонии, есть большая вероятность, что нам на самом деле не пришлось бы переносить эту пандемию», – говорит профессор Аркин из Еврейского университета.Отмечу, что до сих пор белок оболочки коронавируса не рассматривался в качестве многообещающей мишени для лекарств. Но команда Аркина определила его как класс белков, расположенных в мембранах всех организмов, которые благодаря своей структуре особенно хорошо реагируют на лекарства. Именно это качество используется для лечения высокого артериальной гипертензии, стенокардии и многих других состояний.Еще больше интересных статей о том, как человечество боролось с вирусами, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!В общем и целом, открытие израильских ученых, если будет подтверждено другими независимыми исследовательскими группами, может действительно положить конец пандемии. Так что будем очень сильно на это надеяться. Будьте здоровы!

Источник: hi-news.ru