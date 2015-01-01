На Земле найдено место, где не живут даже бактерии

Самое безжизненное место находится в АнтарктидеЗемля — единственная известная науке планета, где существует жизнь. Даже в самых неблагоприятных для проживания местах можно найти процветающие группировки бактерий. Например, в жерлах горячих вулканов и глубинах океанов легко встретить экстремофилов, которые приспособлены к жизни в самых суровых местах. Но недавно группа микробиологов во главе с исследователем Ноем Фирером (Noah Fierer) нашла на Земле место, где сконцентрированы сразу несколько сложных условий окружающей среды: низкая температура воздуха и влажность, а также высокая соленость. Ученые изучили взятые в этом месте пробы грунта и пришли к выводу, что в настолько суровом месте не могут выжить даже самые стойкие бактерии. Давайте выясним, о какой точке нашей планеты идет речь и почему наличие небольшого клочка земли без какой-либо жизни — это очень тревожная новость для любителей космоса?Самое суровое место на ЗемлеО проведенном микробиологами исследовании и его результатах было рассказано в издании Science News. В поисках самого безжизненного места на Земле ученые отправились в Антарктиду. И это был вполне очевидный выбор, потому что в этом обледенелом месте шансы обнаружить процветающую жизнь в любом случае крайне малы. Конечно, там есть различные микробы и некоторые из них даже имеют признаки инопланетных созданий, но их все равно очень мало в сравнении со всей остальной живностью на нашей планете.Ной Фирер — крутой микробиолог. Ранее он и его команда выяснили, что в домашней пыли живет 9 тысяч видов микробовСамым безжизненным местом в Антарктиде оказался ледник Шеклтона. Ледник длиной более 96 километров был открыт в ходе антарктической экспедиции 1939—1941 года. Он получил свое название в честь Эрнеста Шеклтона, который известен как англо-ирландский исследователь Антарктики. На этом леднике каким-то образом сконцентрировались три самых неблагоприятных условий для жизни: холод, сухость и высокая соленость. По словам исследователя Ника Драгоне (Nick Dragone), сочетание сразу нескольких неблагоприятных условий окружающей среды усложняют жизнь сильнее, чем каждый в одиночку.Ледник Шеклтона с высоты птичьего полетаВ ходе научной работы исследователи взяли около 200 проб поверхности ледника Шеклтона. В большинстве из них они смогли найти и даже идентифицировать разные виды бактерий, но 20% проб были абсолютно пусты. Кто-то может сказать, что ученые явно преувеличивают, называя этот ледник самым безжизненным местом на Земле. Но настолько низкой концентрации живых организмов действительно нет — по крайней мере, ученые более опустошенного места пока не нашли.Читайте также: В Антарктиде обнаружен существо, которое пережило 30 ледниковых периодовПоиск жизни в космосеЕсли вы мечтаете о том, что когда-нибудь ученые объявят об открытии инопланетной жизни, обнаружение безжизненного места на Земле — это плохая новость для вас. Дело в том, что ученые в ближайшее время даже не надеются обнаружить в космосе «зеленых человечков». Надежда есть только на то, что в грунте Марса или другой близкой к нам планеты будут найдены микроскопические существа. На данный момент поиском жизни на Красной планете занимаются марсоход Perseverance и китайский исследовательский аппарат «Чжужун».Как вы думаете, сможет ли Perseverance найти жизнь на Марсе? Свое мнение пишите в комментариях или нашем Telegram-чатеЕсли даже в земных «суровых условиях» не существует бактерий, стоит ли надеяться на обнаружение жизни на Марсе? Условия на большей части планеты гораздо хуже, чем в упомянутом выше леднике Шеклтона. Поверхность Марса содержит еще больше солей, вдобавок к которым есть и другие опасные для существования жизни вещества. Надежда есть только на то, что на Марсе существуют неизвестные науке бактерии или другие формы жизни, которые приспособлены к настолько суровой окружающей среде. Ну или мы просто найдем там следы уже давно вымерших животных — есть причины считать, что когда-то давно Марс был хорошим местом для жизни.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Но давайте посмотрим на возможность существования жизни на Марсе с другой стороны. Действительно, эту планету невозможно назвать гостеприимной — если отправить туда людей или животных без специального оборудования, они очень быстро умрут. Но ведь на Марсе есть и явные признаки существования чего-то живого. Недавно Марсоход «Кьюриосити» обнаружил примерное местоположение источника метана. Этот газ обычно производят микробы, так что шансы на обнаружение жизни все-таки есть. Подробнее о метане на Марсе можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru