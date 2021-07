Как запрограммировать ассистента и заработать на этом

Голосовые ассистенты — наше будущее.Помните, как 10 лет назад мы видели в кино разговор человека с компьютером и думали, что это далекое будущее. Сейчас это может позволит себе буквально каждый, например, купив небольшую колонку за 4000-6000 рублей. В ней будет голосовой ассистент, который сможет отвечать на вопросы, выполнять команды и даже по-своему, поддерживать разговор. Это ли не фантастика? Но, более того, даже программировать такие системы стало настолько просто, что сделать это можно, даже не имея специальных навыков. Чтобы доказать это, а заодно и улучшить свой продукт, Mail.ru Group подготовила чемпионат, в котором простые люди смогут проявить себя, показав, как они умеют придумывать навыки для голосовых ассистентов. Специальных знаний для этого не требуется, а на то, чтобы что-то создать, будет довольно много времени. Самое приятное, что участвовать в чемпионате может любой желающий.Программирование голосовых ассистентовЕсли вы хотите принять участие в чемпионате, вам надо будет зарегистрироваться. Регистрация на первый раунд стартовала 22 июля 2021 года на платформе All Cups. Суть заключается в разработке навыков для голосового ассистента, входящего в экосистему сервисов VK, Маруси.All Cups - международная платформа для проведения онлайн-соревнований, которая была создана Mair.ru Group. Она уже организовала более 60 соревнований, собравших 300 000 участников из 130 стран мира.Как можно создать навыки для голосового ассистентаСамое приятное, что участвовать в чемпионате может любой желающий. По сути, все, что требуется, это придумать сценарий использования и создать для него специальный навык. Делать это можно как с нуля, так и воспользовавшись конструктором навыков.Чемпионат Marusia Skill Lab будет проходить в формате тематических раундов. Они будут проводиться каждые два месяца, а разработчикам предложат создавать голосовые навыки для решения различных задач. Они могут быть самыми разными — например, помощь людям с ограниченными возможностями, обучение детей или некоторые другие.Программировать ассистентов сейчас можно уже без специальных навыков.Как будут определять победителейДля того, чтобы выявить победителей, их работы будут оцениваться по четырем критериям — оригинальность, масштабируемость, полезность и проработанность. При этом никто не запрещает одному участнику предлагать несколько работ. Он может придумать и реализовать несколько навыков, каждый из которых будет способен сделать его победителем.Естественно, победители будут награждены призами. В каждом раунде автор лучшего навыка получит 100 000 рублей и умную колонку Капсула. Обладатель второго места получит 50 000 рублей и умную колонку Капсула Мини. Третье место будет вознаграждено умной колонкой Капсула Мини и 50 000 рублей на облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions.Голосовые ассистенты нужны для того, чтобы делать нашу жизнь проще.Навыки, которые не заняли призовые места, все равно попадут в каталог Марси, а те, что расположатся на первом, втором и третьем местах, получат дополнительное продвижение.Мы вышли на рынок с Марусей относительно недавно, а сегодня она важная часть экосистемы VK и живет не только в собственных iOS и Android-приложениях, в двух умных колонках (Капсула и Капсула Мини), но и в приложениях Почта Mail.ru, ВКонтакте и браузере Atom. Мы постоянно развиваем нашего голосового помощника, делая его умнее, функциональнее и интереснее для пользователей. По итогам чемпионата Marusia Skill Lab мы рассчитываем пополнить каталог Маруси оригинальными скилами в разных сферах — прокомментировал проведение чемпионата Алексей Фивинцев, менеджер продукта в Mail.ru Group.То есть, как видим, проведение чемпионата принесет пользу не только победителю или создателям Маруси, но и всем пользователям голосовых ассистентов. Более того, попробовавшие свои силы участники смогут сами пользоваться теми скилами, которые они придумали. То есть, можно сказать, что победителями станет не тройка призеров, а все участники.Маруся в Капсуле и так уже умная, но после конкурса станет еще лучше.Что такое платформа All CupsЧто касается платформы проведения чемпионата All Cups, это тоже отличное решение для продвижения свежих идей, которые могут поступать от сторонних разработчиков или пользователей. Конечно, Стив Джобс говорил, что простые люди не знают, чего они хотят, но это относилось к глобальным решениям. Такое решение уже есть — голосовой ассистент. Ну, а что от него требовать, могут решать не только его создатели, но и простые пользователи. Сказанное относится ко всем чемпионатам, которые проводятся на платформе.Платформа All Cups универсальна и подходит для ИТ-соревнований любой направленности. Мы в Mail.ru Group развиваем направление чемпионата уже много лет, накопили большой опыт в этой области и применили его при создании All Cups. Любая компания может провести на платформе свой ИТ-чемпионат — и получить готовые работающие решения. — отметил Дмитрий Санников, СТО образовательных проектов Mail.ru Group и руководитель платформы All Cups.Приятно, что такие чемпионаты и конкурсы постепенно становятся обычным делом. Так мы получим много новых интересных продуктов. А уже совсем скоро станут доступны новые навыки Маруси. Кстати, я ее тестировал и понял, что она уже и так довольно хороша, но с новыми скилами станет еще лучше. А пока подумайте над этим. Может быть вы тоже готовы что-то предложить миру и побороться за главный приз?Принять участие в конкурсе

Источник: hi-news.ru