На МКС отправлен новый российский модуль «Наука». Он разрабатывался с 1995 года

Запуск модуля «Наука» на ракете-носителе «Протон-М»Корпорация «Роскосмос» успешно запустила в космос исследовательский модуль «Наука». Он станет частью российского сегмента Международной космической станции и будет использоваться для проведения научных экспериментов. Этот модуль планировалось отправить в космос 14 лет назад, но из-за многочисленных проблем запуск откладывался. И все это время российские космонавты были вынуждены проводить эксперименты «в проходах» между не предназначенных для научных опытов модулей, самостоятельно прокладывая провода и подключая необходимое оборудование. Давайте выясним, с чем были связаны постоянные переносы запуска модуля «Наука» и что он из себя вообще представляет? История его разработки тянется с 1990-х годов, так что это настоящий долгострой в российской космонавтике.История создания модуля «Наука»По сути, модуль «Наука» был создан в 1995 году. Он являлся точной копией первого модуля МКС со стороны России, именуемого как «Заря». Модуль-дублер был создан на случай поломки основной конструкции, но в конечном итоге с ней ничего плохого не произошло. Точную копию «Зари» было жалко выбрасывать, поэтому из нее решили сделать полноценный модуль, внутри которого можно проводить научные опыты.Модуль «Заря», входящий в состав российского сегмента МКСНа это ушло очень много времени и он был готов к запуску только в 2014 году. Космонавты даже прошли обучение по подключению модуля к МКС, но в модуле была найдена большая неисправность. Оказалось, что состоящая из десятков метров труб топливная система была сильно загрязнена. Попытка очистить трубы от опилок и грязи затянулась еще на несколько лет. В процессе срезания и повторного сваривания труб инженеры нарушили герметичность конструкции и запуск переносился еще несколько раз. К счастью, в 2020 году модуль прошел испытания и государственная корпорация «Роскосмос» разрешила ее использование.На данный момент российский сегмент МКС состоит из модулей «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет»Особенности модуля «Наука»На данный момент Международная космическая станция имеет только три научных модуля. Ими являются американская «Дестини», европейская «Коламбус» и японский «Кибо». Ни один из них не находится в российском сегменте станции, поэтому нашим космонавтам все это время приходилось проводить эксперименты где попало. Но с подключением модуля «Наука» эта проблема будет решена — в ней есть 14 рабочих мест внутри и 16 снаружи. Каждая из них имеет унифицированные разъемы для подключения разного оборудования, благодаря чему исследователи смогут проводить сразу по несколько экспериментов. Считается, что благодаря этому космонавты смогут сделать больше научных открытий.Российский модуль «Наука»Среди имеющегося оборудования особого внимания достойна электровакуумная печь, внутри которой можно будет выращивать кристаллы и изучать процессы плавления металлов в космосе. На внешней стороне модуля располагается роботизированная рука ERA, которая способна дотягиваться до космических объектов в радиусе до 10 метров. При этом она имеет высокую точность работы — погрешность составляет всего лишь около 5 миллиметров. Также внутри модуля есть дополнительное спальное место и туалет, что должно увеличить комфортабельность станции для космонавтов.Роботизированная рука ERA, прикрепленная к модулю «Наука»Читайте также: «Роскосмос» отправит людей в космический туризм в 2021 годуЗапуск модуля «Наука» в космосПо данным BBC News, запуск долгожданного модуля был произведен 21 июля в 17:58 по московскому времени. Для этого использовалась ракета-носитель «Протон-М», которая вылетела в космос с космодрома Байконур. Все прошло без особых проблем и уже примерно через 8 дней модуль «Наука» достигнет МКС и совершит стыковку — эту случится примерно 29 июля. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, модуль сможет начать работу только через 6-8 месяцев. Дело в том, что для его включения космонавтам придется несколько раз выходить в открытый космос и вручную подключать все необходимые провода.Запуск модуля «Наука» в космосПри всем этом стоит отметить, что работа МКС может завершиться уже в 2025 году. Исходя из этого возникает вопрос — какой смысл отправлять в космос модуль, если он проработает так мало? На самом деле, срок работы станции уже несколько раз продлевался и не исключено, что это случится еще несколько раз. Так что модуль «Наука» вполне может отработать свои 10 лет или даже больше.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Стоит отметить, что в будущем «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление CNSA построят собственную лунную станцию. О том, как будет проходить строительство, я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru