Пройти этот тест сможет только знаток фильмов СССР

Если вы любите смотреть советское кино, данный тест придется вам точно по вкусу.Я советую проходить его максимально сконцентрировано и точно для того, чтобы вы смогли набрать максимальный результат, которым в дальнейшем можно поделиться в комментариях под данной записью.Я составлял этот тест сам на основании сериалов, которые успел посмотреть за свою жизнь. Поэтому искать ответы в интернете будет совершенно бессмысленно.В том случае, если вы не знаете ответ на определенный вопрос, отвечайте наугад, чтобы проверить свою интуицию.

Источник: www.allwomens.ru/zen