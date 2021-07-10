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Пройти этот тест сможет только знаток фильмов СССР

Andre
Пройти этот тест сможет только знаток фильмов СССР
Если вы любите смотреть советское кино, данный тест придется вам точно по вкусу.

Я советую проходить его максимально сконцентрировано и точно для того, чтобы вы смогли набрать максимальный результат, которым в дальнейшем можно поделиться в комментариях под данной записью.

Я составлял этот тест сам на основании сериалов, которые успел посмотреть за свою жизнь. Поэтому искать ответы в интернете будет совершенно бессмысленно.

В том случае, если вы не знаете ответ на определенный вопрос, отвечайте наугад, чтобы проверить свою интуицию.

Источник: www.allwomens.ru/zen

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